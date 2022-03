En las manuales sobre seduccion clasicos se proponia un prototipo sobre hombre sofisticado que desde el comienzo dejase claras sus intenciones y no escondiese su sexualidad.

El principal contratiempo de este modelo podri­a ser he observado miles sobre veces como por esa misma «sofisticacion» las susodichos eran considerados homosexuales, raritos, escaso masculinos, poco naturales, etc. Por muchas chicas. En resumen tampoco se puede proponer igual que la resolucion universal a este problema porque algunos que lo han puesto en ejercicio saben que tampoco funciona invariablemente.

Creo que lo principal seri­a enterarse que cada femina viene de una ensenanza, unos padres, unos amigos, unos profesores, unas experiencias, unas lecturas (o no lecturas), etc. Y que lo que Con El Fin De algunas es un varon 100%, para diferentes nunca seri­a mas que un entranable payaso o un proyecto de amiga

Por disponer otro prototipo, puse fotos asi­ como videos de tipos que salian en «Mujeres, varones y viceversa» a algunas senoritas sobre otros paises y no ha transpirado se descojonaban al ver que iban depilados, con pendientes brillantes, mezclando ropa selecto con prendas bajunas, con esos tatuajes, etc. Les parecian rocambolescos.

Y aqui, por desgracia, son tipos a seguir de una parte trascendente sobre la masa joven.

Desprovisto proceder de Espana, alguno sobre dichos hombres tampoco gustaria a la amiga muy metida en temas sobre guerra social. Para la novia un macho de certeza es aquel que dispone de unos ideales bastante marcados y hace que su vida gire en torno a ellos. Representativo que todo el tiempo esta en las manifestaciones asi­ como tal.

La de las soluciones clasicas de la seduccion a este inconveniente es demostrarle a la senorita, mediante ciertos comentarios, actitudes desplazandolo hacia el pelo sobandola muy, sobre que quieres descubrir su ropa interior asi­ como lo que existe debajo sobre ella… seri­a muy eficaz, porque En Caso De Que efectivamente la susodicha no te percibe igual que un companero sexual, te lo va a hacer conocer excesivamente veloz.

NO OBSTANTE, precisamente por eso en ocasiones te hace caer en situaciones horrorosas en las que sientes verguenza inclusive el tema sobre querer desaparecer pobre una cortina sobre humo instantaneo, en plan dibujos animados.

Se que alguien, leyendome, estara pensando que Tenemos muchos mecanismos para parecer ‘alfa sobre la muerte’ desplazandolo hacia el pelo para que lo cual nunca pase. Lo conozco. Y yo, que tengo vivencia en el mundo real, INSISTO EN QUE nunca FUNCIONA CON TODAS LAS CHICAS.

Entonces, de certeza, que podria efectuar?

Opino que si, que vale, que se deben dejar claras nuestras intenciones desde un fundamentos. No obstante, dependiendo del contexto, de un modo no tan indiscutible y ‘a saco’.

Deseo hablar de, demasiadas no estan acostumbradas a ver varones que no esconden su sexualidad y no ha transpirado que se muestran seguros sobre si mismos y que no parecen desconfiar las consecuencias sobre un rechazo. Al nunca estarlo, les parecen graciosos. Casi caricaturas de varon (es lo que comentaba al inicio), con lo que juegan con ellos para posteriormente humillarlos.

A mi me paso. Desplazandolo hacia el pelo a mis colegas, mas de igual.

Como no se puede adoptar una conducta ni podri­amos utilizar frases magicas de ser considerados como varones en el 100% sobre modelos interacciones, de nuevo vuelvo al motivo sobre la naturalidad nunca te fuerces.

Al final, vas a acontecer percibido con pene por un numero cantidad de mujeres asi­ como vas a ser percibido sin por otro.

Si has leido mi blog, sabras que opino que algunos que te digan lo contrario te se encuentran queriendo obtener el dinero.

En seguida bien CONSERVA TODO EL TIEMPO TU DIGNIDAD.

De forma independiente de si te desean o quieren verte una ocasion oportunidad al mes de reirse sobre ti, mantente firme. Nunca dejes que te pisoteen.

Yo tengo esta ideologia En caso de que me la voy a follar por motivo de que me ha rechazado al no verme igual que adulto, el siguiente camino natural podri­a ser nos distanciemos. En caso de que vamos a distanciarnos, que me importa a mi su puta pensamiento?

Entonces lo que hago es ponerme borde. Nunca en plan insultar ni ponerme agresivo ni esas cosas horrorosas, simplemente dejo de acontecer simpatico asi­ como de guardarme mi pensamiento. Por que lo hago? Por motivo de que si la tipa efectivamente no queria nada conmigo cuando sabia que yo si, por que me realiza desaprovechar el lapso? Para sentirse preferible consigo misma? Con El Fin De conseguir tratar a sus amigas que va por la vida manejando las hilos de varios hombres que nunca merecen descubrir las recovecos de su tunel de el apego?

No. No es una actitud que me guste. Y como no me agrada se lo hago saber con el fin de que nunca la repita con otros varones.

En el universo de la seduccion se asegura que nunca hay que ser ‘reactivo’. Vamos, que deberias estar igual que a un grado sobre conciencia de arriba en el que cualquier te da igual, en plan Krishnamurti fusionado con Seneca, para lidiar con este tipo de situaciones.

Asi­ como yo lo que digo es que eso es estupido y estresante. Asi­ como que entre mis planes no esta ni el ir a la India ni el escoger LSD.

A VECES HAY QUE SER REACTIVO. Insisto nunca de la forma agresiva o brutal, sino CONSERVANDO NUESTRA DIGNIDAD.

En caso de que lo haces, vas a continuar falto follartela, vas a continuar estando percibido como un ‘sin pene’, pero aunque sea le habras dado una advertencia asi­ como te vas a notar un poquito, solo un poquito, preferible contigo tiempo.

En cualquier caso, escribire la entrada en cuando acontecer reactivo no me da la impresion en absoluto una desdenable, sino obligatoria.

Con el fin de que se me entienda no estoy diciendo que despues de el ‘no’ te pongas en plan machito ni que la insultes con rostro sobre Vegeta a momento sobre pelar contra Goku. Me refiero a que sobre la forma moderado le transmitas (fijate que pone «transmitas» y no ha transpirado nunca «digas») que su actitud no te parece adecuada asi­ como que igual vez se ha equivocado.

Si los hombres nunca fuesemos tan pateticos en algunas estados (y lo somos o lo hemos sido. Yo el principal), igual no es tan comun el representativo ‘buen chaval’ que carente saberlo desplazandolo hacia el pelo de buen jerarquia se comporta igual que el mayordomo de la senorita de turno. Ellas nunca son tontas. Ellas saben cuando queremos asunto asi­ como cuando nunca. Sin embargo les sube el ego y les fascina tener un sequito de varones a las que de ningun modo se follaran.

Los hombres siempre deberiamos pensar a lo enorme En Caso De Que una te dice que no, a por una diferente. Desplazandolo hacia el pelo debido a esta. Si la te ve como un ‘sin pene’, para una diferente puedes acontecer su Conan particular al que follarse en una cueva en plan neandertal.

Lo relevante nunca es que ellas te vean con polla o desprovisto miembro viril. Lo importante PODRI­A SER TU SIMILAR TE CONVENZAS sobre QUE LO POSEES.