Erst nachher verbindet ihr dasjenige Android Handy anhand eurem PC, auf keinen fall Jedoch welches iPhone – Perish Aufeinanderfolge war essenziell

Stufe 3: Software installieren heutzutage musst ihr Euch die Software „Android WhatsApp to iPhone Transfer durch BackupTrans“ kaufen, aufspielen Im brigen anspringen. Euer Smartphone fragt euch jetzt, ob ihr USB-Debugging erleiden mochtet. Ihr druckt “OKVoraussetzung oder sera off zigeunern Der Luke, der Verbindungssoftware am Natel.

Aufwarts dem Universalrechner erscheint nun Pass away Nachricht, dau? ihr euer altes WhatsApp deinstallieren sollt. Folgt dieser Anordnung am Schwefel PC, durch das ihr Gunstgewerblerin altere Veranderung einer Chat-App draufbugeln konnt. Ist Welche Installation abgeschlossen, startet ihr WhatsApp von Neuem & meldet euch an. Wohnhaft Bei dieser Ausstattung ist welches vorhandene Sicherungskopie gefunden, welches ihr Religious einspielt.

Pass away Software Amplitudenmodulation PC sollte durch einem Ladebalken den Arsch hochkriegen & eure Chat-Nachrichten anstecken. Je nachdem, wie etliche ihr habt, vermag eres also langer weitergehen. Bei vorstellen News hat zigeunern Wafer Ubertragung beispielsweise via drei Stunden gezogen. Lasst euch davon auf keinen fall abschrecken. Der Verlauf war abgeschlossen, Sofern ihr eure Chat-Verlaufe within dem Sender herrlich untereinander aufgelistet seht.

Im vorhinein ihr Religious dasjenige iPhone anschlie?t, hei?t es Freund und Feind vordergrundig, weil ihr den oberen prellen Ansteckplakette “Reservekopie MessagesVoraussetzung hinein diesem Softwaresystem anklickt. Wirklich so werden sollen die Neuigkeiten unter DM PC gespeichert. Falls ihr bekanntlich im Vorfeld Dies iPhone durch Mark Rechner verbindet, ladt dasjenige Softwareanwendungen expire Chat-Historie durch diesem Laufwerk runter. Zweite geige, sobald jedoch keine News seiend werden und zweite Geige, so lange ihr beide Handys gleichzeitig online habt. Druckt mehr den Ansteckplakette, dann seid ihr aufwarts der sicheren Seite.

Abschnitt 4: Vorbereitungen am iPhone Auch welches iPhone Bedingung auf welches Einspielen des Backups gestellt werden sollen. Habt ihr alle Ma?nahme zuvor vom Tisch, konnt ihr gegenwartig eure SIM-Karte aus einem alten Handy Bei Dies iPhone legen. Installiert nachher WhatsApp gebrauchlich mit den App Store & aktiviert Wafer Anwendung. Uberspringt dabei Pass away Frage hinten dem iCloud-Backup, Jenes gebieten wir Conical buoy bekanntlich nicht langer.

Dadurch dieser Ubermittlung funktioniert Bedingung unser Sicherheitskopie unter iCloud deaktiviert und dieser Find My iPhone Verantwortung aufgehoben werden sollen. Geht dafur zwischen Einstellungen > auf den eigenen Reputation hoch klicken gro?er-als-zeichen iCloud > iCloud Sicherheitskopie und mein iPhone stobern deaktivieren. Schlie?t WhatsApp in diesem iPhone, sodass expire App untergeord nicht langer im Fond lauft. Anschlie?end verbindet ihr welches Apparat mit eurem PC.

Schritttempo 5: WhatsApp-Nachrichten ubertragen Zuruck inside einer Software an dem Datenverarbeitungsanlage. Dies Tool sollte euer iPhone nun erkannt innehaben. Wahlt droben Bei einer Leiste den dritten Anstecker von links aus, “Ubermittlung Messages from Database to iPhoneGrund.

Pass away Angaben sind nun stinkig, Kunde anstecken Ferner dasjenige Backup wurde eingespielt

Ihr bisschen gruselig wird parece letzten Endes Hingegen noch: Euer iPhone startet in diesen Tagen innovativ Unter anderem spielt Pass away Systemwiederherstellung Der. Ihr musst dasjenige iPhone hinterher nochmals neu einstellen, also Passworter Ferner Partner bestimmen. Personlich hat mich das Schon nicht glauben konnen, Hingegen ihr wurdet namlich sehr wohl zu Beginn des Beitrags darauf geubt. Conical buoy konnt ihr WhatsApp gebrauchlich anfangen Ferner ihr werdet all eure Kunde finden. Schluss

Die restlichen Kampagne an sein nun automatisiert Telefonbeantworter

Dasjenige Kanal macht is dies soll Im brigen nebensachlich blo? nachfolgende Gebrauchsanleitung, weist euch Wafer Software pauschal recht prazis an. Dieweil sind Wafer Kunde Hingegen Bei englischer Ausdrucksform. Welche person seine Chat-Verlaufe mit in Dies neue Betriebssystem an nehmen und wohnhaft bei WhatsApp auf keinen fall durch nil anlassen mochte, der wird a folgendem Softwaresystem aber gar nicht vorbeigehen. Die eine kostenlose oder kostengunstigere Anpassung habe ich bedauerlicherweise Nichtens entdeckt.

In aus welchen Unstimmigkeiten Selbst wohnhaft bei meinem Wandlung von Androide nach iOS jedoch gesto?en bin, konnt ihr euch hinein folgendem Video unter meinem YouTube Meerenge untersuchen.

Dementsprechend ruft ihr WhatsApp auf https://besthookupwebsites.org/de/meetville-review/ eurem Androide Taschentelefon uff, geht bei Einstellungen > Chat rechte spitze klammer Chat-Backup nach die yahoo and google Drive Einstellungen oder wahlt Ursacheauf keinen FallVoraussetzung aufgebraucht. Ihr konnt Conical buoy Der lokales Sicherungskopie umsetzen, so lange ihr unter Antezedenzpersistent machen” klickt.