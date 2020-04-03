Helin’i ne Halk ne Devlet; Arkadaşları Öldürdü!

Ne devlet ne halkın sessizliği; Helin Bölek’i el birliği ile kendi arkadaşları, kendi dinleyicileri ve kendi sevenleri öldürdü. Helin’in katilini kendi mahallesinin “sivil protesto” diye destekledikleri ölüm orucunu alkışlayanlar arasında aramak gerekir.

Ölüm yatağına uzanan Grup Yorum üyeleri hepimizin gözü önünde kendi çevresi tarafından alkışlandı ve desteklendi. Ölüm yatağına uzanan bu iki insana dönüp “sizin yaşam hakkınız sizin müziğinizden daha değerlidir” denilmesine “iyi” bakılmadı. Bunu yapmadılar. Tam aksine methiyeler dizdiler.

Haberlere yansıyan bilgilere göre “Haklarında çıkarılan yakalama kararlarının kaldırılması, konser yasaklarının ve İdil Kültür Merkezi üzerindeki baskıların son bulması” gibi taleplere dayanan bu insanların cezaevinde başlattıkları açlık grevi sonrasında devam eden süresiz açlık grevi ile 288. günde Helin isimli üyeleri hayatını kaybetti.

Gerçekten üzücü ve vicdansızca bir tablo ile karşı karşıyayız. Herhangi bir gerekçe insanın sağlıklı bir yaşam hakkından daha önemli değilken yukarıdaki sayılan gerekçeler ile insanların ölüm yatağına uzanması ve bunun desteklenmesi üzücü ve vicdansızca bir tutumdur. Helin’in ve arkadaşlarının üzerlerinde konser verme yasağı veya yasaklamaya dair bir tutum olabilir. Bu durumda yapılması gereken şey grup üyelerinin hayat hakkını ve vücut bütünlüğünü riske atacak bir yöntemin seçilmesi veya desteklenmesi midir? Helin’in müziğini icra etme hakkı onun yaşam hakkından daha mı önemlidir? Varsa yasakçı bir tutumun kaldırılması için başka yol yok mudur?

Açlık grevinin süresiz-dönüşümsüz olması telafisi imkânsız zararların doğmasına, yaşam ve sağlık hakkı ihlalleri ile sonuçlanabileceğini ifade eden HDP’lilerin verdiği soru önergesinde bakanlık suçlanmıştır. Ancak dönüp grup üyelerine “kendi hayatınızı tehlikeye atacak bu yoldan vazgeçin” de demediler. Nitekim dönemin HDP eş başkanları düzeyinde hayatını kaybeden Helin’i ziyaret etmişler. Ziyarette geçen diyalog ve değerlendirme şöyle[1]:

Pervin Buldan: Bizden bir isteğin var mı?

Helin: Biz sadece şarkı söylemek istiyoruz, konser vermek istiyoruz.

Ziyaret sonrası Buldan yaptığı değerlendirmede Türkiye kamuoyunun sessizliğini bozması gerektiğini ifade ederken, Sezai Temelli ise insanların şarkı söylemek için açlık grevine girmesinin Türkiye’nin ayıbı olduğunu ifade etmiş.

Her ikisi de dönüp Helin’e “şarkı söylemek için hayatını tehlikeye atmana gerek yok” demediler. Halk adına siyaset yapma iddiasında olan kimlikleri ile topu halka attılar. Halkın sessizliğini bozmasını istediler. “Sadece şarkı söylemek istiyorlar” diyen Pervin Hanım bunun için Helin’in yaşaması gerektiğini ifade etmek yerine Helin şahsında diğer insanları da ölüm yatağında bırakmayı tercih ettiler.

Sadece HDP değil, CHP’li vekillerden Turan Aydoğan ve Mahir Polat da grevdeki diğer bir üye İbrahim Gökçek’i cezaevinde ziyaret etmişler.[2] Ziyaret sonrası Aydoğan “İbrahim Gökçek, sanatını özgürce yapabilmek için ölümü göze alıyor” diye açıklama yapıyor.

Mecliste grupları olan bu partiler dışında birçok Marksist- Sosyalist parti, platform ve şahıslar grup üyelerinin şarkı söyleme hakkını onların yaşam haklarını tehlikeye atarak desteklediler. Birisinin hayatını kaybetmesi üzerine de gruba yakın insanların ve arkadaşlarının yaptıkları değerlendirme ve çağrılar insan hak ve onuru açısından içler acısıdır. Helin’i yaşatamadılar. Onun hayatı üzerinden bir hikâye yazmaya çalışıyorlar.

Herhangi bir sebep ile hele ki özgürce müzik gibi bir gerekçe ile ölüm orucunu destekleyen zihniyet esas itibari ile hayatını kaybeden kadının sorumlusudur. Yani bunun bir sorumlusu varsa o da Grup Yorum üyelerinin, kendi Marksist Sosyalist çevrelerinin insanın yaşam hakkına olmayan saygılarıdır.

Ölüm orucu sivil bir protesto değildir; bir cinayete teşebbüstür. Bu vesile ile bu zihniyetin insanın yaşam ve sağlık hakkını hiçe sayan tutumlarını bir kere daha kınıyorum. Dilerim ölüm orucundaki diğer arkadaşlarının bu yoldan vaz geçmesi için kendi arkadaşları ikna eder.

[1] https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/02/15/hdpden-grup-yorum-cagrisi-sessizlik-bozulmali/

[2] https://m.bianet.org/bianet/sanat/218786-grup-yorum-uyesi-gokcek-yasamak-ve-gitar-calmak-istiyorum