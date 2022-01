I segreti dei profili Tinder perfetti dalla descrizione in biografia a foto e frasi

C reare un profilo Tinder e facile, renderlo accattivante ancora di piu! Ecco alcuni trucchi e gli esempi pratici per scattare la foto perfetta e scrivere la biografia con la migliore descrizione possibile oppure una frase divertente.

Qual e l’elemento imprescindibile di un profilo ?Tinder perfetto? La foto naturalmente! Senza girarci troppo attorno, e ovvio che l’immagine con cui ti presenti deve essere scelta con clerigo, ben fatta e possibilmente anche intrigante. Ti bastera mettere in atto pochi, semplici accorgimenti per lasciare i tuoi futuri spasimanti a bocca aperta.

Questo non significa assolutamente che “meno si e vestite, piu En Caso De Que attirano possibili partner”, tutt’altro, e pero innegabile che ci sono alcune fotografie che funzionano piu di altre. Gli scatti migliori per Tinder sono 3 primo piano, mezza busto e figura intera. Con questo climax di tre fotografie sei certa che il tuo profilo spicchera immediatamente rispetto agli altri, perche rispetterai i canoni di appeal richiesti da Tinder e mostrerai in pochi scatti un’immagine di te total.

Osa un po’ ma. con la creativita! Certo, le foto con dietro la parete di hogar o quelle sedute sul divano hanno sicuramente il vantaggio di essere piu semplici da scattare. ma sei su Tinder per divertirti e per lanciarti in nuove amicizie leggere, che male c’e a giocare un po’? Dopotutto avrai anche tu hobby, passioni, animali. La foto originale puo far nascere curiosita in chi la guarda e quindi anche un nuovo match!

Perche alcune foto non funzionano su Tinder

Un ragazzo potrebbe essere il piu “manzo” di tutta l’app, ma se le sue fotografie sono selfie scattati allo specchio o, peggio ancora, foto di lui sdraiato a letto con flash sull’addominale. dubiteremo molto della sua affidabilita. E le fotografie belle fanno proprio questo emanano affidabilita.

Ora, non e che su Tinder ci si aspetti di trovare l’amore della vita, pero anche esplicitare cosi platealmente le proprie erotiche intenzioni non e da “signorine”. Sappiamo tutti qual e l’obiettivo ultimo di Tinder pero ci piace contornarci comunque di un’aurea di bellezza e vanita se non e bello il nostro profilo, perche mai qualcuno dovrebbe perdere tempo a scoprire se siamo belle dal vivo?!

Biografia Tinder, il vero alleato

La biografia di Tinder l’incubo di chi ha poca fantasia e il buco nero di tutti quelli che pensano “io ci scrivo due cavolate, tanto quello che contano sono separado le foto”. Sbagliato, anzi, sbagliatissimo. Non per “tirarcela”, ma qualunque ragazza ha rifiutato “fior di manzi” con tanto di foto professionali perche la loro bio sembrava scritta da “scimmie ubriache”.

E no, non ci riferiamo a tutti quegli esempi di descrizione Tinder un po’ sgrammaticati e con la mania per le emoji, ma a chi parrebbe non saper raccontare null’altro di conozco se non la propria condizione fisica. A chi importa quanto siete alte, che coppa di seno portate o se delgado ai 17 anni siete state bionde? Nessuno vuole sapere quanto diventa abbronzata la tua pelle d’estate e soprattutto nessuno vuole leggere frasi arquetipo “nunca relazioni” – “separado divertimento” – “separado one night shaadi app para ligar stand”.

Bravi. Avete sbandierato su Tinder le vostre intenzioni sessuali e cosa ne avete guadagnato? Non il nostro match, sicuramente. E cosi semplice Tinder, ti fa trovare cio che cerchi anche senza che tu debba sottolinearlo, ti permette di raggiungere talami altrui senza l’angoscia del dover andare a cena prima. Insomma dai, dire “non voglio relazioni” in biografia. e piu che banale. Davvero preferisci rivelare i tuoi scopi ultimi invece di goderti ogni piccola cosa buona che verra grazie alla tua super divertente biografia?

Esempi di descrizione Tinder vincenti

Ci sono modi e modi di dire le cose. “Indorare la pillola” e alguno di quelli. Il lato accattivante della tua biogafia di Tinder e che puo portare acqua al tuo mulino con poche parole ad hoc che esprimono in realta concetti trasparenti. Facciamo un esempio per lui

Non scrivete “Sono entorno, faccio nuoto, mi piace andare al mare, sono alto”

Non scrivete assolutamente “entorno, elevado 1,93 paso spesso al mare, so fare i tuffi”

Ma scrivete “Sono entorno e propietario il nuoto fin da quando sono piccolo (anche se avrei potuto fare il cestista). Chiedimi qual e la mia stagione preferita?

E facciamo un esempio per lei

Non scrivete “Serena, amo la montagna e sono la collezionatrice”

Non scrivete assolutamente “Mi chiamo Serena, vivo sopra i monti e ho imbalsamato ben 3986 falene notturne”

Ma scrivete “Mi piace fare trekking e mamma dice sempre che ho gli occhi color del bosco. Ah En Caso De Que, sono Serena di nome e di fatto”.

Cosa scrivere nella biografia Tinder

E quindi, cosa e meglio scrivere nella biografia Tinder per descriversi al meglio? Una citazione, un’idea, un vostro segreto, una frase che vi ha fatto ridere, un aneddoto che riassume la vostra esistenza. Fantasia e coraggiosono due ingredienti di una bio che colpisce e rapisce. Osate un po’, che di “sono superior 1,75 e lastre 53 kg” ce ne sono gia troppe! La verita e che basta poco per inserirsi nel enorme calderone dei profili Tinder, quello che conta e emergere in enorme stile.

Sappiamo bene che di solito le ragazze sono piu fantasiose e creative dei maschietti, ma questo non e un buon razon per fare di tutta l’erba un fascio. Se non sapete come parlare di voi potete in realta adottare una oracion. Nella Rete ci sono migliaia di quotes e di brevissimi testi da riportare. E, a proposito di questo, evitate i manoscritti alla Umberto Eco che tanto, dopo le prime quince parole, non vi legge piu nessuno.

La oracion Tinder perfetta deve essere dunque veloce, intrigante, misteriosa, curiosa. ma non per questo meno sexy. Non e per voi? Buttatela sul ridere mettere in bio la frase capace di strappare al lettore un sorriso e un’alternativa ugualmente vincente.

Frasi profilo Tinder divertenti