Gleichklang – Mit Hilfe der Psychologie gleichgesinnte Menschen finden

Erinnerst du dich noch A interview mit dem psychologen guido that is unser Gebauer? Er hat eine psychologisch fundierte Partnerborse entwickelt, die wir dir genauer vorstellen mochten. Vielleicht suchst du ja nach virtuellen Kontakten, um aktuell noch auf sicherem Weg Menschen kennenzulernen – oder du bist schon auf der Suche nach einer passenden Begleitung fur deine bald anstehenden Unternehmungen.

Gleichklang ist die Alternative zum Dating-Mainstream – und das schon seit 14 Jahren. Uber 19.000 Mitglieder sind auf der Plattform angemeldet. Alle Lebenssituationen, Beziehungskonzepte und sexuelle Orientierungen sind hier zu finden. Die Mitglieder haben eins gemeinsam: Okologie, Mitgefuhl, Solidaritat und Mitmenschlichkeit liegen ihnen am Herzen. Dabei geht es nur that is nicht Liebe und Partnerschaft, sondern auch um neue Freundschaften, Austausch mit Gleichgesinnten http://www.datingranking.net/de/kenyancupid-review oder Reisepartnerschaften. Ein fundiertes psychologisches Konzept spielt bei allen diesen Beziehungen eine Rolle, denn Gleichklang-Grunder Guido Gebauer ist eins besonders wichtig: „Wir mochten in den Grenzen des Moglichen dazu beitragen, diese Welt ein Stuck weit besser zu machen“. Mit Erfolg: Gleichklang-Mitglieder haben zusammen schon eine vegane Keksfabrik eroffnet oder sind nach Ungarn gefahren, um Gefluchtete zu unterstutzen.

„Die Idee entstand mit einem Kommilitonen noch wahrend unseres Psychologiestudiums“, sagt Guido Gebauer. Zu der Zeit war das Internet in den Anfangen und viele Partnerborsen existierten noch nicht. Auch wenn es von der Idee zur Umsetzung noch ein paar Jahre dauern sollte, Guido Gebauer hielt daran fest, eine psychologisch fundierte Plattform zur Partner*innen- und Freundschaftssuche mit besonderer gesellschaftlicher Ausrichtung aufzubauen.

Psychologisch vermittelt

Zahlreiche psychologische Untersuchungen zeigen, dass die Ubereinstimmung im Lebensstil der wichtigste Faktor fur eine gluckliche und dauerhafte Partnerschaft oder Freundschaft ist. Nur wenn Menschen Gemeinsames miteinander haben, konnen sie auch Gemeinsames miteinander erleben. Bei vielen Partnerborsen und Singleborsen erfolgt die Partner*innenvermittlung vorwiegend durch einen allgemeinen Personlichkeitstest. Bei Gleichklang werden den Mitgliedern eine Vielzahl von Suchkriterien zur Verfugung gestellt, anhand derer sie ihre Suche nach einem passenden Menschen selbst gestalten konnen.

Gleichklang erhebt die Praferenzen, Personlichkeiten und Lebensstile seiner Mitglieder mit psychologisch fundierten Testverfahren und Methoden. Dabei stehen die wirklich individuellen Merkmale ihres Lebensstiles und ihrer Beziehungswunsche im Vordergrund. Der im Hintergrund tatige Vermittlungsalgorithmus von Gleichklang ermittelt dann diejenigen Mitglieder, die in den zentralen Merkmalen ihres Lebensstiles, ihrer Beziehungswunsche und ihrer Grundeinstellungen tatsachlich zueinander passen. Nur psychologisch passende Personen werden einander vorgeschlagen. So werden die Mitglieder nicht mit unpassenden Vorschlagen uberflutet.

Von allen Mitgliedern wird auch die Akzeptanz fur Erkrankungen, Behinderungen, seelische Probleme oder Funktionsstorungen that is sexuelle erhoben. So konnen Menschen mit diesen Bedingungen gelassener auf Partnersuche gehen.

Faire Mitgliedergebuhren

Um unseriose Profile gar nicht erst anzulocken, ist eine kostenlose Teilnahme nicht moglich. Die Finanzierung und Weiterentwicklung der Gleichklang-Community erfolgt uber eine jahrliche Mitgliedschafts-Gebuhr, die alle Mitglieder entrichten. Da aber eine Teilnahme bei Gleichklang nicht am Geldbeutel scheitern soll, kann die Gebuhr sozialerma?igt werden, wenn die Bedingungen dafur erfullt sind. Einen Uberblick uber die Mitgliedschaft und Gebuhren kannst du dir hier verschaffen.

Wenn du also noch auf der nach that is suche bist, mit denen du den Sommer und die Welt ein Stuckchen besser machen kannst, finde beim Selbsttest heraus, ob du zu Gleichklang passt.

Anmelden kannst du dich dann gleich hier.

Spannende, psychologisch fundierte Erkenntnisse zu Partner*innensuche, Dating oder Beziehungen findest du ubrigens auch auf dem zugehorigen Blog verstandlich aufbereitet.

