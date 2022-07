Femmes battues : le requisitoire poignant d’un avocat general en colere

Luc Fremiot est avocat general.

Ca fera environ dix annees qu’il se bat contre les violences conjugales. Voici le requisitoire. Pour Alexandra Guillemin, et Afin de toutes ses « soeurs ».

L’histoire arrive par nos mots reellement bien choisis de Pascale Robert-Diard : la journaliste au Monde relate ici une affaire judiciaire, triste, morne, a l’image d’une misere sociale puis affective dans laquelle elle nait.

« Ce proces vous depasse parce que derriere vous, ils font toutes ces jeunes filles qui vivent la meme chose que vous. Qui guettent les ombres de la nuit, le bruit des gui?re qui un fait comprendre que c’est l’heure ou le danger rentre a la maison. Mes enfants qui filent dans la chambre et la mere qui va dans la cuisine, qui fera comme si tout etait normal et qui sait que tout a l’heure, la violence explosera. » Les mots de l’avocat general Luc Fremiot se veulent le reflet d’une verite generale. Car derriere le proces d’Alexandra Guillemin qui a lieu votre vendredi 23 mars, c’est l’honneur de l’ensemble de ces femmes battues qui se profile.

Legitime defense

Alexandra Guillemin, 32 ans, comparaissait la semaine derniere, pour le meurtre de son mari, Marcelino. « Un soir de juin 2009, dans la cuisine de leur appartement a Douai, cette maman de quatre enfants a dit a le mari qu’elle voulait le quitter. Il a explose de fureur, a cherche a l’etrangler, celle-ci a saisi un couteau de cuisine. J’ai plaie dans le cou mesurait 13,5 cm de profondeur. Il va i?tre mort sur ma chance, « dans une mare de sang », dit le proces-verbal des policiers. Voila pour des faits. », resume L’univers.

L’histoire a des allures de faits plusieurs comme on en recense des centaines chaque annee. Mais derriere une telle dispute de couple qui degenere se cache une violence une vie quotidienne :

« Alexandra avait 17 annees, elle est en premiere, au lycee, au moment oi? elle a eu Marcelino, votre Gitan sedentarise, de quatorze ans le aine. Elle reste tombee amoureuse, a claque la porte de chez sa mere qui ne l’aimait guere et rompu avec son pere qui etait en colere. Des mois prochainement, elle s’est mariee, le premier des quatre enfants est ne et Alexandra Guillemin a renonce a passer le bac. Le reste reste 1 long calvaire. Une epouse que l’on viole, frappe, insulte et humilie. Que l’on menace lorsqu’elle murmure des confidences a sa s?ur au portable ou cherche a voir son pere. Que l’on epie quand elle essaie de se confier a l’assistante sociale. Que l’on ecrase et engloutit. Au XXI e siecle, dans une ville francaise, une ombre dans une caverne. »

Alexandra est donc plus que votre femme qui a ote notre vie a le mari. Alexandra reste, malgre celle-ci, le symbole de toutes ces jeunes femmes humiliees chez elles, honteuses sur le poste publique. Ces femmes a qui l’on a enleve toute ombre de dignite. Celles qui vivent dans la terreur, au tremblement de leurs sanglots. Et dans la peur d’etre incomprises, et encore plus en danger, si elles osaient lever la voix si on leve la main sur elles.

« Papa reste fond, on ne est plus frappes »

Alors quand reste venu le tour de Luc Fremiot de passer a la barre, l’avocat general a choisi de re-contextualiser le meurtre, de apporter les cles pour saisir la terreur dans laquelle Alexandra vivait :

« Mon devoir est de rappeler que l’on n’a pas le droit de tuer. Neanmoins, je ne pourrais gui?re amener ce geste homicide sans evoquer ces xdating interface mots des bambins : ‘Papa est fond, on ne va i?tre plus frappes’. ‘Papa, il etait mechant’. ‘Avec nous, il se comportait en gali?re, mais c’etait pas grand chose compare a votre qu’il faisait a maman’. On n’a pas le droit de tuer, mais on n’a pas le droit de violer non plus. D’emprisonner une femme et des enfants dans un caveau de souffrances ainsi que douleur.

Je sais le sujet que vous vous posez. ‘Mais pourquoi Alexandra Guillemin n’est-elle nullement partie avec ses enfants sous le bras ?’ Cette question est celle d’hommes et de femmes de l’exterieur, qui regardent une situation qu’ils ne comprennent nullement et qui se disent: ‘Mais moi, je serais parti !’ En etes-vous si entendu ? Ce que vivent ces femmes, ce qu’a vecu Alexandra Guillemin, c’est ma terreur, l’angoisse, le i?tre capable de de quelqu’un qui vous coupe le souffle, vous enleve tout courage. C’est bouger Realiser l’electricite pendant 5 minutes, parce que celui qui vous envoie a calcule exactement moyen qu’il vous faudrait Afin de aller lui acheter ses bouteilles de biere. Et c’est a une telle femme-la que l’on voudrait reclamer pourquoi elle est restee ? Mais c’est la guerre que vous avez vecue, madame, la guerre dans votre corps, dans votre c?ur. Et vous, nos jures, vous ne pouvez pas la juger sans savoir des blessures beantes qu’elle a en i§a. »

Car, si chaque affaire judiciaire a ses particularites, l’ensemble des histoires de dames battues se ressemblent : la terreur empiete concernant la colere, la souffrance via la dignite. S’enfuir une maison ou essayer de survivre en permanence ? Et nos bambins ? Et s’il etait impossible de se defaire du joug d’un homme ? Autant de questions noyees dans la peur et la honte d’une maltraitance tellement ritualisee que presque normalisee. Ce jour-la, apres le requisitoire de Luc Fremiot, les jures ont tranche : Alexandra fut relaxee. La justice s’est humanisee.

Defi pour l’avenir

Une aussi maniere qu’on aimerait ne plus entendre qu’une femme violee « n’avait qu’a mettre autre chose qu’une mini-jupe », il faudrait arreter de laisser penser que si elle n’ose claquer la porte, c’est que l’actrice battue l’a bien cherche.

Remettre les choses dans leur contexte. Comprendre que dans des situations de faiblesse, reussir a etre logique reste un luxe. Admettre qu’il est beaucoup plus facile de rationaliser, commenter , juger… a l’exterieur qu’a l’interieur d’un domicile ou le geste violent reste le seul commentaire Afin de s’exprimer. Et surtout, ne manquer pas de appel au secours. Puisqu’a l’heure ou les femmes battues seront une majorite silencieuse qui tait sa souffrance, une main courante posee dans la honte, c’est deja un debut de breche vers environ justice.