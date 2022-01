I pro: Posizione parecchio intima giacche permette ai partners di astenersi e baciarsi con affabilita

Raccomandata in l’amore tantrico. I davanti: • sollecitazione limitata e infiltrazione moderatamente profonda.

Postura della tubo

Partendo dalla situazione dove l’uomo e genuflesso, la donna di servizio si appoggia sulla intelligenza e sulle gambe verso r- cuando il costola e le lombi durante in angolo la fodero canto l’asse del asta del fidanzato. L’uomo la sostiene attraverso le ed e puo cominciare una penetrazione vigorosa osservando le monarca azioni della compagna.

I pro: • Posizione seducente e seducente in quanto permette una infiltrazione profonda e vigorosa lasciando sufficiente www.datingmentor.org/it/wing-review visuale attraverso osservare le reazioni del convivente. I davanti: • Richiede una buona agilita della groppone della colf.

Il ressa della ruota..

Vedi le tre tappe di questa situazione nella ad esempio l’uomo deve realizzare con calma da ogni parte alla compagna utilizzando il pene mezzo tavola. Il periodo puo risiedere molteplice piuttosto volte ed e mite verso in quel luogo erotismo tantrica. Davanti epoca: I partners sono allungati nella classica atteggiamento del apostolo. L’uomo e fra le coscie della cameriera e la penetra.

Seconda stadio: l’uomo scivola progressivamente la sua asta manca e dopo la forza conservatrice al di sopra della gamba dritta della compagna ed inizia per avvicendarsi sulla sua scettro intorno alla compagna.

Terza stadio: l’uomo effettua un modo turno assoluto e Agora le gambe sui coppia lati delle spalle della compagna. Una piccola sosta per questa luogo in dare un bacio i piedi della compagna attraverso successivamente continuare il ciclo e risultare nella situazione introduttivo.

I pro: • postura spassoso e originale affinche permette di lodare una grande contrasto di sensazioni. • Raccomandata attraverso il sesso tantrico. I verso: • Stimolazioni limitate. • Uscite involontarie assicurate in i debuttanti.

la postura del salice

La donna di servizio si siede sul partner prostrato col fusto alzato. L’uomo la penetra successivamente si inclinazione richiamo l’avanti sostenendo unitamente una mano le natiche e con l’altra la reni della compagna. La donna puo a p- poggiarsi circa di una mano durante far ondulare a perpendicolo il proprio vasca.

I pro: • Una buona luogo transitoria in toccare da una postura assemblea verso una sdraiata senza contare troncare la infiltrazione. I addosso: • situazione ginnastica raccomandata solitario agli uomini muscolosi oppure giacche hanno una compagna tanto leggera.

L’unione dello scorpione

Partendo da una postura ove la donna cavalca di reni il partner, si sposta progressivamente all’indietro astuto verso appoggiare il cima sul petto dell’uomo.

Versione: attraverso una postura ancora agevole la donna puo distendere le gambe nella stessa verso di quelle del partner. I pro: • situazione modello raccomandata durante l’amore Tantrico. • Contatto supremo in mezzo a i partners. • L’uomo puo bene vezzeggiare Il cavita e il clitoride della compagna. I verso: • atteggiamento esiguamente raccomandata alle donne che soffrono di problemi alla groppone. • grandezza di movimenti limitata.

L’unione della scimmia.

L’uomo si sdraia sul dorso, alzando le gambe. La donna di servizio si siede sul dorso delle cosce del adatto appaiato utilizzando i piedi dell’uomo come uno spalliera. I partners si tengono in i polsi attraverso garantire una buona stabilita. L’uomo puo dunque sollevare la compagna per mezzo di i piedi in conferire principio una incentivo vert icale. La domestica puo allegare una incentivazione supplementare facendo ondulare il bacino durante un movi- bazza circolare.

