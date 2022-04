Ero verso Milano frequentavo ragioneria ,l’ultima allora ,educazione fisica

Pretto attardata a causa di migliorare le scarpe da ginnnastica e presi a viaggio i libri precipitata durante le scale attraverso giungere le mie compagne;inciampainegli ultimi gradini e sarei diminuzione nel caso che paio robuste braccia nn mi avessero bloccata .Alzai la testa confusa e ….mi trovai parte anteriore un fidanzato dalviso bellissimo due occhi azzurri volta paio laghetti alpini.Mi aiuto’a raccogliere i libri dicendo”tutto a posto?’”Sssi grazie”fuggendo tutta rossa ,dandomi dell’oca….Il periodo posteriormente scendendo le scale lo vidi cosicche mi aspettava durante fon dondo allo scalone”Sai nn si sa in nessun caso ,dovesse ripetersi sono pronto….”mi disse scoppiammo ridacchiare tutte e due.Mi accompagno’ al autobus prendevamo lo proprio gruppo bensi unito direzione il centro l’altro dall’altra parte,Ci demmo convegno verso il celebrazione dopo ,il mio sentimento faceva balzi di conforto ,avevo l.impressione uscisse dal seno. Faceva l,ultimo classe di contabilita,voleva comporre politecnico ;pero aveva seri problemi sopra serie ,ogni ricorrenza allungavamo la strada verso arrvare al tram ,io erosempre piu stanchezza ,lo incoraggiavo ” vedrai gli dicevo riuscirai ,sei bravissimo”‘Tu nn puoi conoscere nn sai cosa vuol dire avere problemi sopra casa.Eavanti rilievo discussioni ,fino alla interruzione del tranvia ,ci lasciavamo co un area sulla guancia.UN dopo pranzo avevo un adesso di punizione decidemmo di vederci e restare un po’ complesso.Era i originario appntamento.Emozionata convins genitrice alasciarmi disporre un abitino ornato ,le calze di naylon e le scarpine col taccchetto.Uscii di residenza ,pensavo competere cielo unitamente un indice,vidi il tranvai feci una volo …inciampai..nn rimpianto piu ..so perche mi trovai col taccoda una ritaglio e calzare dall’altra ;mentre lacrimoni inondavano il viso.Tornai abitazione piangendo disperata,mentre mamma nn capiva tanta scoraggiamento durante un cuneo rotto.Il mattina posteriormente nn mi aspettava alla scalo del tranvia ,corsi a esempio verso cercarlo e spiegargli ,lo vidi lievitare le scale abbracciato ad una ragazza.Il mio coraggio evo in frantumi ,mi sentivo mancare .Non sapevo quanta felicita’ mi avrebbe impegnato la vita dietro pochi anni.

Da in quel momento non mi sono piuttosto piaciuti gli uomini biondi !

Affascinante , bellissimo verso me, intenso, biondino, occhi azzurri e un convenire sfrontato , 17enne. Io, 13enne, chiaro, ingenua , lo vedevo nel proprio compagnia di amici, perche come qualunque giorno si riuniva nella piazzale della cittadina,lo ammiravo verso il adatto spirito spensierato ed seducente. Noi ragazzine eravamo approssimativamente tutte innamorate di lui, eppure Tullio ci scansava. Un periodo, inconsuetamente ,il proprio compagnia si avvicino al nostro e ci chiesero qualora , la domenica successiva nel dopo pranzo, saremmo andate a eleggere una camminata insieme gita. Ci mettemmo d’accordo, mediante tante bugie raccontate mediante classe, e per bici partimmo direzione un paesino confinante. Risa , scherzi , giochi crearono un’atmosfera surriscaldata , cui, noi 13 enni, non eravamo abituate. I prati e i boschi favorirono i nascondini. Mi trovai sola per mezzo di Tullio ( ero felicissima cosicche avesse esperto me), poi alcuni bacetti ( io conoscevo solo quelli), giunse quello “ vero”! Toccai il etere mediante un dito! Tuttavia …..” giacche fai? Lasciami, io trucchi squirt me ne vado!” ….. sentenza : “ Sei preciso una ragazzina, tutti fanno percio!”. Appresso aver sistemato la gonna , fuggii e tornai nel compagnia. Nei giorni successivi venimmo per conoscere cosicche avevano accaduto una scommessa indegno !

Il mio iniziale tenerezza fini cosi!

Quie 13anni se il tuo cosa cambia,ma la tua intelligenza e adesso bambina, senti intimamente te che ci fossi il mosto giacche fermenta il vino e non sai individuare non capisci cosicche bene e,forse affettuosita non so, tuttavia soltanto in quanto il mio animo batteva cento verso l’ora laddove un ragazzino di 15anni mi guardava. Allora alla nostra vita si giocava adesso,fortunatamente si poteva uscire facciata abitazione di tramonto e le donne sedute si prendevano il vivace in viale. Il bazzecola preferito epoca agente e ladri ove io e il biondino ci nascondavamo all’interno i lavatoi privi di acqua durante potersi comporre le coccole e certi porto ingenuo. Le donne dall’occhio diluito facevano inganno di quisquilia pero il giorno posteriormente mi dicevano giorno scorso tramonto hai messaggero i fiori sul soglia, io venivo rossa appena un peperone. Un tempo cosicche non scordero in nessun caso e in quale momento la conoscenza in quanto un ragazzino e rimasto al di sotto il tranvia per mezzo di le gambe volo di edificio durante abitazione,era Flavio il mio amore, fu il mio iniziale grande dolore, col snodarsi degli anni la nostra affiatamento si fece nondimeno piu trafittura ed io verso lui ero il suo sole, perche maniera succede di continuo le cose per lento avviarsi passano, laddove attraverso noi si e solidificata e le sono stata confinante magro al adatto sommo giorno. Rammentare di lui e di continuo simpatico perche era una persona straordinario