Il n’est pas forcement facile concernant un homme d’accepter de se faire masser a une telle endroit.

A la peur d’une ambiguite sexuelle vient s’ajouter des tabous religieux !

Pour une femme masser son homme a cet endroit n'est pas plus enfantin. Cela reste i chaque fois un peu delicat d'en parler et d'oser prendre nos devants, passez moi l'expression! N'ayez pas peur de lever les prejuges (sale-homosexualite) Mes hommes vont i?tre plus que reconnaissants envers vous. Rare sont ceux qui iront ensuite decouvrir la sodomie aupres d'un autre homme

des BIENFAITS du massage Anale ou d’une Prostate

Cela reste source de tres grands plaisirs pour l’homme. Il est en mesure de ainsi que par la masturbation reussir a ejaculer grace aux bons soins et un delicat va et vient sur sa prostate. L’ejaculation est caracteristique. Le jet reste moins spasmodique et saccade. C’est expulse de maniere continu et donne l’impression de coule

Il unit fort fort les couples qui arrivent a lever une telle barriere honteuse.

Une meilleure sante

Encore environ plaisir avec le corps

Vous pourrez retrouver faire mes conseils dans mon manuel via le massage erotique d’la prostate

Mes 5 astuces Afin de un delicieux massage d’une Prostate

1 – PREPARATION Une bonne preparation de l’anus est important avant toute penetration.

Se mettre dans une piece beaucoup chaude avec bougie odorante. Proposer a la homme de le masser dans bien le corps avec une huile qui ne colle pas pour faire durer des caresses.

Di?s qu’il commence a se detendre, focalisez-vous sur ses fesses. Massez chaque fesse en faisant des cercles puis des va et vient de haut en bas en marquant de petites pressions. Une fois votre homme au mieux detendu, lui proposer de masser doucement l’entree de l’anus. Ce n’est i chaque fois gui?re l’instant de rentrer !

Gardez forcement un contact avec le corps

Collez vous, nue, sur le flan

Embrassez le dos

Parlez lui, demandez lui son avis

Posez ce main a plat concernant son anus pour qu’il s’habitue au contact (vous sentirez peut etre Notre contraction de le sphincter).

Encouragez-le

Deculpabilisez-le, il commence a prendre du ravissement et cela risque d’etre perturbant surtout si c’est sa toute premiere fois

2 – MASSER SON ANUS

Ecartez doucement son anus en tirant de chaque cote des fesses

Posez 2 doigts a l’entree commencez a le masser avec ces doigts imitant votre pedalage au debut juste effleure et puis vous intensifierez la pression

Recommencez a lui ecarter les fesses. Il convient varier les plaisirs .

Pensez regulierement a mettre de l’huile

Soyez sensuelle et gourmande cela devra rester votre amusement dont vous detenez les renes Usez de se i?tre capable de avec de nombreuses tendresse.

Etalez l’huile, massez, toujours les mains a plats, en va et vient de l’anus suivre jusqu’aux testicules. Remontez et passez sur les fesses

3 – ACCENTUER LES MASSAGE SUR LA ZONE SENSIBLE

Avec la tranche de la main, faites des longs va et vient, de haut en bas

Provoquez une vibration en ondulant la main toujours en montant et descendant

Avec toutes vos pouces, exercez de petites pressions via l’entree

Tout en gardant votre pouce concernant l’entree, massez en rond

Avec ce autre main, caressez- le, soit testicules, soit dos, soit sexe

Mathieu a votre stade adore que je lui masse la corolle !

Vous pourrez restez un moment sur une telle endroit et lui faire de petit chatouillis

4 – PENETRATION Avec un doigt seulement!

Commencez a rentrer mais n’arretez aucune le caresser (fesses dos etc…)

Ne rompez pas le contact

Faite tournez ce main

Ne rentrez nullement completement votre doigt juste J’ai 1ere partie est a l’interieur

Seulement quand vous sentirez son anus se detendre, la rentrez entierement

5 – COMMENT MASSER LA PROSTATE?

Quand le doigt va i?tre rentre et qu’il se sentira bien Il se peut que vous restiez un moment sans bouger

Formez 1 petit crochet avec la doigt

Massez en pliant et depliant la doigt

Vous sentirez 1 boule qui va grossir progressivement c’est sa prostate

Continuez les va et vient

Encouragez- le a s’exprimer, qu’il ressente pleinement nos bienfaits de se massage sans honte

Pendant le massage, Cela reste normal que l’erection retombe

Vous pouvez l’aidez en lui massant le sexe, qu’il se sente virile

Attention de ne point trop jouer avec le sexe puisqu’il risquerait d’ejaculer avec ce bonheur et non grace au massage. Les 2 orgasmes seront tres differents meme si la finalite est l’ejaculation.

L’intensite de l’orgasme obtenu par le massage anal est en mesure de etre superieur

ATTENTION Si ce mari a une prostate douloureuse, anormalement grosse, il est plus que necessaire de consulter 1 professionnel.

Les recommandations de ce massage, n’ont qu’un but celui d’apporter un bonheur a votre partenaire. En pas de cela correspond a une methode medical, contre le cancer d’la prostate.