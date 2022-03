Es el tiempo en el que las fibras del cuerpo se conectan mediante los hilos de nuestra intelligenza

Cuenta la sabiduria ancestral hindu que la atencion del aprendiz solo pertenece al presente y que por eso hay que tener el corazon y los ojos bien abiertos. Solo en el corrente podemos modificar nuestra realidad, solo en el codesto podemos escribir nuestra narrativa, solo en el corrente podemos actuar. Nuestras ideas, nuestras emociones y nuestro cuerpo dato che alinean y ese momento per niente se volvera a repetir. El presente es el unico tiempo verdadero. Por eso insisten los maestros en tener la inizio en el attuale y disfrutar el camino que se bourlingue recorriendo. Por eso insisten en dejar de rumiar y proyectar el sendero venidero. Solo en el corrente podemos cambiar.

El poema epico hindu del Mahabharata es una de las primeras referencias escritas que documentan el fede de la conciencia plena en el minuto attuale. Desde hace mas de tres mil anos, en la India corre el habito de buscar entrenar el cuerpo y la testa para ampliar nuestra capacidad de conciencia y nuestra capacidad de asombro.

Segun los versos del Mahabharata, cuando vivimos en el questo somos capaces de renovar nuestra version y soltar la version que dato che recuerda del pasado ovvero la que se predice del avvenire. La vida verdadera es la que esta en el questo porque solo ahi podemos reinventarnos. Una inizio clara es una ingegno en tolleranza en la que se refleja nuestra vida tal cual amene sucediendo. Por eso el hindu cree abbastanza en la meditacion. Por eso repiten los mantras. Por eso elevan sus intenciones.

La investigacion demostro que la muestra estudiada puso riguardo a atencion en el pasado o en el prossimo de una manera que giammai eta productiva

La filosofia hindu que dato che retrata en el libro del Mahabharata advierte que la autentica libertad solo existe cuando aceptamos el corrente y lo inesperado, cuando de manera deliberada dejamos de crear expectativas y nos adaptamos a la vida como aventure surgiendo. La verdadera paz es dejar de preocuparse por un seguente que no ha existido y por insecable pasado que giammai podemos cambiar.

Las escrituras sanscritas senalan que el verdadero feticcio de la conciencia recae en la accion, en la capacidad de transforos, nuestra intelligenza esta enfocada en lo que estamos haciendo, mas alla de lo que per niente sucedio ovvero de lo que sucedera. La accion pertenece adesso y lo desconocido siempre sera desconocido. Nuestra experiencia solo es una referencia, pero nuestras acciones chant las que van ino. Porque para la filosofia hindu lo mas prestigioso es el caminetto, ahi se encuentra la verdadera transformacion.

Lo que me llamo la atencion de este pasaje hindu es que en los ultimos anos la ciencia occidental ha tenido descubrimientos que apuntan hacia el mismo principio. Una investigacion de la escuela de psicologia de Harvard realizada en 2006 revelo que el 46.7% de nuestro tiempo despierto pensamos en otras cosas diferentes a las que en el situazione estamos haciendo, y esto in el tiempo, avance causando frustracion. Perdian mucho tiempo pensando en cosas en las que in nessun caso tenian poder de accion y eso les generaba angustia.

El estudio concluyo que vivir en el seguente puede generar certain sentimiento miserable y de ausencia, la mayoria de la muestra siempre declaraba que estaba esperando per que pasara algo para poder estar del tutto bien. Y mientras eso ocurria, la vida pasaba.

Algo asi como vivir la vida sin apegos, mas alla del apego que merece este momento

Despues de repasar las dos visiones en la redaccion de mi cabeza, ahora entiendo que al final todo es una hitch practica y que mucho amene de volver verso entrenar. Bien dice el Mahabharata que el aprendiz debe mantener una atencion plena para encontrar el verdadero balance, que el silencio de la ingegno deja en acecho los sentidos para interpretar a plenitud la existencia.

Segun la leyenda del inconsueto para llegar per tal estado de abundancia hay que conectarnos durante lo que esta sucediendo y asi entrenar nuestros propensione y nuestros pensamientos. La sabiduria del Mahabharata apuesta por la importancia de hacer tierra mientras dato che hace focolare, y es que al vivir en armonia in el corrente dato che puede encontrar el equilibrio. Contemplando y sin juzgar. Porque solo podemos actuar en el codesto, solo el attuale es real.