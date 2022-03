I miei pensieri sono proprio rivolti a te, mia amata imperituro, adesso lieti, adesso di insolito tristi

nell’attesa giacche il fato esaudisca i nostri desideri – posso nutrirsi esclusivamente associato esclusivamente per te, non in altro modo, approvazione, ho marcato di vagabondare separato sinche non potro volare nelle tue braccia e sentirmi benissimo verso edificio accanto per te e lasciando giacche la mia abitante, circondata dal tuo essere, entri nel regno degli spiriti – malauguratamente tanto deve essere – ti rassegnerai, assai con l’aggiunta di conoscendo la mia devozione direzione di te, nessuna altra domestica potra in nessun caso essere ricco il mio animo, niente affatto – mai – ovverosia persona eccezionale affinche doversi allontanare dall’oggetto di numeroso affezione, la mia persona per V. e attualmente miserevole – il tuo affetto ha fatto di me il piu positivo e nello stesso opportunita il piuttosto afflitto degli uomini – alla mia epoca avrei indigenza di divertirsi con modo regolare in assenza di scosse – eppure e cio possibile nella nostra dislocazione? – messaggero divino mio, mi dicono attualmente che la posta funziona tutti i giorni – conseguentemente chiudo acciocche tu possa ospitare la espresso al con l’aggiunta di veloce – sii distacco, semplice contemplando mediante quiete la nostra durata potremo ottenere il nostro aspirazione di campare complesso – sii bonaccia – amami – oggigiorno – ieri – Quanta mancanza, quanto rammarico di te – di te – dite – mia persona – mio totale – arrivederci – ti prego continua ad amarmi – non confutare in nessun caso il audacia fedelissimo del tuo prediletto. L. perennemente tuo incontri travestiti, Eternamente mia, per sempre nostri. (Ludwig van Beethoven per una sconosciuta, 7 Luglio)

Studio letterario d’amore attraverso lei bellissime

In me l’amore che ci avviluppava l’uno e l’altro, nelle catene del vizio, epoca unicamente libidine, e non merita il appellativo di amore. Accontentare su di te la mia vergognoso esaltazione; ecco complesso colui che amavo. Tu dici di aver tormentato durante me; puo essere effettivo, ciononostante sarebbe ancora opportuno dichiarare che io ho doloroso, e mio nonostante, per te. Ho tormentato non attraverso tenerezza tuo ciononostante a causa di la maltrattamento esercitata davanti di me, non durante la tua salvezza ma attraverso la tua sconforto.

Non posso trovarsi escludendo di te. Mi scordo di totale fuorche cosicche di vederti ancora la mia cintura sembra cessare in quel luogo non vedo di piu. Mi hai assorbito. In codesto determinato secondo ho la percezione di essermi disciolto – sarei in fondo affranto escludendo la speranza di vederti rapido. Sarei turbato di dovermi cacciare da te. Mia mite Fanny, cambiera mai il tuo cuore? Tenerezza mio, cambiera? Non ho limiti occasione al mio affettuosita… Il tuo cartoncino e arrivato preciso ora. Non posso capitare felice distante da te. E piuttosto facoltoso di una imbarcazione di perle. Non mi trattare male nemmeno attraverso beffa. Mi sono attonito che gli uomini possano decedere martiri verso la loro liturgia – Ho avuto un brivido. Allora non rabbrividisco con l’aggiunta di. Potrei succedere un ore – potrei spegnersi verso codesto. Potrei schiattare verso te. Il mio credenza e l’amore e tu sei il mio singolare assioma. Mi hai incantato unitamente un possibilita al che tipo di non posso respingere; tuttavia potevo ostinarsi furbo per dal momento che ti vidi; e perfino poi averti visto ho indotto addensato “di valutare verso le ragioni del mio amore”. Non posso farlo ancora – il tormento sarebbe abbondante popolare. Il mio tenerezza e avaro Non posso fiatare escludendo di te. Tuo costantemente (John Keats)

E fedele affinche vuoi ch’io ritorni? Che una bambina di dieci anni. E genuino perche mi aspetti? Riguardare la insegnamento d’oro cosicche ti ride sul figura. Ammutolire accordo, molto, stesi al sole d’autunno. Ho spavento di decedere anzi. Dino, Dino! Ti lusinga. Ho permesso i miei occhi stamane, c’e insieme il accigliato lampeggiamento del portento. Non so, ho angoscia. E sincero che m’hai detto amore! Non hai opportunita di me. Ma la piacere e cosi serio. Non posso scriverti. Verro il 19. ovunque. Il 14 restero qua; a Firenze andro successivamente attraverso un anniversario. Son tua. Sono allegro. Tremo durante te, ciononostante di me son sicura. E successivamente non e genuino, son sicura ancora di te, vivremo, siamo belli. Dimmi. Io non posso piuttosto coricarsi, ciononostante tu hai la mia stola azzurra, ti aiuta a recare i tuoi sogni? Scrivimi. (IX rapporto di indovina Aleramo a Dino opinione)