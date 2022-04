Goodbudget e lo apparecchio perfetto durante aiutarti a gestire i tuoi soldi e occupare segno di tutte quelle spese fastidiose.

Si basa riguardo a un proprio metodo di budgeting avvolgente impiegato dai tuoi nonni. L’app controlla la tua borsa di parecchio con tanto in impedirti di investire esagerato. Goodbudget monitora il tuo corso di cassa sopra base al relazione entro entrate e spese. Inoltre, i tuoi dati vengono sincronizzati meccanicamente insieme piuttosto dispositivi, ad campione Android, iPhone e il Web.

Caratteristiche principali

Aggiungi e cambiamento account.

Puoi visualizzare agevolmente i tuoi dati mezzo tabelle o grafici, comprendendo soddisfacentemente le tue entrate e le tue spese.

istruzioni reveal Elemosina le transazioni.

Responsabilita di backup/ripristino.

Risparmia epoca pregiato insieme il beneficiato espressivo e i suggerimenti attraverso le categorie.

My Preventivo Book

Unitamente My stanziamento Book, puoi afferrare guida dei tuoi soldi per metodo con l’aggiunta di idoneo ed energico perche per niente. Puoi creare categorie e sottocategorie in monitorare comodamente le tue spese. L’app ti consente anche di calmare le tue spese con l’estratto conto bancario. Puoi e sviluppare il tuo prototipo per perfezionare l’immissione delle transazioni.

Caratteristiche principali

Puoi amministrare con l’aggiunta di account ed attuare trasferimenti con di loro.

Puoi sostenere i tuoi dati sensibili per mezzo di una password o un’impronta digitale.

Aggiungi le ricevute alle tue transazioni in rammentare i dettagli della accomodamento ovvero accorciare il caos di scrittura.

Riconcilia le tue spese con il tuo ottenuto vantaggio.

Money Lover

Mediante Money Lover puoi stringere sommario dei tuoi soldi durante atteggiamento con l’aggiunta di attivo ed capace perche mai. Puoi produrre categorie e sottocategorie in osservare con calma le tue spese. L’app ti consente addirittura di accomodare le tue spese unitamente l’estratto conto bancario. Puoi e sviluppare il tuo esempio a causa di perfezionare l’immissione delle transazioni.

Caratteristiche principali

Dividi le transazioni di passivo.

Crea i tuoi modelli in dare l’immissione delle transazioni adesso piuttosto facile.

Invia appunto durante aiutarti verso attuare pagamenti mediante allontanato durante eta.

Lentamente monetario e preventivo illimitati.

1Money

Nell’eventualita che stai cercando un intendente delle finanze personali unitamente un’interfaccia cliente lavata e sciolto, 1Money puo essere la raccolta modello attraverso te. Puoi allegare ogni aggiustamento minuto per mezzo di la responsabilita di accordo avanzata. L’app fornisce ancora un disegnatore informativo cosicche mostra che vengono spesi i tuoi soldi. Mediante l’aiuto di 1money, puoi ancora controllare d’occhio i saldi dei tuoi conti e arrivare celermente i tuoi obiettivi finanziari.

Caratteristiche principali

Puoi occorrere dati esistenti oppure estratti somma utilizzando l’importazione CSV.

Crea un piano finanziario durante incollare i tuoi debiti.

Collaboratore il tuo competenza bancario verso il osservazione meccanico.

Monitoraggio delle transazioni e delle spese.

Walnut

Walnut e il intendente di ricchezza perfetto e il controllo delle spese giornaliere verso aiutarti per conservare presso revisione le tue spese mensili. L’app ti consente di esportare i tuoi dati e eleggere note spese per estensione PDF e CSV. Chi utilizza l’app puo avanzare appresso purchessia delle migliori marche e impiegare Walnut 369 a causa di avanzare ora e saldare durante scorta.

Caratteristiche principali

Tutte le spese verso botta d’occhio: conti bancari, carte di fido, portafogli digitali, ecc.

Tieni guida delle quote della certificato di credito.

Esporta i tuoi dati e crea note spese mediante edotto PDF e CSV.

Accatto speditamente spese, tag o note.

Tieni segno di tassi, lungometraggio, prenotazioni di eventi e prossimo ancora.

Spendee

Spendee e una abitare app di controllo finanziaria cosicche ancora di 3 milioni di persone hanno proprio amato. Puoi contattare tutta la tua lusso sopra un semplice luogo collegando l’app al tuo busta elettronico, borsello oscuro e banking online. L’app ti aiuta per razionalizzare le tue spese creando budget. I tuoi dati vengono istintivamente classificati, perche puoi trovare mediante l’aiuto di una modesto infografica e di un tipografo di facile apertura. Dunque, puoi accumulare piuttosto soldi alla morte del mese.

Caratteristiche principali

Organizza e analizza le tue spese.

Ottimizza la tua canone.

Vedi tutti i tuoi soldi durante un unico assegnato.

Accedi perfettamente al tuo tracker di quota mediante pratici widget.

Guida con piuttosto valute.

Conclusioni

Qualsivoglia ornamento Android al di sopra elencata ha caratteristiche uniche affinche le rendono ideali durante la amministrazione delle finanze personali. Puoi sceglierne unito ogni con base alle tue esigenze e preferenze.

Nel caso che stai cercando un’app per mezzo di una facile interfaccia cliente, 1Money ovverosia Walnut sarebbero buone opzioni. Nel caso che vuoi conservare canovaccio delle quote della tua pianta di fama, Spendee sarebbe una scelta migliore.

Cosi vai avanti e prova una qualsivoglia delle app e divertiti per stringere scaletta delle tue spese per atteggiamento modesto.