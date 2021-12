Et pour la premiere fois, le phenomene atteint les dimensions d’une culture.

Ajouter aux favoris franckreporter – istock

La nostalgie des hommes pour leurs passions d’enfance n’est pas chose nouvelle et l’humour potache a toujours enchante les garcons. Mais desormais, les heros de Star Wars et de Harry Potter cotoient les indetronables de la bande dessinee et des series cultes dans l’imaginaire masculin. Avec l’apparition, d’une nouvelle race de heros ni beaux, ni forts, ni intelligents, plus souvent betes, immatures, mal eleves (exemple : Brice de Nice)… Et d’une nouvelle rivale pour les femmes, la PlayStation, sur laquelle certains passent des nuits a exterminer des bandes new-yorkaises ou a jouer les pilotes de formule 1.

Il y a plus de dix ans, les sociologues revelaient un nouveau phenomene de societe : une generation entiere, les trentenaires d’alors, refusant de grandir et se vautrant dans les plaisirs regressifs pour oublier la durete de la vie. Le phenomene, en fait, est aujourd’hui « transgenerationnel » et touche nombre de nos partenaires qui, avec leurs collec’, leurs manies, leurs marottes, tentent de resister au temps qui passe. Comme si etre adulte signifiait etre vieux.

Cadres sup’, employes, ouvriers, fonctionnaires… les hommes-enfants sont desormais partout, dans toutes les professions. Ils ont entre 25 et 45 ans, voire plus, et sevissent surtout a la maison, une fois debarrasses de leur tenue de ville. Une maniere, sans doute, de compenser le stress quotidien, de creer une complicite entre pairs. Et paradoxalement, peut-etre, de franchir un pas vers l’age adulte.

Homme enfant : « On est arrives a un stade ou l’on ne fait plus grand-chose a deux. »

Peggy, laborantine, et Laurent, conducteur en usine le jour et chevalier Jedi la nuit.

Le jour, Laurent travaille dans une usine d’alternateurs a Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Le soir, il se transforme en chevalier Jedi et devient Skarn, qui signe tous ses courriels d’un poetique : « Je ne suis qu’une feuille portee par le vent de la Force. » Membre du staff du site Anakinweb.com, Laurent, 28 ans, se rue sur son ordinateur des qu’il rentre de l’usine, pour echanger des potins sur Star Wars avec d’autres mordus, repondre aux questions des novices, etc. A la consternation de Peggy, sa femme depuis un an, qui aimerait bien que Laurent/Skarn lui consacre un peu plus de temps a elle, mais aussi a leur fils, age de 3 ans, qu’il morigene parfois, tel maitre Yoda a son jeune disciple, d’un imperial : « Tu apprendras a rester a la place qui est la tienne ».

Mon reve ? Aller a la piscine en famille, par exemple, mais il a toujours a faire sur son site Internet.

Quand elle cherche a comprendre Laurent, Peggy remonte au tout petit garcon : « Il n’a pas eu une enfance tres rigolote, avec une maman malade, qu’il a perdue jeune. J’ai l’impression qu’il s’offre aujourd’hui l’enfance qu’il n’a pas eue. Quand je le vois rejouer avec un copain les duels au sabre laser entre Darth Vador et son ancien maitre, Obiwan Kenobi… comme des momes de 10 ans, je me dis que, oui, vraiment, je suis mariee avec un grand bebe ! Cela dit, je prefere un compagnon qui collectionne les figurines Star Wars plutot que les maitresses. Au moins, c’est une passion qu’il vit a la maison ! ».

Homme enfant : « Moi, je sais qu’il murit, a sa facon »

Elodie, commerciale, et Jean-Luc, homme-enfant, conseiller funeraire le jour et Dragon Ball Z la nuit

« J’ai les sept boules de cristal de Dragon Ball Z », confie Jean-Luc, les yeux brillants, comme d’autres vous glissent qu’ils se sont offert des mocassins Paul Smith en daim mauve. Dans sa maison pres de Mont-de-Marsan, dans les Landes, Jean-Luc, 26 ans –Junta Monomami pour les intimes–, a amenage une piece pour y exposer des centaines de mangas, ces BD et dessins animes made in Japan, peuples, entre autres, de filles aux hanches enfantines, aux immenses yeux innocents et a la poitrine de bimbo.

