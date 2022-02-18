Гейминг на симуляторах в онлайн казино

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На дисплее каждой игры предусмотрена набор настроек. Иногда бывает, что ставка фиксирована и не настраивается. Чаще всего предусмотрены вспомогательные параметры:
- Количество линий – от 1 до 9, 10, 20, 40.
- Bet Level (уровень ставки) – обычно до 10.
- Номинал одного кредита.
- Bet – иногда без опции выбирать линейную ставку.
- Спецвозможности: покупка FS, интенсивное выпадение специального символа или функции, участие в розыгрыше jackpot.
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