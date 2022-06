Entre les occupations personnelles et le manque d’inspiration, ce n’est gui?re facile

Mais les evenements recents en France (attentats islamistes) et les debats sur la laicite m’ont donne l’idee de m’interroger sur votre theme.

Aussi, nos croyants habituellement, ainsi, les chretiens en particulier doivent-ils craindre ou plutot soutenir Le concept de laicite?

Deja, avant de donner mon avis, il faudra qu’on comprenne deja votre qu’est J’ai laicite. Car bien souvent ceux qui J’ai defendent et ceux qui la critiquent ne savent aussi gui?re ce qu’est ce concept.

Un pays laic reste votre pays non pas qui ne reconnait pas les religions, mais qui etablit une separation entre l’Eglise et l’Etat. En d’autres termes, un pays dans lequel votre n’est jamais la religion qui doit faire l’essence des lois et le domaine religieux n’a aucune autorite sur l’Etat.

Une fois la laicite definie, est-elle une mauvaise chose pour nos croyants?

Disons l’article de suite: a les yeux, la reponse reste vraiment NON.

Non la laicite n’est nullement une menace ou une mauvaise chose concernant des croyants. Car elle n’empeche jamais les croyants de croire, elle ne les empeche fuckbookhookup aucune vivre leur foi ainsi que pratiquer leur culte (tant qu’ils ne contredisent nullement les lois fixes au pays).

Peut-etre que certains chretiens critiquent la laicite car a cause d’elle, 1 pays peut faire passer des lois qu’ils considerent tel anti-chretiennes ou contre Dieu. Prenons un exemple le mariage homosexuel. Mais j’ai envie de dire que Jesus lui meme enseignait la laicite, lorsqu’il declara: ” vous devez rendre a Cesar ce qui appartient a Cesar, et a Dieu et cela est a Dieu”. Car par votre declaration, il affirmait la difference entre les choses de la cite (Cesar), ainsi, les choses spirituelles (Dieu).

Et Jesus nous a egalement enseigne de ne point faire aux autres votre que nous n’aimerions nullement que l’on nous fasse. Et nous, aimerions nous vivre dans votre pays qui nous impose une religion a laquelle nous ne croyons pas toujours? Alors pourquoi imposer (par la loi) notre religion a toutes les autres?

Et Jesus l’a repete plusieurs fois:

“Vous n’etes gui?re du monde”. Une facon de dire que le quotidien chretienne ne consiste gui?re a changer les regles de ce monde, mais a se conformer au monde d’en haut par notre attitude et notre comportement.

Attention, i§a ne veut pas dire que le chretien ne doit jamais se battre pour changer les lois qu’il estime injuste. Comme le pasteur Martin Luther King. Mais cela doit se faire avec des arguments rationnels qui peuvent etre entendus avec ceux qui ne partagent jamais la aussi foi que nous. Car si nous invoquons la bible pour defendre ou vouloir interdire une loi, he bien le musulman voudra invoquer le Coran pour interdire ou defendre une loi, le juif la Torah, ainsi, que sais-je bien.

Notre laicite permet donc d’avoir cet espace de vie commun aux citoyens, partageant ou gui?re la meme religion.

Cependant, il ne va falloir jamais que ceux que j’appelle les laicards integristes confondent la laicite et l’interdiction pour des croyants d’exister. Car trop souvent, quand nos chretiens manifestaient contre le mariage gay, on entendait des detracteurs declarer : “La France reste votre pays laic”. Oui, la France reste laique mais elle n’interdit nullement a toutes les chretiens de manifester ou de donner leur point de vue, tant que c’est argumente et que celui-ci ne revendique pas la bible tel outil de demonstration.

En d’autres termes, notre foi evidemment va nous conduire a penser et imaginer l’univers de la certaine maniere, mais si nous voulons modifier ou interdire des lois, nous devons defendre le monde que nous imaginons a la lumiere d’une raison.

Car nous sommes des etres spirituels et des etres de raison. Notre spiritualite nous permettra d’avoir une relation avec le divin, et notre raison nous permet d’avoir des relations et des echanges avec des semblables qui ne partagent pas forcement la aussi fois que nous.

Donc NON, la laicite n’est pas une mauvaise chose pour nos chretiens ou les croyants, bien au contraire. Et si ca va nous persuader, souvenons nous que lorsque Jesus, le Roi des Rois est descendu sur terre, il n’a pas cherche a modifier des lois qui seraient selon lui anti-divine, mais a toucher le coeur des hommes.