« Notre rencontre etait predestinee, s’amuse Elodie, sa femme. C’etait il y a sept ans https://datingmentor.org/fr/wantmatures-review/, dans un magasin de jeux video ou un ami nous avait donne rendez-vous. Jean-Luc s’interessait deja aux mangas, mais j’etais loin d’imaginer que, meme marie, il continuerait de trouver son bonheur au milieu des figurines de Satan Petit-C?ur ou Tortue Geniale… » Un antidote colore au stress d’un metier ou l’on ne rencontre que des endeuilles ? Elodie en doute : « Je crois que, comme beaucoup d’hommes qui ont garde leur ame d’enfant, Jean-Luc a tendance a fuir les sujets qui fachent et a se refugier dans sa bulle, pour voir la vie en rose. »

Si Elodie a pris son parti de l’invasion des gashapons (figurines) dans son quotidien, elle estime que son accro de mangas pourrait, de temps en temps, bousculer ses priorites. « Le voir acheter une poupee de plus plutot que des places de cine, parfois, ca m’enerve. Cela dit, on ne s’engueule pas vraiment pour ca. Au fond, j’y trouve mon compte : pendant qu’il est dans ses mangas, j’ai une paix que m’envieraient peut-etre bien des femmes ». Quid de l’influence des nipponeries sous la couette commune ? Elodie sourit : Jean-Luc/Junta ne « manganise » leur duo qu’en lui donnant du « ban chan ! » (marque de respect) – decline en « ban chamour », « ban cherie », etc.

Les plus interloques par la mangamania de Jean-Luc, ce sont encore ses beaux parents. « Ils se passionnent pour les tele crochets, note Elodie. Pour eux, regarder cette emission, c’est normal, legitime. Mais que Laurent fasse de meme pour Dragon Ball Z ou Goldorak, ca les depasse. Ma mere craint que, le jour ou je serai maman a mon tour, je n’aie pas un, mais deux bebes a la maison. Cela dit, on peut bien prendre Jean-Luc pour le gamin de la famille. Moi, je sais qu’il murit, a sa facon ».

Homme enfant : « Je suis contente de retrouver cette legerete a la maison »

Nathalie, infirmiere, et Erwan, homme-enfant, journaliste, vivent comme « Oui-Oui au pays des jouets »

Tu te rappelles la recette du gloubi-boulga, le plat prefere de Casimir ? Il faut melanger de la confiture de fraises, de la moutarde, de la saucisse de Toulouse…– Et de la chantilly ! » Avoir regarde les memes emissions cultes (« L’Ile aux enfants »), series tele, films et dessins animes, dans les annees 80, ca rapproche.

C’est ainsi que Nathalie et Erwan, 38 ans, se sont rencontres et « trouves », il y a neuf ans, lors d’un diner chez des amis. « C’etait attendrissant, cette nostalgie commune, se souvient Nathalie. On est tous de grands enfants, finalement. Et ca fait partie du charme d’Erwan. Mais il me battait sur ce terrain. La premiere fois que j’ai decouvert sa collection d’Action Joe, surement l’une des plus importantes existant, je n’en suis pas revenue. »

Non seulement Erwan avait garde tous ses jouets, mais il se rappelle quand et pourquoi on les lui avait offerts

Le gros defaut d’un grand enfant ? « Il ne jette rien, note Nathalie en souriant. Meme les vieilles boites en carton Pizza Hut “Star Wars”, lancees en 1999. Collectionner, c’est entasser. C’est embetant quand on vit dans un petit appart’ parisien. Moi, je balance discretement. J’admire ses collec’ en tout genre, mais je lutte pour preserver mon espace vital. » Grace a son expertise en jouets, Erwan est devenu redacteur en chef d’un magazine consacre aux jouets sous licence, series tele et BD.