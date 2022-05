« Gaza notre amour ». Une romance silencieuse sous le regard d’Apollon

Alors que Gaza panse bien les plaies de l’attaque israelienne de mai 2021, des freres Arab et Tarzan Nasser transforment la tragedie en comedie romantique.

Leur dernier film, sorti en salle en France le 6 octobre 2021 raconte l’histoire d’amour de deux quinquagenaires, rythmee par la reperee d’une statue antique d’Apollon.

Traduit de l’arabe via Sarra Grira.

Gaza le amour, realise entre la Jordanie et le Portugal, reste inspire de faits reels, ayant fourni lieu a votre documentaire 1 . En aout 2013, a Gaza, votre pecheur du nom de Jawdat Gharab a remonte dans ses filets une statue En plus de 450 kg du dieu grec Apollon, datant du V e siecle av. J.-C. Beaucoup de rumeurs et d’anecdotes circulent alors a Gaza autour de votre reperee, la plupart etant veridiques bien qu’elles n’aient jamais ete reprises au film. Ainsi, lorsqu’elle a vu le dieu nu tel 1 ver, la maman du pecheur lui aurait reclame : « Recouvre-le, mon fils ! » De meme, ce dernier avait decoupe un doigt de la statue concernant le commercialiser, pensant qu’il etait fabrique en or. Au final, le gouvernement du Hamas a mis mon tour sur une telle piece archeologique et on n’en a plus jamais entendu parler.

Se contentant de suggerer sans jamais nommer les choses directement, ce long metrage decrit la situation economique et sociale a Gaza, ainsi que les consequences des guerres successives a travers l’histoire du pecheur Issa. Ce soir vit chichement du commerce des deux poissons qu’il peine a pecher. C’est un celibataire endurci Sans compter que de cinquante ans, une position gui?re tres commune dans une societe aussi conservatrice que la societe gazaouie. Ses s?urs tentent vainement de lui tomber sur une epouse parmi les fideles qui vont prier dans la mosquee du quartier. Issa reste votre homme issu de la gauche traditionnelle, qui fait la cuisine en ecoutant en musique et ne regroupe pas la mentalite religieuse des agents d’une police. Des specialistes passent un temps a amener la statue et de son sexe, que le pecheur a casse en essayant de le cacher a Notre vue du voisinage. Ca ne durera pas, car tres vite Issa est arrete et la statue — et son sexe — paraissent saisis.

Aimer a contre-courant

Au milieu de tout ce remue-menage fait d’enquetes laborieuses et de clins d’?il religieux qui echappent a la naivete du pecheur attriste par le depart a l’etranger de son meilleur ami, une brise d’amour innocente souffle sur l’existence d’Issa et de sa voisine, la couturiere Siham. Cette veuve vit seule avec sa fille divorcee, cela fait d’elles ce thi?me prefere des ragots du voisinage. Car le respect en life privee reste quasi inexistant au camp de refugies d’Al-Chati qui se voit face a J’ai Mediterranee, ainsi, les jugements moraux pesent i propos des dames, souvent emis par leurs congeneres.

La s?ur d’Issa refuse l’idee aussi que son frere puisse affirmer a Siham. Comment lui avouer sa flamme, dans un contexte ou exprimer le amour releve presque de l’immoralite ? Le pecheur ne se decourage pourtant gui?re, mais ses techniques sont a chaque fois mises a en gali?re avec un evenement exterieur.

Mes reactions du personnage principal face a ce qui lui arrive varient entre l’humour, l’insouciance et la peur, comme n’importe quel homme de gauche qui se trouve a vivre au milieu d’islamistes, bien que le film ne s’attarde jamais trop via votre aspect ideologique, mais davantage i propos des contradictions sociales. Son theme principal demeure surtout une telle histoire d’amour entre http://www.datingmentor.org/fr/mixxxer-review 2 quinquagenaires dans une ville ou il leur est si difficile de parler. Un tableau realiste, car le personnage d’une veuve qu’incarne Hiam Abbass rappelle beaucoup de dames gazaouies qui se cloitrent dans le silence. Ainsi concernant le personnage du pecheur superbement joue avec l’acteur Salim Daw : votre homme qui hesite toujours avant de parler, depuis que une telle statue a fera de lui le centre de l’attention generale, aussi qu’il avait vecu pendant si longtemps a la marge d’une societe dont on ne se souvient qu’a chaque nouveau bombardement.

Un imaginaire phallique

Gaza mon amour est sans nul doute 1 film romantique, mais le romantisme dans la bande de Gaza termine toujours par i?tre une comedie noire, qui te prend limite des accents de tragedie avec l’apparition du dieu grec. A travers votre ?uvre, nos jumeaux Arab et Tarzan Nasser donnent a voir votre visage different de Gaza : non nullement celui une mort, d’une guerre et des bombardements, mais celui porte par le symbole du sexe d’Apollon 2 , celui d’une life erotique cachee entre les murs fissures des maisons, que Notre mer vient reveler tel une statue qui sort de l’eau.

Ici, on ne voit pas la guerre, mais on entend en arriere-fond le bruit continu des drones. On voit les habitants feter les missiles (a la forme phallique) dans une telle ville ou J’ai masculinite reste debordante, mais on ne voit pas la resistance. On entend Ismail Haniyeh discourir a Notre television, mais on ne voit pas le Hamas. La soiree se contente Par exemple de decrire de maniere indirecte le controle que l’organisation exerce dans le quotidien quotidienne a Gaza, sans jamais tomber dans la critique seculiere.

C’est la toute la subtilite de votre film qui a su capter les petits details d’une life a Gaza et les transmettre aussi a toutes les non-Gazaouis, reussissant ainsi a donner a voir ce territoire sans parler des deux elements qui le caracterisent le plus a l’international : le Hamas et la guerre. Interroge sur ce point, Tarzan Nasser a repondu a Orient XXI : « A aucun moment dans le film on ne dit qu’il s’agit de Hamas, une resistance ou de l’occupation. Nous avons donne a voir une affaire qui pourrait se derouler n’importe ou, mais en arriere-fond, il y a beaucoup la specificite de Gaza et toute votre souffrance qui transparait a travers certains details ».

C’est le cas pourquoi pas lorsque le fonctionnaire du ministere du « Hamas » s’oppose a votre que l’archeologue qui travaille pour l’organisation qualifie Apollon de « dieu ». Dans une autre scene, un agent de police s’adresse a Issa en lui disant : « J’avais des doutes sur toi des le commencement », en reference au gout du pecheur pour la solitude.