Encouragee par une amie, Joanie Pietracupa a decide de s’inscrire sur Tinder.

J’ai populaire application de rencontre fait-elle une place aux meufs rondes?

J’ai eu trois relations amoureuses serieuses dans ma vie, dont une qui possi?de dure 13 ans et des poussieres. Dire que j’habite «une fille de couple» est un euphemisme. Di?s que j’etais ado et que je sortais avec mon premier p’tit chum du secondaire avec des mois deja, mon pere m’a conseille de «rester ouverte a approcher d’autres beaux garcons». Vous en connaissez nombre, vous, des papas qui recommandent a un jeune fille d’experimenter plutot que de se caser? Moi non plus.

On voit des gens qui adorent des debuts. Qui les vivent meilleur site de rencontres musulmanes avec passion. Notre rencontre, ma chance de foudre, les dates, des grandes conversations au telephone via texto, nos decouvertes, des nuits enflammees, nos chicanes a propos d’un rien, les amis, des beaux-parents, les voyages. Moi, je hais ca. Tout ca, sans exception. Est-ce que je peux sauter jusqu’a J’ai case «amour» sans vivre bien le est, please? Passer outre les premiers soupers au resto ou on n’a rien d’autre a se dire sauf «Quoi de neuf?» et «Qu’est-ce que t’as fera aujourd’hui?»? Eviter les questionnaires du genre «Es-tu proche de tes parents?», «As-tu des freres ou des s?urs?», «Aimes-tu les animaux?» et le grand ordinaire «Veux-tu des enfants?»? Moi, votre que j’ai envie, c’est deja connaitre l’individu via c?ur, qu’on soit a l’aise l’un avec l’autre, qu’on se pousse et qu’on s’encourage, qu’on se fasse rire et qu’on ait des souvenirs, qu’on batisse une futur, brique via brique, ainsi, qu’on se mente gentiment en se disant que nous, c’est concernant forcement.

C’est pourquoi j’ai pousse le plus gros soupir du monde quand une amie m’a recemment suggere de telecharger l’application Tinder. Moi, sur Tinder? Occupe i chatter avec des gars qui se trouvent pas trop loin de chez moi (#epeurant) et que je ne connais ni d’Eve ni d’Adam, et a qui je n’ai rien a dire de pertinent? Melanie avait cependant 1 point: ce n’est nullement comme si j’allais rencontrer l’homme ma vie au supermarche, dans l’allee des fruits congeles, ou dans un bar, si d’un 5 a 7 super branche. Ca, ca arrive juste au sein des films mettant en vedette Cameron Diaz. Ou dans la vraie vie des autres.

Je me suis donc inscrite a Tinder et j’ai decouvert – avec beaucoup de surprise et quand meme bien de ravissement, je dois l’avouer – les «superlikes» et les «matchs parfaits» rentrer a la tonne.

Mais que se passait-il donc? Pourquoi me sentais-je tel la fille la plus hot et la plus populaire de l’univers alors que j’avais en difficulte a attirer le regard du caissier a l’epicerie? Mon amie m’a cite trois raisons valables:

1) j’etais nouvelle sur l’appli et donc un appat pour les gars tannes de regarder identiques meufs en boucle depuis des mois;

2) j’habitais au centre-ville de Montreal, et donc pres d’la plupart des mecs inscrits;

3) j’suis tres photogenique via mes photos de profil, piquees sur mon compte Facebook.

Hein? «Ben oui, tu le sais bien que t’es photogenique dans tes selfies, tout le monde te le devoile tout moyen!» J’ai vite fera votre lien quelque peu poche dans la tronche: «Penses-tu que les mec vont etre decus di?s qu’ils vont me voir en grand? Tu sais, vu que j’ai 1 surplus de poids et qu’on ne voit que la tete i propos des portraits…» Elle m’a regarde d’un drole d’air, puis on s’est l’ensemble des deux mises a reflechir a voix haute. A quel point c’etait absurde de devoir se poser le sujet, vu que l’apparence physique reste si peu importante pour nous, mais que ce n’est surement gui?re le cas pour n’importe qui inscrit dans une appli qui incite a cliquer sur «j’aime» ou «j’aime pas» avec pour seul critere la photo d’une personne. Y a-t-il une maniere plus superficielle de rencontrer quelqu’un? Surement jamais.