Estas no tienen una profesion, sobre hecho o son duenas de morada, secretarias u una diferente cosa pero continuamente

Contertulios, debemos iniciar este primer post comentando que lo que sale sobre aqui queda aca desplazandolo hacia el pelo obviamente son solo teorias nunca me hago responsable por malos usos, Igualmente son puros estudios hechos asi­ como comprobados por mi (y mi segunda inteligencia)

Seri­a tradicional de cabros chicos hemos sonado con tirarnos a la antigua bien rica, potona, tetona, con trayectoria, naturalmente te la imaginas que se mueve tremendo referente a el cuatro letras y no ha transpirado no le realiza asco a ninguna cosa.

Bueno en parte al completo lo mencionado antes es solo y no ha transpirado la pura realidad (si bien existe detallitos que mas el frente del manillar les comentare que no las realiza la preferiblemente opcion de sonar)

Primeramente que cualquier debemos segmentar a las Milf en dos grupos

Se encuentran las Profesionales y no ha transpirado simplemente Las sencillos ambas entres los 30 desplazandolo hacia el pelo 42 anos de vida, iniciaremos por las ultimas mencionadas.

Las faciles igual que dice su termino son regaladas en cualquier significado –tienen el agua cortada sobre permite momento- desplazandolo hacia el pelo En Caso De Que tu sueno seri­a tirarte an una viejita Actualmente Ahora! esta seri­a tu eleccion segura.

andan cortas de plata en ese sentido si no posees dinero de llevartelas a un motel (ademas de auto) preferible ni lo intentes porque nunca estan solas en vivienda (mas alla sobre eso utilizan botas sobre esas matas pasiones asi­ como se visten como las weas en general, poseen su rollito alocado desplazandolo hacia el pelo nunca se cuidan bastante sobre En Caso De Que misma, a lo mas se pondran su buen colaless al ir al choque)

Donde las encontramos? Las viejas faciles estan tras pendejos todo el tiempo que tirarse por internet desplazandolo hacia el pelo seri­a excesivamente facil convencerlas a un polvillo, las puedes dar con en Badoo o buscarlas en Twitter -en el perfil de tus amistades de mas bajos recursos-, cuando Ahora contactes con la deberias decirles todo el tiempo que posees dentro de 23 desplazandolo hacia el pelo 25 anos es la permanencia que buscan (En caso de que los pareces igual te la creeran, lo que les importa es sentirse bien con ellas mismas si la wea podri­a ser quieren alguna cosa que le lanzamiento la calentura despues) y nunca te preguntaran ninguna cosa mas alla (familia, trabajo nada) porque nunca les interesa Igualmente que si tu se lo cuestiones seguramente te responderan algo bajo perfil desplazandolo hacia el pelo muchas veces con faltas ortograficas.

Al efectuar el primer roce y luego de que te pregunten la antiguedad (intenta siempre sobre decirles que adivinen tu edad) deberias decirles de la que te gustaria conocerla (por que es rica o cualquier mentira la wea es tener la respuesta y que piensa de eso)… si te dice tan rapido? (o algo por el Modalidad) tu deberias responder sobre inmediato, existe una cosa sobre nefasto?. alla debes emprender a pegarle palos y no ha transpirado tallas en duplo sentido …. Ejemplo como que te gustaria hacer? (ella respondera cosas como conocernos etc) y seguidamente tu “yo hago sobre al completo con semejante sobre pasarlo bien” si te responde una risa Ahora esta relacion, ahi va solo en ti saber hacerla (En Caso De Que te responde alguna cosa pesado como cagaste otro conmemoracion te digo igual que hacerla). Es asi de sencillo asi­ como simple sin embargo estas hembras solo buscalas en la norma urgencia o de una primera oportunidad que desees tirarte an una milf por motivo de que mas alla sobre buen sexo nunca poseen nada mas atrayente que dar.

Hoy por hoy mis favoritas y mi enorme orgullo LAS PROFESIONALES

El 99% sobre estas son separadas por motivo de que se las cagaron y no ha transpirado cacharon al weon (bien saco weas pa cagarse a la mina mismamente, no obstante yo igual caeria) y no ha transpirado Con El Fin De comerse a la pendejo deberin llamarle mucho la interes pero las prefieren porque debido a nunca confian en los miembros masculinos mas viejos.

Son sencillamente espectaculares, con estas simplemente no debes preocuparte de nada porque ellas lo realizan todo, pagan el motel, te pasan an explorar, te invitan a comer, desplazandolo hacia el pelo sobretodo son unas senoritas/putas (hagan lo que hagan no se les ve mal) en la cama, es realmente el sueno sobre cualquier hombre (cuando digo sueno sobre al completo hombre seri­a sueno total, vagina depiladita a lo brasilera asi­ como rosadita su concha, pasadita a detergente, asi­ como nunca les encontraras un pelo por el menor otro lado)

No obstante Con El Fin De regresar a estas mujeres debes pasar por un entrenamiento limite anteriormente Incluso de contactarlas.

Primero que cualquier En caso de que tienes blabla olvidate sobre inmediato, puesto que buscan esto antes de llegar a la cama -alguien con quien charlar, en donde eran casada quedaron sin amigos-

Te someteran a competiciones, te hablaran de hoy desplazandolo hacia el pelo sobre cultura asi­ como En caso de que eres capas sobre sostener la conversacion a niveles profesionales, olvidate, la cita con la novia durara un maximo sobre media hora y no ha transpirado te dira me debo ir (en mis inicios me paso muchas veces) aunque con ejercitaciin cualquier seri­a superable (en otros post ensenare eso).

Igual que contactarlas? Estimado esto seri­a con pinzamientos y no ha transpirado despues de meses encontraras una, debes buscarla por Twitter en Twitter y jugartela dandole un toque, seri­a laborioso encontrarlas pero hay (y muchas). La foto de perfil que poseen continuamente es en las vacaciones en otro pais o en el sur sobre Chile.

Al darle el toque si te lo responde es por que le gustaste y ahi es el tiempo sobre agregarla (primero debes inmovilizar todas tus fotos desplazandolo hacia el pelo comentarios pendejos osino cagaste primeramente sobre saludarla, te inspeccionan al completo en un segundo) la saludas asi­ como debes al tiro hablarle Realmente nada.

Despues de hablar mas menos por 2 semanas (Facebook msn asi­ como whatsapp –si son de este modo de tecnologicas- ) puedes invitarlas a montar –antes sobre eso nunca osino sera sospechoso-.

El primer impacto te saludara igual que si te conoce de anos (No obstante solo seri­a Con El Fin De tener buenas sensaciones bien con ella misma –siente dentro de ella igual que chucha me contiguo con un pendejo-) sin embargo si le das decision de el primer minuto Ahora esta, te dejara subir un escalon, TOMARTE UN CAFE CON ELLA, si llegas a eso has ayer demasiado, te invitara a tomarte un cafe o alguna cosa (En Caso De Que te dice vamos a tomarnos alguna cosa al tiro dile un cafe osino deseara ir a todo flanco que pueden cachar que no precisas ni 23 ni 24 ni 25)

Al sentarte liga a la novia te contara sobre viajes, anecdotas y no ha transpirado tratara sobre pegarte palos que la novia es extremadamente vieja para ti (cosas igual que series que daban cuando aun ni nacias) pero solo debes conservar compostura asi­ como afirmar no cacho y Canjear el motivo an alguna cosa que la haga notar que comparten intereses.

Si terminan el cafe y te dice me voy es que no superaste la demostraciin, sin embargo si te dice vamonos a otro flanco ES TODA TUYA LA HAS HECHO.