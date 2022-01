Faut-il separer vos banques pour depot et tous les banques dinvestissement ?

Cett e interview fut realisee en 2012 . Le contenu pour votre decryptage devra etre considere au sein d’ ce contexte.

Sa separation quelques banques du boulangerie s pour depot et banques dinvestissement reste 1 question , lequel est revenue via Ce sur d’la scene suite a Notre pete de 2008. Pierre-Noel Giraud , professeur deconomie, livre le analyse sur votre theme.

Tous les motifs

D’une crise de 1929 a sa hurle pour 2008

Lidee pour separer nos banques de depots et vos banques dinvestissement trouve Ce origine au sein d’ ma hurle Plusieurs annees 1930, aux Etats-Unis, explique Pierre-Noel Giraud. Celle-ci a retourne J’ai structure dune loi adoptee en 1933, connue de France thunes Ce nom de Glass Steagall Act. Cette loi a fait votre distinction entre les agences bancaires de depots (leurs banques commerciales) et leurs banques daffaires. Votre initiative est venue pour Le que votre hurle des annees 1930 a commence avec 1 crise boursiere, cela dit, qui sest propagee pour tout Votre systeme bancaire dont J’ai paralysie a genere une reellement forte amplification en crise. Les banques ont prete pour largent a quelques investisseurs qui achetaient Plusieurs actions, se contentant de payer des actions de garantie des prets. Ce qui a amplifie Un mouvement de hausse de ce file des actions jusqua conduire du krach. Cela dit,, un coup celui-ci intervenu, des banques nont plus ete remboursees des prets quelles avaient accordes. Quelques m’ ont fera faillite, entrainant J’ai chute dautres banques et provoquant de veritable hurle d’un systeme bancaire qui sest abattu comme votre chateau de cartes. Service Pas personne Avec leconomie ne trouvait pour credit. Le marche immobilier aussi bien que lindustrie est au garage. Aussi lorsque votre industriel avait un delicieux projet, il ne pouvait nullement Ce financer. On a tire comme lecon pour cet episode que J’ai monnaie et le credit doivent etre proteges Plusieurs fluctuations des marches financiers.

De nos jours, lidee revient au debat pour beau, J’ai hurle que nous connaissons est partie d’la finance. 1 certain nombre de produits financiers reellement sophistiques , lequel avaient ete fabriques avec Plusieurs banques daffaires paraissent apparus subitement tel risques. On a tchatche pour ce sujet de bijoux toxiques.

Et J’ai pete sest ensuite propagee a leconomie pour travers vos banques dont 1 large part reste desormais constituee pour banques universelles qui detenaient notamment principalement Plusieurs actifs toxiques. La plupart banques ont commence pour faire faillite. Notre confiance entre nos banques a disparu tel au sein des annees 1930. Il a fallu que vos banques centrales injectent vraiment de liquidites afin que des reglements interbancaires et le systeme pour credit continue pour fonctionner. Toutefois Votre choc venu de la finance a neanmoins ralenti lactivite pour credit, cela a contribue a transformer J’ai hurle financiere de pete economique.

Meme causes memes consequences, note Pierre-Noel Giraud. Le sujet est donc pour beau posee pour savoir sil ne pourrait etre Manque opportun detablir de la separation avec ses ces nombreuses banques, puisquaujourdhui leurs belles banques universelles europeennes font pour J’ai soir des activites de depots ainsi que credits, d’une gestion pour patrimoine eventuellement, de gros patrimoines, aussi une gestion a va parfois grands patrimoines. Et elles investissent elles-memes i propos des marches financiers pour un compte propre.

Couvrir vos activites pour credit pour linstabilite d’la finance de marche

Au total, lidee qui sous-tend les propositions de separation des banques pour depots et quelques banques dinvestissement reste quil va falloir eviter que ce qui se marche sur les marches financiers contamine lactivite pour credit.

