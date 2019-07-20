Hakikati Bana Anlatmak İster misin?

Hakikat

Hakikati bana anlatmak ister misin? Veya bana bu hakikatin ne olduğunu söyleyebilir misin? Ben ise sana bakarak aklımdan geçenleri söyleyeceğim. Bunlar bana biraz zor geliyor. Sen de böyle düşünebilir misin? Biz sanki bunları biraz da kendi istediğimiz için söylüyoruz. Olmadığımız yerin bizim için ne olduğunu anlamaya çabalıyoruz. Ne kadar iyi olsak da güzelliğin farkına varamıyoruz. İyilikler ve güzellikler bizim oluyor ve ödül olarak aldıklarımız sanki sonsuza kadar bizimle kalıyor. Bu dünya gerçek ve hakikat onun en büyük yardımcısı.

Hakikati şimdi aramak ne kadar zor bunu bilebiliyor musun? Sen benden daha çok gerçeklik hakkında bilgiye sahipsin. Ben ise sana bunların hepsini vererek, zamanımı biraz daha ilerletmek istiyorum. Bu o kadar keyif verici ve aynı zamanda can sıkmaktan uzak ki, sana bunları anlatırken kendimi iyi hissediyorum. Onca olanlardan sonra kendimi biraz bile iyi hissedebilmek kendimi bu dünyada kurtaranlardan bir tanesi yapıyor.

Güzel olanı hak etmek

Ne kadar güzel bir gün diye başlarken elbette hakikatin gerçek karşısında yaptıklarına da bakacağım. Ne kadar güzel bir gün ve güzelliği hak etmek ne kadar güzel. Sen ve ben adeta bunun içindeyiz ve yaptıklarımız bize karşısındakileri anlatacak. Bizler bunun daha ne kadar yaşamımızda olacağını hesaplarken anlatılanlar karşısında kimileri kendilerinden geçecekler. Bu kolay ve sen de bunu en az benim kadar anlıyorsun.

Dünya güzel ve güzelliği hissetmek en güzeli. Dünyanın güzel bir yer olduğunu anlamayalı çok olmuştu. Şimdi ben bu kadar geniş bir güzellik içinde söylediklerimi anlamaya çabalıyorum. Gerçekten problemlerden uzaklaşarak mutluluğun kapısından güzellik ile geçiyorum. Bu bana çok iyi geliyor. Kendimden utanmıyorum ve yaptıklarıma güvenerek biraz daha ilerleyebiliyorum.

Dünya güzel bir yer ise ondan ayrılmamamız gerekiyor. Neden ondan ayrılmak zorunda kalıyoruz? Bunun cevabını belki de herkes ister ama çok az kişi bir cevaba ulaşır. Sen ve ben de bunun peşinden sonuna kadar gideceğiz. Sen konuşacaksın ve ben isteyeceğim, sen isteyeceksin ve sessizliğim ile kendime cevaplar vereceğim. Öyleyse neden susup biraz etrafı dinlemiyoruz. Hem bu sessizlik ve etraftan gelenler o kadar çarpıcı ki. Seni ve beni kendine aşık edebilecek kadar çekici.

Kelime analizi

Kısa ve öz olmak gerekiyor. Bu dakikadan sonra ikimiz de anlatabilme kapasitemizin ötesinde mutluluk içinde konuşacağız. Her şeyi söyleyebilmekten daha çoğunu yapabileceğiz ve en yüksek yerde, en çok istediklerimiz ile birlikte olacağız. Sen ne kadar güzel olsan da kaybedebileceksin, ben ne kadar ben olsam da kendimden uzak bir yerde olacağım. Neden daha çok yerde değil de sadece bir yerde? Bu biraz fazla geliyor ve özellikle bir kelimeyi kullanabileceğimi anlamak çabalıyorum. Kendimi daha iyi hissetmek istiyorum. İşte hakikat burada veya bu noktada.

Berk Ünlü

20 Temmuz 2019