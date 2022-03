Ik ben nu zo vaak geblokkeerd durante zeer

Analysis 9.948

Ik ben nu zo vaak geblokkeerd durante zeer onterecht zo wel op me send zo wel op me personally telefoon nummer std dating gratis. Ik begrijp niet waarom ik steeds geblokkeerd keyword durante myself geen uit leg word gegeven ik vind dat ik emergency room gewoon op mag hoop op reactie hen greatest boos emergency room op

I verwachten van al onze leden dat ze zich aan de- regels houden zodat Badoo voor iedereen een leuke, veilige durante gezellige plek blijft.

Als uw profiel is actually geblokkeerd, dan is dit omdat u onze communityrichtlijnen heeft geschonden. Als you van mening curved dat you onterecht curved geblokkeerd, dan kunt u get in touch with opnemen found ons supportteam thru: badoo/feedback. Weet alstublieft wel, dat wanneer de- blokkade proper try geplaatst, onze beslissing definitief are en er geen uitzonderingen worden gemaakt.

Waardeloos application meest is nep en heb myself…

Waardeloos application meest is actually nep durante heb myself abonnement opgezegd dentro de ze hebben dagen daarna nog steeds geld van me rekening afgeschreven slechte zaak dit neem hier geen abonnement ik heb een een terug boeking gedaan hopen dat ik me geld terug krijgt

Het spijt ons te horen dat u een probleem ervaart found de annulering van uw abonnement. Laat alstublieft een bericht achter voor ons supportteam thru: badoo/feedback. Ons cluster zal uw gegevens emergency room dan bij kunnen hallen en kunnen you hier het beste mee helpen!

Vergeet alstublieft niet om get in touch with op te nemen vanaf het emailadres dat gekoppeld staat aan uw profiel, voor een snelle afwerking.

Is dit een domicilering mss?

Wat ik niet snap? Ik hoor hier mensen zeggen na 1x betaald te hebben dat er geld vn hun rekening gaat,kunnen ze dan zomaar aan jullie rekeningen? Ik zelf heb al op badoo geweest maar nooit of nooit betaald, ik ga ervan uit om iemand leuk te leren kennen betaal ik niet,grof gezegd ik betaal niet voor een boy te vinden ??

Wat fijn om te horen dat u geniet van Badoo en al enige tijd onderdeel bent van onze area! Het verrast ons alleen wel dat you ons een negatieve beoordeling gaf.

Zou you willen toelichten waarom u ons een onvoldoende heeft gegeven? Wij horen uw viewpoints namelijk back graag zodat wij weten hoe wij uw ervaring kunnen verbeteren.

Leuk most readily useful

Bedankt dat u de tijd nam om een opinion over ons te schrijven! I zijn blij te horen dat you tevreden curved satisfied onze solution dentro de plezier heeft op ons system. Wij hopen dat u binnenkort een bijzonder persoon ontmoet op Badoo!

Hoe kom ik connected heb al e-mails…

Hoe kom ik connected heb al mails gestuurt er zijn fotos durante een membership op mijn naam gemaakt wat ik niet heb gedaan ??????op naam manuela

Het spijt ons te horen dat iemand een profiel heeft aangemaakt satisfied uw gegevens. Deze situaties zijn zeldzaam dentro de i nemen ze heel serieus. Om dit zo snel mogelijk op te lossen, zou ik you willen vragen om get in touch with op te nemen fulfilled ons supportteam zodat wij het profiel zo snel mogelijk kunnen vinden durante blokkeren. U kunt ons group bereiken via: badoo/feedback. Voor een snelle afhandeling adviseren wij u om wat screenshots mee te sturen van het profiel zodat we you sneller kunnen helpen. U kunt emergency room zeker van zijn dat we eraan werken om het profiel zo snel mogelijk te verwijderen.

Een grote neppe bende

Een grote neppe bende. Toen badoo nog gratis is de- ene na de andere day. Nu je moet betalen, niks, nada, noppes. Hetzelfde came across Tinder. Ik zat op Tinder eigenlijk vanaf dag step 1. In one week tijd zo een paar dates kunnen krijgen, nu jaren later on moet je betalen dentro de helemaal niks. Gewoon 1 grote oplichtersbende.