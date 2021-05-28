Gençler Size Bir Tavsiyem Var

İş hayatının başındaki gençlere bir tavsiyem var. Mesai gözetmeden, gece gündüz demeden bol bol çalışın. İşyerindeki tüm görevlere talip olun. Angaryalara bile. Yıllar geçtikçe aslında patronunuz için değil, kendiniz için çalışıyor olduğunuzu göreceksiniz. İş hayatına bir hak mücadelesi olarak bakan, mesai saatlerini sayan kimsenin iş hayatında pek başarılı olduğunu görmedim. Aksine, özellikle gençliğinde gözünü budaktan sakınmadan çalışan genç profesyonellerin otuzlu yaşlarından sonra çok daha iyi imkânlara sahip olduğunu yakın çevremden gözlemliyorum. Bu yüzden eğer böyle takıntılarınız varsa bu tip takıntılardan kurtulmanızı ve kendinizi işinize vererek bol bol çalışmanızı tavsiye ediyorum.

İş arayan fakat bulamayan ve ümidini kaybetmek üzere olan gençlere ise daha önemli bir tavsiyem var. Hemen gidin, becerileriniz ve kariyer hedefleriniz doğrultusunda çalışabileceğiniz bir işletmeye geçici bir süreyle de olsa ücretsiz çalışmak için başvurun. Gerekirse ve imkânınız elveriyorsa yol ve yemek parasını bile cebinizden ödeyin. Tecrübesiz gençler ilk dönemlerinde çalıştıkları şirketlere pek bir şey kazandırmazlar. Onları eğitmek şirketler için ayrı bir maliyettir. Bu eğitim aylar boyu sürer. Şirketler ilk aylarında kendilerine pek bir faydası olmayacak bu tecrübesiz gençleri işe alıp eğitmekte çok istekli davranmayabilirler. Bu sebeple tecrübesiz gençlerin hiçbir ücret talep etmeden beğendikleri bir işe talip olmaları kendilerine muhtemelen başka türlü ulaşamayacakları bir kariyer kapısı açacaktır. Sevgili gençler, sadece ücretsiz çalışmakla da kalmayın. Kendinizi gösterin. Gece demeden gündüz demeden çalışın. Aynı zamanda iş öğrenin. Elinizdeki iş bitince hemen yeni iş talep edin. İnsanların sırtındaki yükü alın. Vazgeçilemeyecek bir personel olduğunuzu gösterin. Bu şekilde kendi hayatınızı iyileştireceksiniz, bana güvenin. Örneğin yeni mezun genç bir mimarsınız. İş bulamıyorsunuz. İş bulamadığınız için tecrübe de edinemiyorsunuz. Başvurduğunuz tüm şirketler tecrübe istiyor. Yıllar geçtikçe tecrübesiz ve yaşını başını almış bir insana dönüşeceksiniz. Bu sarmaldan çıkmanın yolu nedir? Bir mimarlık şirketine gidip kendinizi göstermek için gece gündüz demeden ücretsiz çalışmak istediğinizi, sadece tecrübe kazanmayı ve iş öğrenmeyi amaçladığınızı söyleyin. Bu talebinizi dile getirdiğinizde nasıl tepkiler alırsınız? Bazı firmalar bunu prensip olarak kabul etmeyecek, ihtiyacımız yok diyeceklerdir. Bazıları ise sevinip zaten yeni eleman alacaklarını söyleyecek ve ücretsiz çalışacağınız dönemi sizi deneyecekleri ve yetiştirecekleri dönem olarak kabul edeceklerdir. En kötü ihtimal “bedava çalışacak bir enayi bulduk” diyerek sizi sömürmeyi düşünmeleri olacaktır. Bu sömürü durumunda bile iş öğrenecek, tecrübe kazanacaksınız. Tecrübesiz bir işsiz mimar olmak yerine tecrübeli bir işsiz mimar haline geleceksiniz. Hem bir işte çalışırken iş bulmak daha kolaydır. Başka şirketlere daha özgüvenle ve işi bilerek başvurabilirsiniz artık. Zaten kendinizi gösterebiliyorsanız şirket size mutlaka iş teklif edecektir. Eğer etmiyorsa muhtemelen yeteri kadar gayret edip kendinizi gösterememişsinizdir. Her halükârda bu hamle size başarılı bir kariyerin kapısını açacak bir hamle olabilir. Unutmayın ki bugün şirketlerin en üst düzey yöneticisi olan profesyoneller bile iş hayatlarına çok düşük, belki bazı kesimlerin sömürü diye adlandırdıkları ücretlerle başlamışlar, zaman içinde çalışarak ve kendilerini kanıtlayarak yükselmiş ve gelirlerini artırmışlardır.