Sa finance marketing, insiste Pierre-Noel Giraud, reste et est i chaque fois instable. Cela tient au fera que Mon tarifs dun actif marketing, tel que Mon cout dune action entre autres correspond pour levaluation que lon fera Actuellement de lavenir dune agence. Quand on risque de quelle va Realiser quelques benefices croissants, son tarifs monte. Si on risque de quelle va accoster de la peine, le cout baisse. 1 tarifs qui reste ainsi De Fait une banale anticipation en futur peut fluctuer grandement, si nos investisseurs financiers deviennent tout dun coup plus pessimistes ou plus optimistes. Votre volatilite une finance de marche est donc inevitable. Ce nest pas J’ai peine dessayer en reduire, et on peut essayer deviter que ces fluctuations se traduisent par Plusieurs faillites pour banques ou meme, sans aller jusque-la, avec claque que nos banques, ayant fait des pertes i propos des marches financiers, cherchent pour reconstituer des reserves de restreignant ou de rencherissant leurs activites pour credits.

Les Modalites

Separation ou plutot Mega boulangerie ?

Divers banquiers avancent largument que les interdependances entre les activites de credit et leurs activites de marche et avec ses les differents compartiments quelques activites de marche paraissent tellement etroites, quil reste devenu techniquement impossible de produire sa separation VГ©rifiez-le. a tout Mon plus pourrait avoir des effets negatifs importants que lon a du mal pour mesurer. On doit certes ecouter des banquiers qui entendent un metier, affirme Pierre-Noel Giraud. Toutefois, en fonction lui, largument nest Manque recevable. Il incite cependant a voir Le projet de maniere approfondie avec Grace a toute lexpertise utile. Cela ne sagit aucun recopier Un Glass Steagall Act et de degager des solutions d’aujourd’hui.

Face pour largument de limbrication et de votre complexite, dautres considerent que Notre protection Plusieurs activites bancaires contre la volatilite Plusieurs activites d’la finance de marche peut etre obtenue via votre constitution denormes banques au sein d’ lesquelles linfluence des activites de marche serait dautant Pas limitee que des banques devraient respecter Plusieurs ratios prudentiels renforces.

Au total, il y a Alors deux modeles possibles

Notre reellement belle boulangerie qui continue de payer des risques sur les marches et respecte des amortisseurs proportionnes

ou J’ai separation, parce quon ne croit gu quen cas de serieux decrochages sur les marches financiers, vos banques, aussi plutot grosses, peuvent sen aller de faisant juste payer leurs actionnaires.

Une pure separation bancaire

Selon Pierre-Noel Giraud, si on opte pour votre separation, il ne sagit aucune se contenter dune filialisation de la finance de marche. Quand votre filiale fait faillite , ainsi, si J’ai banque maman apporte pour largent pour une filiale, on naura que dalle resolu. Votre separation bancaire devra consister Avec la realisation de deux etablissements multiples avec Grace a des actionnaires divers prenant des risques divers. Leurs banques daffaires prennent aussi de assez gros dangers , lequel sont a meme de produire quelques profits eleves et Plusieurs pertes qui ne doivent etre subies que via leurs actionnaires. Tel Ce disait Maurice Allais, le seul prix Nobel francais deconomie, il faut empecher vos banques de speculer avec Grace a largent quelles creent comme il convient empecher nos filiales quelques banques ou les fonds dinvestissement de speculer avec Grace a pour largent prete via les banques. On nempechera pas J’ai speculation Pourtant il convient que leurs speculateurs speculent avec Grace a un oseille, nullement avec Grace a celui quelques autres.

Lehman Brothers, de banque daffaire pour lorigine d’une hurle

Contre lidee de separation, on fera remarquer que la banque dont J’ai faillite a declenche sa phase effective d’la pete en 2008 avait l’air une banque daffaires qui navait pas de depot, , lequel ne faisait pas de credit et qui est formellement separee Plusieurs autres agences bancaires. La separation ne pourrait Alors Manque protectrice.