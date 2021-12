I neocatecumenali, erotismo semplice a causa di rigenerarsi e fratelli come “genitori”

BARI – «Quello in quanto volevo era isolato urlare unitamente i genitori del mio alunno sopra qualita all’andamento noioso.

Li ho convocati speranzosa di incontrarli proprio perché ai colloqui non si erano mai presentati. Ma all'ora e nel luogo stabilito per il giorno dell'appuntamento, è arrivato un ragazzino: il fratellino 12enne del figlio della mia classe, di soli due anni più grande di lui».

Attuale e il racconto turbato di un’insegnante di una esempio essenziale di Bari, giacche fra i suoi alunni ha un marmocchio inerente al Cn (viaggio neocatecumenale), un movimento monaco di stimolo cattolica cosicche segue regole e precetti cosicche e difficile non chiarire “stravaganti” . I neocatecumenali ad modello hanno un saio di figli (7,8,10…), perche attraverso loro non esiste il sessualita al di fuori del meccanismo riproduttivo e qualunque fanciullo deve conseguentemente curarsi del confratello oltre a limitato.

Il Cn nacque intorno alla metà degli anni Sessanta del secolo scorso in seguito all'azione di Kiko Arguello, pittore spagnolo dall'animo tormentato e Carmen Hernandez, laureata in teologia che sognava di fare la missionaria da quando era bambina. Negli anni i due ebbero molto successo come predicatori ottenendo prima da Giovanni Paolo II un messaggio di approvazione che esortava i vescovi ad aprire le porte delle parrocchie ai neocatecumenali, poi l'approvazione dei loro statuti dal Pontificio consiglio per i laici nel maggio 2008, che comportò che fossero riconosciuti ufficialmente dalla chiesa. E nonostante i dissensi nei loro riguardi all'interno delle strutture ecclesiastiche e le polemiche sollevate dai membri degli altri movimenti ecclesiali, riescono ancora oggi a dedicarsi all'evangelizzazione in nome di Kiko e ad diffondere i loro insegnamenti, racchiusi all'interno degli "Orientamenti alle equipe di catechesi" del 1972.

Per Bari e paese ci sono 16 organizzazione neocatecumenali, ospitate ognuna per una chiesa.

«La più importante e più numerosa – spiega il 43enne neocatecumenale Luigi – è quella di Santa Maria Maddalena». Questa sarebbe la famosa "basilica di Goldrake" di via degli Alfaraniti (nella foto), di cui ci siamo già occupati in un altro articolo. Nel centro storico i neocatecumenale trovano "rifugio" anche nella parrocchia della fonte della Divina Provvidenza al San Paolo, in quella di Sant'Antonio alla Madonnella e nella chiesa di San Girolamo nell'omonimo quartiere.

Dicevamo dei tanti figli. I neocatecumenali sono contro l'uso di ogni forma di contraccettivo durante il rapporto sessuale, anche "naturale" come la pratica del coito interrotto. «Il sesso – afferma coraggioso Antonio, 37enne neocatecumenale barese – non è contemplato al di fuori del meccanismo riproduttivo». E la 23enne Martina, che sta cercando di svincolarsi da questo movimento religioso in cui la sua famiglia è fortemente ancorata, racconta a tal proposito: «La mia impressione è sempre stata quella per cui il sesso per loro non sia un mezzo di piacere o d'amore, ma che sia solo funzionale all'allargamento della famiglia. Della serie "più bambini ci sono, più diventiamo importanti"».

Bambini che come detto vengono subito responsabilizzati all'interno della famiglia. «Visti i numerosi impegni cui la nostra comunità sottopone i suoi adepti – spiega Edoardo, 56enne barese neocatecumenale – è giusto che i nostri figli, fin da piccoli, si responsabilizzino. E, lì dove sia necessaria una figura di maggiore competenza, si rivolgano ai loro fratelli più grandi».

Lorenzo, 35enne, ex neocatecumenale, confessa: «Per i neocatecumenali la famiglia è importante, ma in un certo senso svuotata di significato. Io sono cresciuto in una famiglia del cammino e posso affermare che i rapporti tra me, i miei genitori e i miei cinque fratelli, non sono tipici di un nucleo familiare "normale". Ci si rispetta a vicenda, forse anche a livelli estremi: non esiste conflitto ed esiste un rapporto di subordinazione non solo con i genitori, ma anche tra fratelli. Il tutto però è vissuto in modo fredda e distaccata, senza emozioni che possano essere considerate troppo "forti"».

E la maestra barese conferma le parole di Lorenzo. «C'è una stranezza di rapporto tra i fratelli del Cn – afferma -. Nella scuola dove insegno ce ne sono diversi appartenenti a vari nuclei familiari: nella stessa famiglia ci sono dai cinque ai sette figli, distribuiti nelle varie classi che hanno al massimo un anno di differenza l'uno dall'altro. Arrivano tutti insieme, si aspettano per andar via tutti insieme, si aiutano a vicenda per portare gli zaini pesanti, ma non si parlano più di tanto, non si salutano, non si "sfottono" come gli altri bambini. E poi non parlano quasi con nessuno, un pochino solo con i bimbi di altre famiglie che fanno parte del cammino come loro. E se il fratellino più piccolo fa amicizia con un altro coetaneo, interviene subito quello più grande per "verificare" la situazione. E' lui che decide, per il fratello, se vale la pena iniziare l'amicizia o meno».