Bu görüşlerim eminim ki okuyucuların bir kısmı tarafından yanlış anlaşılacak ve büyük tepki alacaktır. Keşke herkesin hayalindeki işi ve ücreti kolaylıkla bulabildiği bir dünyada olsaydık. Ben en yakınlarıma da aynı tavsiyeyi veriyorum. Hatta mezun olup iş bulamıyor durumda olmanıza da gerek yok. Eğer üniversitede öğrenciyseniz de eğitiminizle ilgili bir yer bulup ücretsiz çalışmayı talep edin. İşler olması gerektiği gibi giderse mezun olduğunuzda çalışmakta olduğunuz yerde işe başlayabilir, ya da tecrübeli bir mezun olarak daha dolu bir özgeçmiş sahibi olabilirsiniz. Üniversitedeyken bu yolu izleyen arkadaşlarımız olmuştu. Hepsi daha kolay iş buldular. Bugün yurtdışında bir üniversitede profesör olarak çalışan bir yakınım Türkiye’deki üniversite öğrenciliği sırasında bir ücret beklentisi olmadan çalışmaya başlayarak hayatı boyunca büyük başarıyla sürdüreceği sektöre adımını atmıştı. Eğer o gün ücretsiz çalışmaya talip olmasaydı kariyeri bambaşka bir şekilde gelişecekti, belki bu kadar başarılı olamayacaktı. Aslında eski nesiller iş öğrenmenin önemini daha iyi bilirdi. Gençler yaz aylarında tanıdık bir esnafın yanına verilir, eti senin kemiği benim denirdi. Önemli olan üç beş kuruş harçlık değil, gencin iş öğrenmesi, hayatı tanımasıydı.

Bir tanıdığım var. Oğlu üniversiteden yeni mezun olmuş ve özel sektörde bir işe başlamıştı. Birkaç ay sonra kendisini gördüğümde oğlunu sordum. İşten ayrıldığını söyledi. Sebebini merak ettim, iş yerinde tüm işleri kendisine yaptıran tecrübeli bir çalışan yüzünden ayrıldığını söyledi. Ben de “daha iyi ya ne güzel bütün işleri o yapmaya devam etseymiş hem iş öğrenir hem de vazgeçilmez personel olurmuş” demiştim. Kırk yıla yakın devlet memuriyeti geçmişi olan tanıdığıma pek mantıklı gelmemişti bu söylediklerim. Sanırım bazen aileler de iş hayatı hakkında gençlere doğru tavsiyeyi vermeyebiliyor.

Asgari Ücret Uygulaması Kötüdür

Tecrübesiz gençlerin iş bulma zorluğu konusunda asgari ücretin yarattığı problemlere de değinmeden edemeyeceğim. Asgari ücret, devletin belirlediği tutardan daha az para ödeyerek işçi çalıştırmanın yasak haline gelmesidir. Oysa işçinin fiyatını belirleyen şey verimliliğidir. Eğer kanun yoluyla işçinin sağlayacağı verimden daha fazla bir ücret ödenmesini şart koşarsanız vasıfsız insanları ve tecrübesiz gençleri işsiz bırakırsınız. İşgücü piyasası da emtia piyasasına benzer. Bir malın fiyatına taban fiyat koyarsanız o mal daha az talep görecektir. İşgücü piyasasında asgari ücret uygulamasının benzer bir etkisi olacaktır. Son yıllarda ülkemizdeki ölçüsüz asgari ücret artışı pek çok kişiyi işsiz bırakmıştır.

