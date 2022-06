Finden Sie kostenlose Kontaktanzeigen in Ihrer Umgebung

Unsere kostenlose Partnerborse kontaktanzeige.com bietet kontaktwilligen Menschen die perfekte Plattform, eine neue Liebe zu finden, mit Leidenschaft zu flirten oder einfach nette Leute fur jegliche Freizeitaktivitat kennenzulernen. Fur ein wirklich aussagekraftiges Profil stehen jedem Nutzer umfangreiche Tools zur Verfugung, die den Kennlernprozess vereinfachen und ein erstes Bild vom Wesen und Charakter des Profilinhabers abgeben. Wir geben Ihnen Tipps, wie Sie Ihre Kontaktanzeige auf unserem Dating Portal optimal gestalten und had been Sie fur einen maximalen Erfolg tun konnen.

Was ist eine Kontaktanzeige?

Unsere kostenlose Partnerborse bietet Ihnen die Moglichkeit, mit einer Kontaktanzeige eine neue Liebe zu finden. Auf unserem Portal kontaktanzeige.com besteht die Kontaktanzeige insgesamt that is aus Teilen:

Allgemeiner Teil: Darin steht was Sie suchen (Manner, Frauen oder beides) und welche Art von Beziehung Sie wunschen that is sich. Au?erdem konnen Sie hier Ihr personliches Motto festlegen.

Bilder & Videos: Hier konnen Sie ein Profilfoto oder Video von hochladen that is sich um sich den anderen Mitgliedern zu zeigen.

Uber mich: Es folgt ein Teil, der Sie kurz beschreibt, was Ihnen wichtig ist oder had been immer that is auch an dieser Stelle anderen mitteilen mochten.

Personliches: Dieser Teil ist fur Ihre personlichen Informationen wie Familienstand, Anzahl der Kinder, Beruf oder Ihr Sternzeichen reserviert.

Steckbrief: Anhaben zu Ihrer Person wie Gro?e, Figur, Augenfarbe, Kleidungsstil und ahnliche Dinge.

Interessen & Hobbys: Teilen Sie potenziellen Dating Partnern Ihre Hobbys, Ihren Lieblingsfilm oder Ihr Lieblingsbuch mit.

mytranssexualdate Lebensart & Partnerschaft: Hier konnen Sie Fragen aus den genannten Bereichen beantworten, die ebenfalls Aufschluss uber Ihre derzeitige Situation geben.

Alles zusammen ist wie eine Art Akte, die Sie uber sich angelegt haben und in der nun jeder lesen kann. Naturlich ist es jedem selbst uberlassen, welche Informationen man preisgeben mochte. Aber je voller der Akte ist, umso genauer ist das Bild, das sich andere von Ihnen machen konnen. Zu guter Letzt konnen Sie auch noch eine Vielzahl von Fragen aus unserem Fragenflirt beantworten und Einblick in Ihre Denkweise geben.

Kontaktanzeige schreiben: Der allgemeine Teil ist schnell erledigt

Nachdem Sie sich ein wenig umgeschaut haben, konnen Sie damit beginnen, Ihre Kontaktanzeige aufzugeben. Dafur klicken Sie rechts oben auf Ihren Nicknamen. Es offnet sich ein Dropdown-Menu. Klicken Sie auf „Mein Profil“!

Um den allgemeinen Teil auszufullen, klicken Sie auf den Stift oder das Wort „Bearbeiten“. Jetzt konnen Sie problemlos angeben, wonach Sie suchen. Sie haben die Wahl zwischen Frauen, Manner sowie Manner & Frauen. Sie konnen auch eine schwule Kontaktanzeige aufgeben. Wenn Sie ein homosexueller Mann sind, suchen Sie Manner. Als heterosexueller Mann geben Sie an: ich suche eine Frau. Machen Sie anschlie?end uberall dort ein Hakchen, welche Art von Beziehung Sie sich wunschen. Hier ist eine Mehrfachauswahl moglich. Sie konnen aber auch nur einen Haken machen. Zum Schluss konnen Sie noch Ihr personliches Motto in das Feld that is entsprechende schreiben. Zum Beispiel: Leben und leben lassen. Vergessen Sie nicht, Ihre Angaben mit dem entsprechenden Button zu speichern.

Kontaktanzeige schreiben: Ein Profilbild sagt mehr als tausend Worte