I pro: • situazione eccentrico e spiritoso durante coppie creative. I verso: • atteggiamento pericoloso da accertare. • L’uomo puo sentirsi oppresso dalla compagna. 47

La duo e per piedi, la domestica si aggrappa alla schiena dell’uomo attraverso attorniare fermamente per mezzo di le ga mbe la persona del amico invece lui la tiene in le natiche e la reni. La collaboratrice familiare puo e posizionarsi insieme la groppa poggiata al muro in vestire un favore addizionale.

I pro: • luogo stimolante praticabile dappertutto. I di fronte: • livello sport e faticoso da difendere al lungo tranne se la donna e parecchio leggera.

La atteggiamento della belva

L’uomo si rizza sulle ginocchia. La colf, coricata sulla reni, solleva le gambe poggiandole una sulla dorso dell’uomo e l’altra sul conveniente avambraccio ostile. Il accoppiato le solleva le natiche: Per aggiungere il aggradare, la cameriera terra le coscie unite realizzabile e l’uomo alternera delle penetrazioni profonde ad altre piuttosto dolci e superficiali.

Varianti: in i escluso atletici, piazzare un qualunque capezzale sotto le natiche della donna. I pro: • livello stimolante e bizzarro a causa di ambedue. • Buona vivacita del bacino dell’uomo affinche gli permette una infiltrazione vigorosa. I davanti: • postura educazione fisica che richiede una buona circostanza fisica.

L’unione della tigre.

Partendo dalla atteggiamento del evangelizzatore, la collaboratrice familiare avvicina le coscie al ventre. Puo comodamente variare le sensazioni e la voragine della infiltrazione cambiando l’angolo d’inclinazione delle gambe. Puo anche raccomandarsi sulle natiche del partner verso aggiungere la pressione verso importanza della pelvi.

I pro: • Alzando le gambe la collaboratrice familiare favorisce una sottigliezza di intelligenza piuttosto profonda e puo verificare con brandello le sensazioni. • L’osso pelvico dell’uomo viene verso sfregarsi apertamente sulla sesso, favorendo la incentivo del clitoride. I contro: Necessita una buona duttilita della donna di servizio, mentre le gambe si avvicinano quantita al rientranza.

L’unione della testuggine.

Partendo dalla atteggiamento dell’allineamento ottimo, l’uomo apre le gambe attraverso far cadere le coscie della compagna entro le proprie.

I pro: • situazione quantita intima con il apogeo contiguita entro i partners. • Procura sensazioni intense, giacche la fodero si comprime sulla verga. I di fronte: • infiltrazione minore profonda perche laddove la donna di servizio mantiene le gambe aperte. • diffusione dei movimenti limitata.

L’unione della vacca (ovvero pecorina).

Una postura classica comunemente apprezzata a causa di l’eccitazione e le sensazioni intense che procura ai coppia partners. La cameriera per quattro zampe si fa penetrare da secondo dall’uomo che si tiene sulle ginocchia.

Variante: la colf puo manifestare la luogo piuttosto accogliente utilizzando non molti cuscino a causa di sorreggersi sui gomiti. I pro: • Buonissima incentivo delle pareti frontali della fodero e del segno G. 52

Sottigliezza di intelligenza quantita alleluia e profonda. Facolta attraverso l’uomo di eccitare il rientranza e il clitoride della compagna. Vista quantita sensuale in l’uomo che gli permette di fare i desideri di possesso. La donna puo vagare con la fantasia sopra partners immaginari.

I di fronte:. • Alcune donne possono sentirsi sminuite dalla posizione. • virtualmente dolorosa attraverso la donna nel caso che la verga urta il intricato della vulva.

La posa dello Ying e della Yang

Verso di una estensione solida e stabile, la donna si siede sulle ginocchia del accoppiato accovacciato. Durante migliorare la perseveranza l’uomo potra appoggiare il costola verso di un sostegno dritto come l’angolo del letto.

I pro: • atteggiamento eccentrico e divertente. I contro: • atteggiamento incerto da mantenere cosicche richiesta all’uomo una buona energia muscolare e alquanto equil ibrio.