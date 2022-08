Filantropia o compasion. Interpretacion Con El Fin De Matrimonios: Mateo 9, 32-38 . La mies es exuberante, sin embargo las trabajadores son pocos

EVANGELIO

. Leida del santo Evangelio segun san Mateo 9, 32-38

En aquel tiempo, le llevaron a Jesus un repugnante mudo. Y no ha transpirado despues de echar al demonio, el mudo hablo. La gente decia admirada: «Nunca se ha visto en Israel cosa igual». En cambio, los fariseos decian: «Este echa los demonios con el lograr del lider de las demonios». Jesus recorria la totalidad de las ciudades asi­ como aldeas, ensenando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino asi­ como curando toda indisposicion asi­ como toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecia sobre ellas, por motivo de que estaban extenuadas asi­ como abandonadas, igual que ovejas que no deben pastor». Entonces dijo a sus discipulos: «La mies es abundante, No obstante las trabajadores son pocos; rogad, por consiguiente, al Senor sobre la mies que mande trabajadores a su mies».

Expresion del Senor.

Filantropia o compasion.

La filantropia, es decir, el apego por los varones, es relativamente natural que la poseamos. Aunque la compasion, la compasion solo nos lo puede transmitir Dios. La grado de la compasion nunca seri­a lo que individuo puede dar, sino la urgencia del necesitado. La compasion nunca va dirigida an un perfil particular sobre gente, sino a todo el mundo asi­ como a cualquiera. La compasion no goza de preferencias… no busca recompensas… La compasion solo nos la puede transmitir el amor sobre Dios. Solo El nos va a permitir compadecernos por el soberbio, por el orgulloso, por el mentiroso, por el infiel, por el maltratador, por el provocador, por el acusador, por el agresivo, por el fanatico al sexo… Todos ellos merecen acontecer salvados. Todos ellos se encuentran extenuados desplazandolo hacia el pelo abandonados, como ovejas carente pastor. ?Podremos compadecernos sobre ellos?

Aterrizado a la vida matrimonial:

Alfredo: Isa (companera de empleo). Tu marido es odioso. Te realiza abundante dano. ?He conocido como te trata! ?Como te desprecia! Deberias dejarlo desplazandolo hacia el pelo yacer de el de una ocasion por la totalidad de. El no sabe valorarte, cualquier otro varon estaria maravillado contigo. Isabel: Ya Alfredo, No obstante el seri­a mi conyuge. Y no ha transpirado esta perdido, amargado, ha resignado mucho… Y no ha transpirado lo esta pasando fatal enterrado en su propia angustia. A mi me enternece. Alfredo: ?Te enterque? ?No me lo puedo pensar! Una cosa seri­a ser excelente y otra es que se aprovechen de tu bondad. Eso Ahora seri­a ser un poco tonta, perdona que te lo diga mismamente. Aunque igual que amigo, debo decirtelo. Isabel: Alfredo, si fueses mi amigo sobre certeza, entenderias que tengo la mision con mi esposo. El novio me necesita, necesita a alguien a su flanco que se compadezca de el novio, si no, se echaria a desaprovechar definitivamente. Yo me he comprometido a amarlo toda la vida, asi­ como esa es mi labor, cueste lo que cueste. El me necesitari? asi­ como yo voy a continuar entregandome a el. Alfredo: No obstante ?por que te empenas en considerar que esa es tu mision? El no esta cumpliendo su parte del trato, sobre amarte cada jornada. ?Por que te sientes obligada a corresponder a lo que no te esta ofreciendo? Isabel: Esa labor me la ha encomendado Dios. Desplazandolo hacia el pelo yo propietario a mi consorte como Dios quiere amarle. Eso supongo que tu no lo entenderas, porque nunca sabes a Dios, No obstante yo lo veo tan Cristalino, me lo transmite el novio tan claro… es mi delegacion. Seri­a Con El Fin De lo que existo. Existo de mi esposo.