Eğer asgari ücret uygulaması olmasaydı tecrübesiz gençler daha düşük ücretlerle iş bularak tecrübe edinme ve iş öğrenme imkânı bulabilirlerdi. Bu da onların ömür boyu bir baltaya sap olmadan yaşamalarının önüne geçerdi. Bu demek oluyor ki asgari ücret yüzünden işsiz kalan gençler aslında hayatlarının daha sonraki döneminde elde edebilecekleri yüksek gelirlerden de mahrum kalmaktadır. Türkiye’de asgari ücret çok yüksek. Dünyada kişi başına düşen milli gelire oranla en yüksek asgari ücretlerden birisi ülkemizde bulunuyor. Asgari ücretin yüksek olduğunu iddia ederken geçim hesabı yapmıyorum elbette. Asgari ücret bir ailenin geçimini sağlayabilecek bir ücret tabii ki değil. Adı üstünde asgari ücret. Yani en vasıfsız ve tecrübesiz çalışana verilecek olan ücret. İşletmeler Türkiye’deki yüksek asgari ücret sebebiyle tecrübesiz çalışanları işe almakta isteksiz davranıyorlar.

Bundan birkaç sene önce çok sevdiğimiz bir çalışanımız kendi işini kurmaya karar vermişti. Binasını tuttu, yatırımını yaptı sıra personel almaya geldi. Beni aradı. “Satış personeline kaç para vereceğiz” diye sordu. Ben de kendisine “sen satışta çalışmıyor muydun, kaç para alıyorsan onu vereceksin” demiştim. “Alırken az geliyordu da verirken çok geliyor” demişti. Ben de “aramıza hoş geldin” demiştim. Kısacası işler çoğu zaman dışarıdan gözüktüğü gibi olmayabiliyor. Düşük bir tutar gibi gözüken asgari ücret özellikle hizmet sektöründe çok büyük bir probleme dönüşebiliyor. Asgari ücret sebebiyle kapanan, hiç açılamayan işletmeler ve kaybolan işler var.

Asgari ücret işsizliğin en önemli sebeplerinden bir tanesidir. Çoğu araştırma, asgari ücret uygulamalarının başta gençler ve düşük vasıflı çalışanlarda olmak üzere istihdamı genel olarak düşürdüğünü göstermektedir. Bugün neredeyse tüm ülkelerde genç işsizlik oranı genel işsizlik oranının bir hayli üstündedir. Tecrübesiz gençlere bir iş ve bir gelecek sağlamanın yolu asgari ücret uygulamasının kaldırılmasıdır. Eğer asgari ücret uygulaması olmasaydı, yazının ilk bölümündeki tavsiyeme gerek kalmayacaktı. Şirketler tecrübesi olmayan gençlere daha düşük ücretlerle iş teklifleri yapabilecek, bu sayede gençler de düşük bir ücretle de olsa iş hayatına atılmış olacak ve tecrübe kazanmaya başlayabileceklerdi.

Asgari ücret hakkındaki bu görüşlerim de bazılarınca yadırganacaktır. Oysa insanların daha iyi koşullarda yaşamalarının ve daha yüksek gelir sahibi olmalarının yolu asgari ücret değildir. Ben tüm kesimleriyle daha zengin bir ülke hayal ediyor ve asgari ücret ve benzer uygulamaların bu yüzden sona ermesini, Türkiye’nin bir iş ve yatırım ülkesi olarak büyüyerek zenginleşmesini, yerli ve yabancı sermayeli yeni iş yerleri açılmasını, müteşebbis gençlerin kolaylıkla iş kurmasını, çalışanların şartlarının da bu zenginliğe paralel olarak iyileşmesini diliyorum. Ülkeler piyasaları özgürleştirdikleri ölçüde zenginleşirler. İsviçre, Danimarka, Singapur, Norveç, İzlanda gibi zengin ve ileri ülkelerde asgari ücret uygulaması yoktur ve bu ülkelerde işsizlik oranları yüzde 2-4 gibi çok düşük oranlardadır. Ücretleri artırmanın yolu, işgücünün verimliliğinin artırılmasıdır. Bu da kanunla değil, tasarruf, sermaye birikimi ve yatırımla mümkündür.