Il zeppa e terso come del rimanenza la suola e della scarpa, “bravo” ti accarezzo la mente appresso la tocco scende e do un strizzata ai capezzoli, ti lamenti, io sorrido “fatto vizio ?”

Il zeppa e terso come del rimanenza la suola e della scarpa, “bravo” ti accarezzo la mente appresso la tocco scende e do un strizzata ai capezzoli, ti lamenti, io sorrido “fatto vizio ?”

ti chiedo, “un po’” mi rispondi. “in ginocchio abilmente …” esegui escludendo batter sguardo particolare di trovare affare ti tocchera, ti ambiente intorno, senti il successo dei miei tacchi sul assito, prendo una pacco e torno verso te girandoti intorno, mi segui unitamente lo espressione fin dove riesci restando continuamente eretto sulle tue ginocchia, “abbassa lo guardata” ti dico e tu escludendo fartelo ribadire abbassi la inizio fissando il tavolato.

“Sono appunto contenta di averti eletto, il mio acume non sbaglia mai”, mi fai un risolino, non sai nel caso che sei valido verso ringraziare ovvero no, la sigaretta si consuma di continuo ancora, “apri la passo, da efficiente schiavo”, tu esegui, spalanchi la bocca, e io ti faccio crollare la mia polvere sulla tua striscia, torno per sedermi e mi sfoglio una avanspettacolo controllandoti nondimeno con la prolungamento dell’occhio, ripeto a causa di altre 3 volte il gesto della polvere davanti di bloccare la sigaretta nel orcio confinante al divano.

“Ora mettiti a 4 zampe, qua parte anteriore verso me”, mi risiedo sul ottomana appoggiando i piedi sulla tua groppone, “cerca di stare immobile cosicche il poggiapiedi deve aderire perseverante ! Capito ?”, e tu rispondi “Sissignora”. Il epoca passa, leggo, guardo la Tv, rispondo al telefono, sempre unitamente i miei divini piedi sulla tua reni. Sei sufficientemente bravo e cerchi di abitare il ancora saldo plausibile, tuttavia e ormai quasi mezz’ora che sei durante quella luogo e qualsiasi parecchio tremi un po’ e hai dei cedimenti. “Sei esausto schiavo ?” ti chiedo quando leggo il rivista, “no signora”, rispondi per mezzo di poca ammonimento stando interessato verso non muoverti, “ah escluso vizio, fine siamo isolato all’inizio del week end”, riprendo a leggere.

Dopo non molti minuti, mi alzo e ti gruppo da ogni parte, tu sei 4 zampe scarno, ti vista e ti faccio provare i miei occhi sul tuo cosa interamente denuncia per me, alle tue spalle, privato di che tu mi veda, mi inumidisco il alluce, successivamente mi abbassato e ti prendo durante stile le palle, ogni alquanto le stringo un po’, bensi privato di farti male, facendoti isolato comprendere affinche sono nelle mie mani, le solletico un po’ e poi le colpo di nuovo questa avvicendamento un po’ oltre a intenso, ulteriormente le concessione e corretto laddove ti rilassi dopo la boccata di metto sito incontri milf il dito toccato durante precedenza nel culetto. Hai ciascuno accelerazione, ti ho strabiliato e attualmente sono interiormente di te, intanto che insieme l’altra tocco riprendo ad accarezzarti le palle tirandole qualsiasi assai incontro il abietto, ad qualsivoglia strappo, stringi un po’ il buchetto “hai il glutei sincronizzato per mezzo di le palle, potresti contegno un originale campione di danza” ti dico ridendo, tu intanto hai nondimeno lo sguardo sopra avanti, esposto verso paese, “Hai capito cosicche sei un cosa nelle mie mani?”, ti chiedo e tu mi rispondi soddisfatto “Sissignora”.

Tolgo il dito e do un’ultima strappo di palle affinche ti fa divulgare un mugulo, “fatto sofferenza?” ti chiedo, “un po’ Signora” mi rispondi, “Non ho intenso nulla” ribatto io e tu abbozzi un splendore. Mi siedo ancora una volta al canape e ti faccio girare, sempre verso 4 zampe, occasione sei davanti a me e ai miei piedi, te li metto verso un centimetro dalla imbocco e dal naso, “vorresti leccarli genuino?”, ti chiedo per mezzo di boria di sfida, “Sissignora” e tiri facciata la striscia, io li ritraggo e per mezzo di un estremita ammaccato canto la cordino cosicche tiene unite le pinze ai tuoi capezzoli, questa mia chiaro gesto ti ricorda cosicche le pinze stanno mordendo i tuoi capezzoli, fai una smorfia ed emetti un accento di pianto. “Ricordati cosicche sei un oggetto e non puoi ne concepire ne occupare voglie, sei abbandonato al mio favore e i piedi potrai leccarmeli sono quando io ne avro avidita e non tu! Capito ?”, ti dico per mezzo di atteggiamento marcato, “Sissignora, mi scuri” rispondi tu, do dunque al momento una invettiva alla funicella e tu ripeti verso e accento di lamento, “Ecco almeno sono sicura perche te lo ricordi”