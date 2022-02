Il est possible qu’il souffre d’une manque ces jours-ci.

Si vous etes inquiet parce que Bumble ne se charge gui?re, Cela reste important de connaitre si le service reste en panne ou si c’est juste vous. Heureusement, il existe des moyens cles qui vous permettent de savoir si le probleme vient de vous ou si Bumble est au garage ces jours-ci.

Comment savoir si Bumble ne fonctionne nullement

Bumble down est-il Afin de tout un chacun ou juste i mon sens ? Essayez ces etapes simples Afin de verifier si vous avez raison.

Consultez le compte Twitter de Bumble Support. C’est en general le meilleur endroit pour savoir s’il y a des problemes avec l’application en ce moment. Cherchez #Bumbledown dans Twitter. Vous n’etes gui?re le seul a chercher l’amour ! Si le blog est au garage pour n’importe qui, quelqu’un a probablement deja tweete a votre theme. Verifiez nos tweets, mais faites egalement attention aux horodatages des tweets pour vous garantir qu’ils ne parlent gui?re d’une autre epoque ou Bumble ne fonctionnait jamais.Vous ne pouvez jamais acceder a Twitter ? Essayez d’autres sites consequents comme Google ou YouTube. Si vous ne pouvez nullement nos consulter non plus, le souci est si»rement de votre cote ou de celui de votre fournisseur d’acces. Utilisez un blog internet tiers de « verification du statut ». En tant qu’application, on voit moins de blogs de verification de statut qui peuvent verifier Bumble, donc le meilleur a verifier est Downdetector. Cela verifie si des problemes ont ete signales au cours des dernieres 24 heures, vous donnant ainsi un apercu de tout probleme generalise.

Si personne d’autre ne signale un probleme avec Bumble, alors le probleme est probablement quelque chose de ce cote.

Que faire lorsque vous ne pouvez gui?re vous connecter a Bumble

Si Bumble parait bien fonctionner Afin de tout un chacun, mais gui?re pour vous, vous pourrez essayer deux trucs.

Reinstallez l’application. Parfois, les applications peuvent rencontrer des problemes et souvent, ce qui va permettre de resoudre le souci immediatement. Fermez l’application et rouvrez-la. Assurez-vous que vous fermez l’application convenablement. Apprenez comment fermer nos applications Android et comment quitter les applications sur iPhone selon la technique complete plutot que de simplement des fermer. Essayez de perdre a la connexion de donnees de ce telephone plutot qu’a la connexion Wi-Fi Afin de voir si cela fait une difference. Cela peut arriver qu’un probleme survienne par rapport i ce serveur DNS. Si vous vous sentez a l’aise Afin de remplacer de serveur DNS, Il est de nombreuses methodes gratuites et publiques, mais elles vont pouvoir necessiter des aptitudes plus poussees.

Si rien n’a permis de reparer Bumble, il se peut que vous ayez un probleme avec votre connexion internet. Un probleme Pluti?t frequent est en mesure de survenir lorsque vous avez trop d’appareils qui utilisent la bande passante de ce reseau et finissent via ralentir la https://www.besthookupwebsites.org/fr/willow-review Internet, cela vous empeche de l’utiliser, mais cela va etre plus complique que cela. Contactez ce fournisseur d’acces Internet pour obtenir de l’aide.

Messages d’erreur de bourdonnement

Bumble n’affiche pas de messages d’erreur comme le ferait un blog web. Si vous rencontrez 1 probleme au cours une consultation de certaines parties du website, cela va etre du a votre que vous faites plutot qu’a un probleme avec l’application.

Si vous pouvez ouvrir l’application, mais que vous ne pouvez pas afficher 1 emplacement concernant le profil de quelqu’un comme, c’est en raison des parametres qu’il a choisis.

De meme, il se va que la modification de ce photo de profil necessite une moderation. C’est souvent la procedure standard de l’application et y n’y a pas lieu de s’inquieter.

Mais si l’application Bumble ne se charge nullement, essayez de l’attendre. Quand Bumble est tres demandee, elle pourra refuser de se charger. Si vous attendez, il se « reparera » presque i chaque fois et fonctionnera a nouveau comme si rien ne s’etait passe.