Experto explica las cinco etapas de el amor desplazandolo hacia el pelo por que la mayoria de estas parejas separado llegan a 3

La epoca tres es cuando todo empieza an irse mal asi­ como las pequenas cosas Ahora empiezan a molestarnos, advierte el autor

La mayoria de estas parejas separado pasan por tres de las cinco etapas de el amor, Conforme el psicoterapeuta Jed Diamond; bastantes creen que esto pasa porque seleccionaron mal al acontecer amado, no obstante el entendido dice que seri­a una diferente la causa.

“Todos deseamos amor real y duradero”, dice Diamond, creador del plan Men Alive y no ha transpirado consejero matrimonial y no ha transpirado familiar por mas sobre cuarenta anos.

“Demasiados matrimonios se acaban y los usuarios nunca conoce por que… He descubierto que la mayoria de las personas busca el amor en las sitios equivocados. Nunca entienden que la epoca 3 nunca es el final, sino el verdadero inicio para conseguir el verdadero amor duradero”, escribe Diamond.

Diamond creo una clasificacion de estas etapas de el amor que te presentamos a continuacion.

Epoca 1 enamorarse

El enamoramiento resulta una trampa sobre la esencia con el fin de que se logre la supervivencia de la clase, dice el experto. Hormonas desplazandolo hacia el pelo neurotransmisores como dopamina, oxitocina, serotonina, testosterona asi­ como estrogeno entran en actividad. Es por eso que proyectamos en la pareja nuestros deseos desplazandolo hacia el pelo esperanzas. Esperamos que en esta trato se cumpla aquello que nunca se logro en las pasadas con parejas, padres asi­ como otros seres queridos. Creemos que sera para continuamente.

Fase 2 transformarse en pareja

Con el fin de este segundo, el apego se ha profundizado; ya son pareja. Es la epoca en la cual se poseen los hijos asi­ como la vivencia de la crianza fortalece el emboscada entre las enamorados. Aprendemos lo que el otro quiere desplazandolo hacia el pelo se hacen planes en accion de ambos, dice Diamond.

En caso de que bien debido a nunca se deben las fuertes sensaciones sobre la primera etapa, sentimos un enlace mas fuerte con el otro. De hecho el sexo nunca seri­a tan salvaje sin embargo es mas satisfactorio. Nos sentimos apreciados, a fuera de. Creemos que este es el estado concluyente del amor desplazandolo hacia el pelo esperamos que sea asi de todo el tiempo. Seri­a por eso que nos toma por sorpresa la fase tres, advierte el psicoterapeuta.

Fase 3 desilusion

El comienzo de el fin, cuando todo empieza a salir mal asi­ como las pequenas cosas ya empiezan a molestarnos. Nadie nos advierte que pasa lo cual. Nos sentimos atrapados desplazandolo hacia el pelo deseamos escapar, explica el autor sobre diversos libros como La menopausia masculina asi­ como otros sobre las relaciones de pareja.

Nos sentimos irritables, defraudados, desplazandolo hacia el pelo nos preguntamos donde quedo la persona que amabamos sobre antano.

Esta epoca coincide con malestares fisicos. Diamond confiesa que tanto el igual que su pareja fueron diagnosticados con fibrilacion auricular. Lo que en el novio provoco “serios inconvenientes con las erecciones”. Los dos se sentian “miserables” desplazandolo hacia el pelo querian terminar la contacto.

No obstante el entendido invoca un adagio “Cuando pasas por el infierno, no te detengas”. En la parte 3 es cuando se acaban las ilusiones sobre nosotros mismos asi­ como modelos parejas.

El entendido dice que el novio y no ha transpirado su pareja lograron vencer esa epoca y no ha transpirado empezaron a quererse no con base a expectativas sino por los usuarios que realmente son. Esa es la clave para pasar a las pri?ximos niveles.

Parte 4 generar amor autentico asi­ como verdadero

Jed Diamond asi­ como su pareja, Carlin, vienen de familias disfuncionales que les dejaron severas cicatrices emocionales.

El autor recuerda que las traumas sobre la infancia tienen un robusto choque en la edad adulta. En su caso, piensa que el tanteo sobre suicidio de su progenitor seri­a la causa de su tristeza y no ha transpirado su disfuncion erectil.

Fue entonces cuando el novio asi­ como Carlin aprendieron an acontecer aliados uno de el otro. Se dieron cuenta de que son “seres maravillosos” que habian resignado grandemente en el ayer.

“No Tenemos nada conveniente que permanecer con la pareja que te ve desplazandolo hacia el pelo te ama por quien eres”.

Epoca cinco utilizar el alcanzar sobre los dos de cambiar el ambiente

Esta ultima parte de la clasificacion de Diamond nunca tiene tanto que ver con el apego adentro de la pareja, sino lo que esta puede efectuar por el mundo.

“(En el mundo) Tenemos guerras continuas asi­ como conflictos… Yo creo que toda pareja dispone de una oportunidad de usar ‘el conseguir de dos’ Con El Fin De carear un aspecto sobre las inconvenientes de el universo que tocan nuestras vidas”, recomienda el autor.