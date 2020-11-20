Forex обучение трейдеров

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Невозможность заработка на Бориса Купера

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Именно эта стратегия легла в основу собственной школы обучения «USSR-55». С 2009 по 2011 год работал в компании FXOpen старшим экспертом по аналитике и обучению. Родился 20 апреля 1955 года в Приморском крае. В 1985 году окончил Одесский гидрометеорологический институт по специальности «Океанолог».

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Имеет богатый опыт в области разработки и модификации индикаторов, советников и скриптов. В работе основное внимание уделяет техническому анализу с поправкой на Форекс валюты важные макроэкономические показатели. С 2007 года начал разрабатывать собственную торговую систему, окончательный вариант которой был готов к январю 2009 года.

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