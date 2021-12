Frases de TWITTER originales (compartelas o usalas en tu Bio)

?Tu mayor pesadilla seria quedarte carente ninguna cosa que tuitear? ?Lo principal que haces al levantarte seria repasar tus menciones? Entonces estas frases para Twitter son la municion que precisas de convertirte en la autentica tuitstar. Solo tienes que editar las que mas te gusten y esperar a que empiecen a lloverte followers.

Tabla de contenidos

Frases Con El Fin De Twitter originales

La bio sobre Twitter es tu carta sobre presentacion ante las usuarios de esta red. En caso de que lo que quieres seria seducir la consideracion desde el comienzo, inspirate en todos estos geniales ejemplos de historia

A los 2.000 followers ensenare el falo.

A nadie le interesa mi vida sin embargo sobre todo manera la hago publica para sentirme menor miserable.

En ocasiones me siento como un robot, desplazandolo hacia el pelo en ocasiones nunca.

En ocasiones quisiera dejarlo al completo asi como convertirme en un bravucon multimillonario

Bienvenido a mi twatter, levanta la tapa de orinar, bajala al proceder y no ha transpirado no te olvides sobre lanzar sobre la cadeneta.

conocedor sobre nada asi como aprendiz de todo, trotamundos de sillon, caminante sobre momentos

Distinta nunca, anormal. Tener invariablemente la razon a veces me trae inconvenientes.

Disene miles de inventos revolucionarios que me habrian convertido en el adulto mas rico de el mundo sin embargo las guarde en Megaupload. Hoy por hoy tengo un blog.

El sueno sobre mi vida es rascarme el recto con un cepillo sobre dientes de cerdas duras. Soy especial.

Ellos se rien sobre mi por que soy diferente, yo me rio de ellos por que son todos iguales .

Estoy a favor sobre al completo lo bueno y no ha transpirado en contra sobre todo lo nefasto

Feo sobre alumbramiento, guapo gracias a Photoshop.

Hace abundante lapso me entere que soy una sujeto y no la mitad de una naranja.

He intentado ser lo que no soy tantas veces que debido a nunca se lo que soy. He cambiado sobre psicologo tantas veces que ya no se a quien he mentido y no ha transpirado a quien nunca.

La bio que usted desea leer nunca esta disponible en este momento por favor intentelo mas tarde.. att; la gerencia deje su follow Con El Fin De mas informacion

Llevo pendientes sin embargo nunca soy afeminado, hago fusiones sin embargo nunca soy chef. Eso si, doy hostias igual que panes. ?Quieres cobrar?

Martillo sobre herejes asi como politicastros. Errado politicamente Pregon a las cuatro vientos sobre miserias y golferias cotidianas.

Mate al espermatoz que iba delante de mi , de entrar al ovulo primero.

Me voy sobre Twitter, todo el mundo estan locos ?vamos unicornio, vamos!

Necesito mensajes desplazandolo hacia el pelo frases que me alegren la mirada. ?[email protected]?

No ando segura si pienso lo que escribo o escribo lo que pienso.

Nunca conozco si hago lo considerado o lo errado solo se que hago al completo lo posible por ser feliz.

Ojala pudieras entenderme, mismamente podrias regresar a explicarme.

Pocas individuos me conocen realmente. Escribo cosas tal asi como igual que las pienso, igual que las siento o como me salen. No pretendo agradar, ?Quieres conocerme? ?Sigueme! 3

Que cualquier el ambiente lo efectue sobre una modo no quiere decir que sea la adecuada

Un gigantesco necio, un estupido engreido, individualista y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente asi como presumido, falso, malo rencoroso, que nunca tiene corazon.

Una potencia a considerar, creo

Una oportunidad intente acontecer normal y han sido las peores 30 segundos de mi vida

