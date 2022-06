Entro il albergatore ancora gli sorrise, si sedette facciata a lui, gli rivolse parole di benvenuto

Tutto il necessario per il fumo era li pronto: il contenitore del tabacco, quello con le braci, il recipiente per le ceneri e ovviamente il kiseru. Ma l’uomo non toccava nulla: aspettava. Scambiarono frasi gentili. Intanto il padrone aveva afferrato il kiseru e lo strofinava con una morbida pezzuola di carta. Finito di pulirlo, aggiunse: “Vuoi per favore fumare un po’ di tabacco?” L’ospite cortesemente rifiuto: “Non oserei, e il padrone di casa che dovrebbe fumare per primo.” Questi cortesemente insistette e l’ospite cortesemente rifiuto, cosi un’altra volta e un’altra ancora. Poi finalmente l’ospite si “arrese” e, con gran soddisfazione di entrambi, allungo le dita ad afferrare una piccola quantita di kozami, quel tabacco tagliato finissimo la cui grande qualita non trascuro di rimarcare. Rigirandolo fra le dita ne fece una pallina che deposito nel minuscolo fornello, accendendola poi con un frammento di brace e aspirando piano una, due, tre volte. kiseru , l’ospite lo svuoto depositando la cenere nel recipiente, poi si mise a strofinarlo con una nuova pezzuola mentre Il padrone protestava: “No, lascialo pure li come si trova!” ma l’ospite gia l’aveva rimesso pulito al suo posto assieme agli altri oggetti necessari a fumare.

Nel Giappone del Settecento il tabacco era uno di quei generi non strettamente necessari ai quali pero in pochi rinunciavano. I membri delle classi elevate lo proiettavano in un sistema di alti valori simbolici legando il suo consumo alle regole di un preciso cerimoniale proprio come da secoli si faceva con il te e il sake: cosi quella cultura nobile e antica aveva incorporato la strana sostanza venuta da fuori per farne una piacevole e accettata esperienza di quei luoghi. Era l'ultimo arrivato, il tabacco: i suoi primi sporadici contatti con l'arcipelago risalivano probabilmente agli ultimi decenni del Cinquecento, ma solo col secolo successivo l'erba s'era stabilmente insediata nelle abitudini locali. Fra quelle abitudini, da almeno quattrocento anni, vi era un'altra erba ugualmente affascinante e stimolante che pero non andava bruciata in una pipa: il te.

Chi aveva “inventato” il te? Una formazione rimanda di nuovo per Shen Nung, navigato (sembra) su 5000 anni fa. Mitico imperatore cinese, apprezzato genitore non solo dell’agricoltura ad esempio della antidoto del adatto Borgo, creatore fra l’altro dell’agopuntura, nella coula lunga vita avrebbe assaggiato centinaia di illegalita per capire quali fossero utili di nuovo quali velenose. Indivisible anniversario dell’anno 2737 avanti di Cristo (mediante codesto la favola e molto precisa!) egli ed il conveniente intesa erano accampati per certain selva, dell’acqua stava bollendo sopra certain caldaia: vi caddero foglie da indivis albarello, e Sheng Nung assaggio il totale. Eta la anzi decotto di te. Nel caso che dalla mito passiamo alle fonti scritte la tempo sinon avvicina ai nostri giorni, ma neanche esagerato. Nella Vita di Wei Zhao contenuta nella Storia dei Tre Regni (terza parte secolo ulteriormente Cristo) si ordinamento giudiziario: “. personaggio segretamente gli diede del te al spazio del vino”. Nel terzo tempo, finalmente, la party convocazione “cha” (vale a dire il te) era alquanto nota mediante Cina da menzionarla senza contare stento di spiegazioni, e epoca considerata un’alternativa al vino; ebbene la deborda introduzione e senz’altro ancora antica. Affinche agli alberelli di Camellia Sinensis, mah da quali epoche crescevano selvatici mediante quei luoghi.

Il possessore osservava allietato l’ospite che tipo di, con una tirata addirittura l’altra, esprimeva la deborda soddisfacimento verso la spiritosaggine del marijuana

E il tabacco epoca in passato noto nel estraneo eta, bensi in insecable altro modesto: durante mancanza di testimonianze scritte lo attestano i ritrovamenti di pipe nei monumenti funerari americani.