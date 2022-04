Il va falloir arreter d’attendre et foncer Lorsque l’on reste pret, pas quand bien reste parfait

Il convient arreter d’attendre le bon moment, la solide personne, la solide opportunite, l’occasion, la excellente initiative.

Si l’on a votre style qui nous anime, qui nous garde eveille Notre nuit, qui occupe les pensees le jour, il convient y aller, c’est bien.

On vit dans une epoque ou bien va tellement vite que ca n’a plus aucun sens d’attendre que chacune des conditions soient reunies Afin de lancer 1 projet ou concretiser une initiative. Ca ne veut gui?re penser qu’il faut foncer dans le tas n’importe comment. Mais vous devez arreter de peaufiner, de reporter, de repasser i propos des derniers details cent fois. Vous devez arreter de croire que les choses doivent etre parfaites Afin de se mettre en place tel on l’espere.

Deux deceptions et autant d’enseignements

Exemple concret numero 1. Cette annee, j’ai lance un guide de Los Angeles en famille a telecharger en PDF. Cela allait de pair avec 1 projet d’accompagnement de voyage en Californie. J’ai peaufine mon guide pendant des semaines et j’ai cru qu’il fallait annoncer le option a un moment symbolique, genre en debut de semaine plutot qu’un week-end, au debut d’annee plutot qu’au milieu du mois de decembre.

Resultat? Quelqu’un avec qui je discutais sur Instagram depuis un moment a eu (presque) la meme idee que moi mais en a parle avant moi i propos des reseaux sociaux et m’a fera passer, dans la foulee et avec une absence de classe absolu, Afin de une recopieuse. Je lui avais pourtant dit immediatement que je travaillais sur une telle idee, moi aussi, voili des semaines, Afin de eviter tout malentendu.

Petite parenthese: votre episode m’a rappele un autre enseignement que je connaissais deja mais qui a retourne bien le sens a ce moment-la: les mecs (tel des choses d’ailleurs) ont l’importance qu’on leur donne.

Notre aussi « mesaventure » m’est arrive plus recemment, dans 1 projet de podcast que je nourrissais depuis des mois sans avoir eu moyen de m’y consacrer. Entre votre temps libre plein, un enfant et une pandemie, on fait ce qu’on pourra… Je digere i nouveau En outre je vous en reparle. Peut-etre.

J’ai du reste compris deux trucs.

Il va falloir arreter d’attendre

J’ai compris qu’a trop attendre le bon moment ou a trop attendre seulement « de degoter le temps » sans rien Realiser de concret pour s’en liberer, des remarques n’avaient nullement peut-etre pas toujours l’occasion de briller comme elles le devraient.

J’ai principalement compris ca cet ete grace a Taylor Swift, que j’aimais deja beaucoup avant mais que j’adore vraiment depuis. Elle a sorti l’album Foklore (une merveille). Sans tambour ni trompette. Elle a annonce l’info des heures avant une sortie, sur les reseaux sociaux, sans teasing interminable, sans campagne d’affichage dans l’ensemble des grandes villes (a quoi bon de toute maniere, n’importe qui ou presque, etait confine). L’album a battu la totalite des records de vente.

Elle avait ecrit sur les reseaux sociaux en annoncant la nouvelle: « Avant une telle annee, j’aurais probablement trop reflechi au moment parfait Afin de sortir cette musique. Neanmoins, l’epoque que nous vivons me rappelle bien le temps que rien n’est certain. Mon instinct me dit que si vous faites quelque chose que vous aimez, vous devriez juste le proposer au monde. »

J’ai trouve ca d’une simplicite tellement necessaire. Et d’une pertinence folle.

Il va falloir arreter de croire qu’on a besoin d’avoir l’idee du siecle

J’en ai tire 1 autre enseignement: il faut aussi arreter de croire qu’on doit avoir une idee originale, que personne n’a jamais exploitee avant, Afin de se lancer. L’univers est grand et quelqu’un, surement, ailleurs, a deja envisage et meme foutu en oeuvre le concept que vous esperez novateur.

Ce qui rendra votre idee exceptionnelle et convaincante, c’est que vous etes cache derriere, que vous la porterez a bout de bras, que vous y croirez tel pas, que vous y mettrez du coeur, de l’entrain, de l’enthousiasme, que vous y insufflerez d’une joie. C’est votre personnalite qui fera de ce projet quelque chose auquel les gens adhereront.

Il convient y aller si l’on est pret gui?re quand tout reste bon

Alors voila, c’est exactement ce que je vous souhaite cette annee: d’aller jusqu’au bout de vos idees, de concretiser les projets qui vous animent depuis plusieurs semaines, quelques mois ou diverses annees.

Ca ne souhaite pas dire qu’on devra se precipiter. Qu’on devra nullement se jeter dans l’arene sans reflexion en amont ou sans avoir imagine, prepare les choses. Se lancer n’est nullement incompatible avec la slow life dont nombre ont compris l’importance votre annee, avec qu’on a tous ete contraint de s’y plier. On va pouvoir prendre moyen de se recentrer, de ralentir, de reculer… pour plus sauter. Mais a un moment, on doit sauter. Il convient sauter si on sent qu’on est pret, aussi si bien n’est pas bon.

Et ca coi»te pour l’ensemble des domaines de la vie. Il n’y aura jamais de « bon moment » pour rompre, pour faire un bebe, pour changer de taf, de vocation, de rythme, de vie, afin d’effectuer 1 deuxieme enfant, pour prendre un conge parental, Afin de demenager, Afin de s’expatrier, Afin de affirmer a soi. Et c’est d’autant plus bon voili que le mot aujourd’hui rime avec pandemie.

Donc moi, cette annee, je vais y aller a fond. Je vais arreter d’attendre, je vais arreter d’hesiter et je vais arreter reflechir a toutes les heures de mes publications, a toutes les dates auxquelles je crois qu’il reste beaucoup d’annoncer mes idees, a ce que j’ai le droit de penser pour ne froisser personne. Dans tous les domaines ma vie, je dis stop a la strategie et oui a la spontaneite parce que c’est elle qui met en joie dans les vies. Et on en bien trop manque en 2020…

