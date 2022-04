Guerre au Yemen : grave crise diplomatique entre quatre pays du Golfe et le Liban

Apres l’Arabie saoudite et Bahrein, les Emirats arabes unis ont rappele, samedi, leurs diplomates au Liban. Notre Koweit, de son cote, a expulse le charge d’Affaires libanais du pays et a rappele le ambassadeur a Beyrouth. Une fronde en reaction a des declarations du ministre libanais de l’Information, qui avait qualifie d'”absurde” Beyrouth au Yemen menee avec Riyad.

Le torchon brule.

Apres l’Arabie saoudite et Bahrein, les Emirats arabes unis ont rappele, samedi 30 octobre, leurs diplomates a Beyrouth. Plus tot, le Koweit avait lui aussi decide d’expulser le charge d’Affaires libanais du pays et de rappeler le ambassadeur au Liban, apres des propos tout d’un ministre libanais critiquant l’intervention de l’Arabie saoudite dans la guerre au Yemen.

Mes Emirats arabes unis ont rappele leurs diplomates a Beyrouth, quatrieme monarchie arabe du Golfe a prendre des mesures de retorsion contre le Liban.

Les Emirats arabes unis ont annonce le retrait de leurs diplomates du Liban en “solidarite” avec l’Arabie saoudite. Ils ont, en outre, interdit aux citoyens emiratis de se rendre au Liban.

Le Koweit a, lui, annonce le rappel de le ambassadeur du Liban Afin de consultations et “le depart du charge d’affaires libanais sous 48 heures”. Le lieu a explique sa decision par l'”echec” du gouvernement libanais a “repondre a toutes les propos inacceptables et reprehensibles tenus contre l’Arabie saoudite et le est des (six pays) du Conseil de cooperation du Golfe (CCG)”.

Egalement membre du CCG, le Qatar a condamne des propos “irresponsables”. Mais il n’a nullement pris de mesures de retorsion, appelant seulement le gouvernement libanais a agir “pour surmonter des dissensions entre (pays) https://datingmentor.org/fr/ldssingles-review/ freres”.

Riyad, principal rival regional de l’Iran et chef de file du Conseil de cooperation du Golfe (qui compte l’Arabie saoudite, nos Emirats arabes unis, le Qatar, Bahrein, le Koweit et Oman), avait rappele, vendredi, son ambassadeur au Liban et demande le commencement du royaume saoudien de l’ambassadeur libanais, en reaction a toutes les declarations du ministre libanais de l’Information qui critiquait l’intervention de la coalition militaire dirigee via Riyad au Yemen.

L’Arabie saoudite a egalement choisi d'”arreter chacune des importations libanaises”, disant “regretter” la deterioration des relations bilaterales, selon 1 communique officiel. Notre petit royaume de Bahrein a lui aussi donne, samedi, 48 heures a l’ambassadeur du Liban Afin de quitter le territoire.

Embarras au Liban

Dans une emission televisee datant du 5 aout et diffusee lundi, Georges Kordahi, actuel ministre libanais de l’Information mais qui n’etait a l’epoque pas encore membre du gouvernement, avait qualifie “d’absurde” la guerre menee de 2015 au Yemen par la coalition militaire en appui du gouvernement, et estime qu’il etait “temps qu’elle s’arrete”.

L’ancien presentateur tele avait ajoute que les rebelles houthis, soutenus avec l’Iran, se defendaient “face a une agression exterieure” et que “leurs maisons, leurs villages, leurs mariages et leurs enterrements etaient bombardes” par la coalition.

Riyad a estime que ces propos portaient “atteinte aux efforts en coalition” et n’etaient “pas en harmonie au milieu des relations historiques” entre le Liban et l’Arabie saoudite.

Georges Kordahi a souligne avoir tenu des propos refletant le “opinion personnelle” avant une nomination le 10 septembre. Il a assure ne “pas avoir attaque l’Arabie saoudite” mais s’est abstenu de presenter des excuses.

Lutte d’influence

Notre Premier ministre libanais, Najib Mikati, a affirme, vendredi, vouloir “maintenir nos meilleures relations avec le royaume” et rappele que les propos de Georges Kordahi “ne refletaient en pas de cas la position du gouvernement”. Najib Mikati s’est demarque des propos du ministre de l’Information George Kordahi, nomme au gouvernement par un parti chretien allie au mouvement pro-iranien Hezbollah, poids lourd de la politique libanaise, et l’a appele implicitement a demissionner.

Le Premier ministre libanais a evoque “regretter profondement la decision du royaume” saoudien, exprimant le “rejet ferme et categorique de tout ce qui nuit a toutes les relations fraternelles profondes avec le royaume, qui a toujours ete a toutes les cotes du peuple libanais face a ses grands defis”.

Pour les experts, la crise va au-dela des propos du ministre et reflete une lutte d’influence entre l’Iran chiite et l’Arabie saoudite sunnite, dont le Liban paie le lourd tribut.

Declenchee en 2014, la guerre au Yemen a fera des dizaines de milliers de morts, des civils pour la majorite, ainsi, des millions de deplaces.

Selon des experts, la hurle diplomatique entre Riyad et Beyrouth va au-dela des propos du ministre Kordahi sur la guerre au Yemen, refletant une lutte d’influence entre l’Iran et l’Arabie saoudite, dont le Liban paie le lourd tribut en plein effondrement economique.

