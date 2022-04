Il caposcuola di gruppo Stewart Green e morto la stessa buio e, alle spalle aver indagato sul evento, Il gendarme rovinato Broome pensa che queste paio sparizioni possano risiedere collegate.

Rivolto da Daniel O’Hara e Lindy Heymann e sviluppato da Harlan Coben dal suo omonimo thriller bestseller, la miniserie di omicidi”Stay Close”intreccia una racconto intricata in quanto destreggia con anteriore e partecipante. La madre del colpo Megan vive una attivita inondazione di soddisfazioni insieme proprio marito Dave e tre figli. Nondimeno, sopra accompagnamento alla scomparsa di un alcuno Carlton Flynn la ignoranza di festa, rivisita la sua fatidica notte di Carnevale 17 anni fa.

Perlustrando file polverosi, Broome scopre che oltre a persone sono scomparse la notte del Carnevale nel movimento degli anni e sospetta un plausibile ambiente da serial killer. Trova l’amore sopra Lorena, tuttavia la pretesto d’amore si materializza alla morte? Riflettiamo sulla loro connessione, ma fatevi dare un consiglio; ci saranno spoiler.

Broome e Lorraine finiscono totalita?

Broome e un personaggio risolutivo nell’agghiacciante mistero. E un sbirro della vecchia movimento a cui piace adattarsi le cose verso sistema adatto. Si oppone di nuovo alle modifiche strutturali alla drappello portate su da Brian Goldberg, il ingenuo capitato nel agglomerato. Broome condivide una strana connessione mediante la sua schiena Erin, ed sua una volta moglie. Broome viene all’aperto mezzo una tale che non abbandona le persone. Intanto che detesta il cambiamento (devi rammentare cosicche scrive”questa e la mia scrivania”con inchiostro perpetuo qualora Goldberg cambia la propensione dei posti per accomodarsi dell’ufficio), e e una individuo percepibile. Quando il primo guardata al volto di Broome attesta il conveniente impassibilita, le ispezioni successive rivelano un attore appassionato e irruente posteriore la faccia stoica.

Appresso alcuni giri allo strip associazione, i Vipers, scorrono scintille tra Lorraine e Broome. Broome chiede il elenco di Lorraine. Sebbene all’inizio Lorraine sembri essere una manipolazione complesso, non smette di corteggiarsi per mezzo di Broome. Lorraine e Broome rimangono vicini nonostante le rispettive abitudine di lavoro e non dimenticano di comunicare. Lorraine invia per Broome una scatto del proprio originale abito. Broome deve chiamarla durante quell’istante a causa di esporre quanto cosi orrendo. Erin cenno in quanto Broome e Lorraine agiscono maniera coniglietti d’amore intanto che la pretesto d’amore si intensifica. Ciononostante, un’ultima confidenza fa canalizzare la fatto d’amore.

Alla morte, appresso il liberazione di Ray, Broome capisce che la energia di Lorraine potrebbe avere luogo per allarme. Intanto che Barbie e morta, Ken si nasconde fuori dalla residenza di Lorraine, durante inquietudine di un’occasione perfetta a causa di battere. Benche la illazione di Broome sia corretta, Lorena sembra non aver desiderio di difesa dall’assassino. In quale momento Broome raggiunge la luogo, vede Lorraine durante piedi mediante un coltello impregnato di parentela. Ha assalito Ken e, con un minuto procedi ora con il collegamento di vulnerabilita, ammette di aver assassinato quei 15 uomini alla vigilia dei carnevali successivi. Con la notizia, unito intontito Broome la affidamento alla polizia. Il fine vede Lorraine muoversi amma tata nel momento in cui Broome la segue.

Broome assicura anche per Lorraine in quanto le”stara vicino”a comune tariffa. Con l’inserto, il accezione del testata diventa piu certo. Conformemente il garza di segreto del pallido, la vicenda rimane di persone disperate durante ricerca di una gente e di una residenza. Megan (o Cassie) rivisita il adatto antico, cercando fre icamente di nascondere la sua equivalenza. Durante liberare sua figlia dai guai, Dave fa annegare l’auto di Carlton Flynn. E benche Lorraine a prima vista intraprende una relazione unitamente Broome durante immischiarsi nelle indagini, l’amore perche sviluppa in Broome rimane originario. Giacche Broome e una tale a cui non piace il cambiamento, deduciamo perche la connessione ha un avvenire, tuttavia il adatto aria di buio e calamita. Pertanto, pure l’arresto di Lorraine separi la paio, concludiamo cosicche potrebbero cessare accordo.