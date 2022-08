Extraite des graines une plante du meme nom, l’huile de ricin bio est une huile vegetale reste votre veritable couteau suisse.

Indeniablement, elle est la meilleure amie des ongles cassants, reddit menchats des cheveux secs/abimes et des cils ayant besoin d’etre fortifies.

Reconnue depuis des siecles, une telle huile vegetale est excellente pour favoriser la croissance des cheveux… mais nullement juste ! Visitez la totalite des bienfaits que l’huile de ricin bio va vous offrir ainsi que ses differentes utilisations en cosmetique.

Mes bienfaits de l’huile de ricin bio

Le ricin est votre arbrisseau d’origine tropicale dont les graines seront broyees pour en obtenir J’ai fameuse huile de ricin. Egalement connue sous le nom d’huile de castor, cette huile vegetale doit ses proprietes cosmetiques a sa composition exceptionnelle. Elle est tres riche en vitamine E, en acides gras mono-insatures (85 % a 88 % d’acide ricinoleique, 3 % a 4 % d’omega 9) et poly-insatures (5 % a 6 % d’omega 6).

Sachez neanmoins que le pourcentage d’acides gras concept dans l’huile est en grande part influence avec le mode de production. Ainsi, pour s’assurer de sa qualite et pour pouvoir profiter de tous les bienfaits de cette huile, choisissez la vierge extra certifiee bio, issue d’une premiere pression et extraite a froid. C’est notamment le cas de les huiles de ricin bio presentent via notre e-shop.

Quels bienfaits reconnait-on a l’huile de ricin ?

D’une maniere generale, elle est efficace pour soulager de nombreux problemes cutanes. L’huile de ricin bio fera partie des meilleures huiles naturelles pour maintenir la sante et la beaute d’une peau, des cheveux et des ongles. Reparatrice et hydratante, elle reste l’alternative naturelle Afin de ameliorer la pousse des cheveux, fortifier nos ongles et les cils fragiles.

Antibacterienne et anti-inflammatoire, elle reste aussi une allie de taille dans le traitement contre l’acne et l’eczema. En penetrant rapidement et rapidement dans les bras, elle agit a la racine du probleme, empeche la formation de nouveaux boutons et points noirs. Vous l’aurez compris : l’huile de ricin bio est une huile vegetale « multi-fonctions » qui conviendra autant Afin de des soins capillaires que pour les soins d’la peau.

Utilisations de l’huile de ricin bio

Beaucoup de huiles vegetales sont interessantes en tant que soins hydratants Afin de la peau et Afin de cheveux : huile d’argan, huile de coco, huile de jojoba… Parmi elles, l’huile de ricin s’adresse particulierement aux jeunes femmes qui souhaitent optimiser la repousse des cheveux, en finir avec les cils trop fins ou nos ongles cassants. Neanmoins,, pour i?tre capable de profiter de tous ses bienfaits, encore faut-il savoir l’utiliser convenablement car ses utilisations sont grandes et variees.

Comment se servir de l’huile de ricin bio pour la tignasse ?

De multiples facteurs internes et externes peuvent etre a l’origine d’un manque de vitalite et d’un ralentissement d’une croissance de vos cheveux. C’est donc interessant d’adapter toutes vos soins pour cheveux et d’y integrer une huile pour le action nourrissante et stimulante dans la pousse des cheveux. L’huile de ricin bio a l’avantage de pouvoir s’utiliser sur tous les types de cheveux, des cheveux gras jusqu’aux cheveux abimes.

Notre recette

– Dans un petit pot, ou petit recipient, melanger la huile de Ricin a de l’huile de coco bio, huile d’amande douce, ou huile d’olive bio. Faites 50/50 des deux huiles. Cette huile est visqueuse et si?che. Le melange vous permettra de d’obtenir une meilleur texture, plus facile a appliquer.

– Appliquez en direct dans votre cuir chevelu en massant en racine du cheveux aux pointes. Laissez agir minimum 20 minutes (si l’huile est utilisee pure), sinon 2 heures d’application. Vous pourrez egalement composer un masque capillaire avant de dormir : appliquez l’huile, faites bien penetrer puis enroulez ce chevelure dans une serviette chaude. Vous pouvez laisser poser ce masque en permanence avant de vous rincer les cheveux le lendemain matin.

– Rincer vos cheveux a l’eau tiede avec votre shampoing, voir deux si vos cheveux ont tendance a etre rapidement gras.