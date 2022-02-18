Гэмблинг на игровых автоматах в казино онлайн

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- Число линий – в диапазоне 1-40.
- Число ставок на линию – регулируется в диапазоне 1-10.
- Размер ставк.
- Total Bet – иногда без возможности выбирать ставку на линию.
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