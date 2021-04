Este acrГіnimo se usa Con El Fin De designar a lesbianas, gays, usuarios transgГ©nero, bisexuales, intersexuales y queer

Dentro de los 16 y no ha transpirado las 23 años de vida, el mozo ocurre por una intenso crisis de identidad. “Sin testosterona, mentalmente era igual que un nene de diez años: me volvía irreflexivo, falto meditar en las consecuencias de mis actos, no tenía límites”. La marcha total de seguridad en sí idéntico, su indisposición y su agresividad le generan “un número incalculable sobre problemas”. El odio lo abruma. “Todo el universo era mi enemigo, inclusive mi madre, aunque este odio fue el que me permitió sobrevivir”.

La bici así­ como los tatuajes han ayudado a Edward a aceptarse. Las letras “XXY” están tatuadas en su brazo izquierdo. Natasha Carrion

MamГЎ, quГ© soy yo?

El odio, cuando se convierte en la justificaciГіn de vivir, aГ­sla. Y se produce una dolorosa ruptura entre el mozo asГ­В­ como su entorno. “Fueron aГ±os de vida sobre pesadilla. Edward no sabГ­a quiГ©n era. En ocasiones venГ­a traje sobre chiquilla y no ha transpirado me preguntaba: ‘MamГЎ, quГ© soy yo?’”, cuenta Kate. Igual que origen, se siente sola, indefensa y no ha transpirado disputa por hallar el asiento sobre mГ©dicos o psiquiatras que tratan de demostrar, en vano, el estado de su vГ­ВЎstago a travГ©s de enfermedades psГ­quicas. “Tener un vГ­ВЎstago que nunca de sobre hablar de que quiere suicidarse serГ­В­a dramГЎtico”, confiesa con las ojos vidriosos.

Desesperada, Kate empieza por su cuenta an encontrar referencia en los usuarios intersexuales. Como resultado sobre su investigación, desempeñar una tesis en la vivencia materna con un chaval diferente. Descubre el golpe psicológico de la carencia de testosterona acerca de la psique de un adulto y no ha transpirado se da cuenta sobre que su ví¡stago tiene que reanudar el tratamiento hormonal. “Después de demasiadas discusiones, gritos, lloros…, para terminar acepté. Fue especialmente el peligro de experimentar osteoporosis lo que me convenció”, dice Edward.

Adolescencia a los 23 aГ±os de vida

Es una especie sobre liberación. Gracias a la testosterona el joven vive su adolescencia a los 23 años de vida. Su cadáver cambia: la masa muscular de su cuello y sus hombros se desarrolla, su voz se vuelve más grave. Y no ha transpirado sobre todo, recupera cierta serenidad. “¡Qué alivio! En ese momento, me hice adulto”, recuerda. La liberación también para su madre. “Las hormonas sexuales le permitieron desarrollar la habilidad cognitiva. Él empezó an asimilar las consecuencias de sus actos”.

El ir y no ha transpirado llegar de un lugar a otro durante años ha reforzado el vínculo entre Edward y su origen, que ha creado la asociación SAMED (Asimismo en Facebook), un grupo sobre asiento para madres con hijos distintas. “Mi leyenda además serí­a la suya. Nos ha permitido crearnos la coraza”, comenta el ví¡stago.

Un futuro por trazar

Cuando se le duda por su futuro, Edward responde decididamente “no lo veo”. Igual que todas los usuarios con síndrome de Klinefelter, serí­a desinfectado, y no ha transpirado le afecta especialmente. “Tengo la impresión sobre que el hecho de nunca poder tener hijos mata mis relaciones con las mujeres”. Se evade soñado con viajar a Costa Rica desplazándolo hacia el pelo su entusiasmo por la fotografía.

Las letras XXY tatuadas en su brazo son la demostracií³n sobre que acepta ser lo que serí­a: la persona intersexual. Le ve, hasta, prerrogativas. “Me siento varón desplazándolo hacia el pelo fémina al similar lapso, en mis decisiones así­ como en mi cuerpo. Mis decisiones enérgicas proceden sobre mi aspecto femenino. Mi afición, más bien de mi organismo, mi parte masculina”.

Intersexualidad: operaciones riesgosas

En Suiza, cada anualidad nacen unos cuarenta niГ±os a los que nunca se puede identificar claramente el sexo. Las variaciones de la diferenciaciГіn sexual en ocasiones nunca son visibles al emanar y no ha transpirado aparecen mГЎs tarde.

En algunos casos, es necesaria la intervenciГіn mГ©dica inmediata por motivo de que hay el peligro de muerte. En otros, nunca se justifica. No obstante, Con El Fin De estar seguros de que se les atribuГ­a un sexo claramente identificable, gran cantidad de niГ±os han sido operados en el ayer. A veces estas operaciones se han hecho falto el consentimiento de los padres asГ­В­ como a menudo han acarreado consecuencias irreversibles. Desde los aГ±os de vida 90, las estudios han verificado que las niГ±os operados sobre forma temprana sufren complicaciones corporales y no ha transpirado psicolГіgicas en la edad adulta.

El personal mГ©dico ha empezando A canjear su postura, pero aГєn no Tenemos ninguna normativa al respecto. DetrГЎs de un informe sobre la ComisiГіn nacional de Г©tica en la medicina humana (CNE), en 2016 el gobierno suizo hizo hincapiГ© en que las intervenciones prematuras o innecesarias son contrarias al derecho a la integridad fГ­sica. (fuente: ATS)

‘Soy el dueño de mi destino. Soy el capitán sobre mi alma’ se ha grabado en tinta negra sobre su pecho. “El odio nunca volverá an escoger el control. Todavía está allá, aunque he aprendido a dominarlo”. La paz que halla especialmente en su emoción por las fixies, las bicis de ciudad sobre piñones fijos.

“Los tatuajes me han ayudado an aceptar mi tronco, la bici a controlar mis emociones”.