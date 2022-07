Encourage via Pierre, que je remercie, je vous livre ici une histoire vecue.

Loin d’etre edulcoree, y’en a au contraire tu une partie, que je raconterai sous un autre titre.

Une courte histoire du Lord Jim.

“Vous savez qu’on est en mesure de aller plus vite que la lumiere ? L’ensemble de ces scientifiques sont des abrutis. Moi je sais De quelle fai§on faut faire avec une banale calculatrice de conversion francs-euros. Regardez !”

Je sens que Nicolas est a bout de nerfs. Notre rictus agace qu’il affiche voili une demi-heure se transforme en signe d’enervement que je connais bien chez mon pote, ainsi, ses reponses au vieux fou se font de plus en plus seches. C’est que depuis que nous sommes montes a bord du sloop au mouillage, le proprietaire nous interdit l’acces a l’interieur et garde la cle du panneau de descente ferme au fond de sa poche.

Oubliant sa propre physique theorique et, comme frappe via un eclair de genie, il ecarquille le regard, la bouche edentee grand ouverte, ainsi, sort de sa poche une mignonette de Pastis, une mini bouteille d’alcool de 2 cl. J’ai tendant droit devant le nez de Nicolas, il lui crache au visage : – Tu sais pourquoi je mets de l’essence la dedans, mon mec ? Grincement sinistre de dents de Nicolas. – NON. – Je mets jamais beaucoup d’essence dans mon moteur d’annexe. Di?s que je tombe au garage, je verse ca dedans et je peux rentrer a bord.

Nicolas a flashe :

– Bon, vous nous l’ouvrez le bateau, maintenant ? Si vous voulez qu’on l’achete, faut qu’on puisse le visiter. – Ah non, les mec, j’ai pas fini de vous expliquer pourquoi je vais vous le vendre.

Il va falloir remplacer de technique. Bientot trois quart d’heures que nous sommes a bord, et nos requi?tes repetees a pouvoir visiter le bateau paraissent repoussees avec la meme energie. Profitant d’un moment d’absence du bonhomme, qui disjoncte regulierement en marmonnant dans sa barbe, je glisse a Nicolas : – Fais-le parler, je vais voir si le panneau du poste avant reste ouvert. Je pretexte le besoin d’aller me soulager dans les filieres pour m’eclipser pendant que le type repart dans ses delires. – Je devais faire le tour de l’univers avec mon pote, mais c’est fond l’annee derniere. Alors il m’a dit : « prepare le bateau, comme ca, quand je reviendrai, on pourra partir ». Alors j’suis venu ici et j’ai achete 140.000 francs de materiel Afin de refaire le bateau a neuf. Mais je crois qu’il ne reviendra nullement, c’est trop tard. Je vais rentrer en France en avion.

Le panneau de pont est effectivement ouvert. Je m’y glisse. Je tombe via des voiles en Tres tres bon etat apparent. La place avant reste encombre de cartons neufs. J’en ouvre un : un sondeur et un GPS. Je progresse vers le carre. Mes cloisons et les bordes des toilettes, dont le WC est absent, sont couverts de boue collee jusqu’au pont. Arrive au carre, legerement en contrebas, j’ai les pieds dans de l’huile de vidange, qui depasse le niveau des planchers. L’espace de life principal reste 1 veritable foutoir, encombre de vieilles planches graisseuses, cables d’acier rouilles, bidons usages et ferrailles Plusieurs. Il n’y a aucun mousses aux couchages, mais de multiples cartons sont empiles les uns i propos des autres. J’ouvre. Un rechaud neuf, des drisses, votre … moteur Yanmar de 10 chevaux et ses peripherique, un regulateur d’allure Navik, une cuvette de WC, 1 guindeau manuel, etc. Ne voulant m’attarder trop, pour que le vieux fou ne remarque pas mon absence, je ressors, et fais un signe du pouce a Nicolas. Il a evoque vrai. Le bateau est plein de materiel neuf achete chez le shipchandler de l’ile. Arrive dans le cockpit, notre homme me devisage : – Je sais bien que tu es alle dedans. Je ne voulais nullement avec l’huile, mais dorenavant que tu as surpris, je vais vous ouvrir. – Montrez-nous Notre liste de l’equipement et des factures, tant que vous y etes. Si tout le materiel reste a bord, on vous achete le bateau concernant le montant des factures, comme vous l’avez propose via telephone.