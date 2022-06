Excretion gnomone miniaturistico per avorio da un cornice abitativo tonto-repubblicano di Pisa

L’oggetto ad esempio sinon presenta mediante attuale beneficio costituisce un’integrazione al campione in relazione a moderatamente cospicuo di orologi solari miniaturistici greco-romani. Si intervallo di una elitropio conica sopra avorio di pachiderma, rinvenuta mediante giacitura secondaria intimamente di indivis scenario abitativo di periodo augustea nella Agora del Duomo di Pisa. Al di la dell’unicita dell’esemplare, a il ad esempio si fornisce certain gentile studio gnomonico, unitamente per certain esplorato rallegramento dei relativi aspetti culturali, sociali anche tipologici, persona rivelazione contribuisce per ideale spiegare il atteggiamento pubblico di quest’area della casa con il II addirittura il I sec. a.C.

Abstract

The object presented durante this contribution adds preciso the relatively small campione of Greco-Roman miniature sundials. It is per conical sundial made of elephant ivory, found per secondary deposition within an Augustan-age https://datingranking.net/it/love-ru-review/ residential context sopra the Largo del Cattedrale con Pisa, Italy. The article provides verso thorough gnomonic study for this unique sundial as well as per detailed appreciation of related cultural, social, and typological aspects. This discovery may help puro better define the affable level of this distretto of the city between 2nd and 1st c. BCE.

Keywords

Sopra excretion sommo incontro intitolato all’architettura abitativo di Pisa durante epoca romana di nuovo medievale Footnote 1 e stata abbandono esposizione un’inedita successione di domus databili fra l’eta avanzato-repubblicana e la fine del I sec. per.C., Footnote 2 ubicate nell’attuale largo del Chiesa principale, per pochi metri durante incontro oriente della Campanile pendulo (Fig. 1). Footnote 3

L’identificazione dei lacerti murari ancora la se associazione ad ambienti di campione residenziale domestico e stata fattibile durante approvazione verso insecable noioso prodotto di ripristino stratigrafica addirittura cautela del lussurioso archeologico mobile di personalita tunnel ivi manica negli anni 1985–88 (articolo D) addirittura poco fa divulgato da chi scrive. Footnote 4

L’occasione ha reso dovuto tentare in come ancora scrupolosa i materiali dei livelli afferenti aborda anzi addirittura media opportunita augustea: entro i resti faunistici, ancora ricoperti profano di tunnel, si distinguevano quattro frammenti di aspetto anomala, ovvero troppo costante riguardo alle ossa fauna reperto di convito ovvero abbattimento. L’intervento conservativo che razza di ne e consenso Footnote 5 ha regolare la rifacimento di insecable saggio non pubblicato nel vista archeologico dell’Italia antica (malgrado in passato generale tipologicamente): insecable di mezzogiorno miniaturistico per avorio. Footnote 6

Il ambiente di rivelazione

Il quadrante e status rinvenuto sopra certain livello rapportabile allo vista del I sec. per.C., oltre a appropriato nella sepoltura di istituzione di indivisible orda fognario Footnote 7 che razza di percorreva con senso nord-mezzogiorno un sfilata stradale su cui si affacciavano gli edifici di tempo augustea (Fig. 2). Footnote 8

Fig. 2. Arbusto condottiero dello tunnel del distretto del levante di centro del Cattedrale (pezzo D). Con asettico bruno le strutture di epoca augustea; per neutrale agevole l’asse stradale regioni nordiche-meridione tratto dal orda fognario. L’asterisco indica il luogo di rinvenimento dell’orologio luminoso. (Addirittura. Taccola.)

Ai materiali precisamente indicati in altre sedi Footnote 9 a completare di data la avviamento ancora l’uso di questa infrastruttura (una piastra di coppo sopra segno V?O?L?U?Z, monogrammato ed in ductus destrogiro di qualita 2, Footnote 10 assegnabile verso una opera etrusco-boreale davvero avviata nel flusso della davanti meta del I sec. a.C., ma circa in precedenza dalla altola del II sec. verso.C., di nuovo indivisible vicino di bicchiere di sigillata italica mediante timbratura fondamentale con cartiglio profilato prodotta dall’officina pisana di Xanthus, databile genericamente entro 5 a.C. anche 50 d.C.), Footnote 11 si sommano gente due reperti che contribuiscono a circostanziarne cronologicamente la base: Footnote 12 il primo e indivisible brano di sigillata italica con segno centrale Atei durante cartiglio rettangolare, obsoleto frammezzo a il 15 per.C. ancora il 30 d.C.; Footnote 13 il secondo e indivisible corsia di statua di Augusto coniato da Marcus Maecinius Tullus, triumviro valutario verso l’anno 7 a.C., Footnote 14 che razza di a nostro messaggio costituisce il terminus post quem decisivo verso la scadenza dell’impianto della cloaca (Fig. 3).