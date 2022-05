Il pensiero del legame in mezzo a attaccamento e erotismo in positivita e parecchio piuttosto macchinoso di quanto ho massima finora, e vorrei menzionare qua alcuni recenti studi giacche vedono questo incognita in un atteggiamento un po’ differente da maniera lo vedeva Freud.

Ad modello, in un articolo perche ho fatto stampare sul n. 2/2005 della rivista Psicoterapia e Scienze Umane Morris Eagle discute il racconto entro affetto e fascino sessuale nella cornice della norma dell’attaccamento di Bowlby, cosi ancora evoluzionistica, chiarendo superiore le ragioni per cui vi puo avere luogo un disputa in mezzo a tenerezza e sessualita (Eagle e uno psicoanalista affinche ora e ancora ciascuno dei maggiori studiosi della opinione dell’attaccamento – Fonagy ad dimostrazione nel adatto testo del 2001 Psicoanalisi e sistema dell’attaccamento gli offerta un adunanza – e quest’anno ha ricevuto il “Bowlby-Aisworth Award”, la principale premio nel agro della principio dell’attaccamento; esiste ancora una segno biografica di Morris Eagle su Internet). Eagle, sulla base di studi empirici, dimostra mezzo di fatto i due sistemi motivazionali dell’attaccamento e della erotismo siano funzionalmente separati e a causa di certi versi mediante discordia. Infatti cancellare little armenia siamo predisposti ad abitare attratti sessualmente da figure nuove, non familiari, e questo in ovvi motivi evoluzionistici (verso evitare l’inbreeding, cioe l’accoppiamento con membri della stessa gente, disastroso verso la prosecuzione della stupore). Nello identico occasione, nondimeno, siamo predisposti per accrescere l’attaccamento preciso per mezzo di figure opposte, tutt’altro cosicche estranee, ovvero per mezzo di figure prevedibili e giacche funzionano da “base sicura”, stabili e della stessa famiglia, e ed codesto verso ovvi motivi evoluzionistici (perche la tenacia della classe e del racconto madre-figlio e entrata durante la prosecuzione della aspetto). L’uomo dunque ha il difficile prova, attraverso un rassegnazione ottimo, di accorgersi il esattamente accomodamento fra questi due sistemi motivazionali cosicche attraverso certi versi sono opposti (si pensi ad caso giacche sopra alcuni paesi del Medio levante i matrimoni preferiti sono quelli con cugini, perche e un accordo perfetto con il stento di mutamento e il bisogno di amicizia, e questi sono i matrimoni in quanto durano di ancora: un moglie della stessa gruppo evidentemente non sarebbe accettabile verso il veto dell’incesto, tuttavia neanche un somma senza fama andrebbe utilita perche non del totale attendibile). L’analisi di Eagle va dall’altra parte, riportando dati empirici perche dimostrano l’estrema serieta dello “taglio di devozione” puerile nel produrre la bravura di attaccare affettuosita e erotismo nell’adulto: e condizione dimostrato in realta in quanto coloro cosicche hanno avuto nell’infanzia un adesione abile (cioe di campione B) riescono parecchio di oltre a verso analizzare attrazione erotico attraverso la tale perche amano e a difendere presente tipo di racconto nel tempo, laddove coloro che hanno avuto un adesione perplesso (ad campione di modello verso oppure C) hanno una ancora alta probabilita di dissociazione entro affezione e aspirazione. Non mi e realizzabile abbracciare qua nei dettagli delle riflessioni psicoanalitiche e delle spiegazioni, parecchio interessanti, attraverso le quali l’attaccamento insicuro predispone per codesto campione di problemi (percio che ad prossimo problemi psicologici, ed assai ancora gravi, nell’eta adulta), durante cui rimando all’articolo indicato (M.N. Eagle, “Attaccamento e sessualita”, Psicoterapia e Scienze Umane, 2005, XXXIX, 2: 151-164).

Oppure forse non so che, nell’ipotesi che la tua seduzione attraverso le chat nasca da dinamiche conflittuali simili per quelle descritte inizialmente.

Tu mi dirai per presente affatto: fatto centra compiutamente cio con la mia passione in le chat?

All’incirca sciocchezza. Non ti conosco e logicamente non mi permetto di accordare giudizi, esso perche ho voluto convenire e isolato trarre suggerimento dalla tua pretesa verso eleggere considerazioni generali, dare degli stimoli di ragionamento, far meditare te e gente eventuali lettori sulla difficolta delle dinamiche psicologiche in quanto possono scortare, per volte sopra metodo assolutamente inconscio, la nostra vita. Ti ringrazio per l’opportunita affinche mi hai particolare di ragionare su questi problemi. Paolo Migone Condirettore della ispezione Psicoterapia e Scienze Umane strada Palestro 14, 43100 Parma, tel./fax 0521-960595, E-Mail