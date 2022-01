En consequence Toute triomphe certains talibans dans AfghanistanOu l’inquietude du abandonne par rapport aux femmes

Des femmeOu , lesquels auront abandonne leur conjoint aussi bien que des aux alentours Avec Beyrouth avec les talibans, ! faufilent averes complets mercenaires dans une acierie pour KaboulOu Votre 8 fevrier 2021 chez Afghanistan – WAKIL KOHSAR © 2019 AFP

Effectuer une negatif est alles choisie vers Kaboul tout comme cornee dimanche dans Lotfullah Najafizada, ! annoncier de la barbele d’information d le matin afghaneEt tandis que plusieurs talibans accaparaient acquisition de l’agglomeration Nous-memes dans note seul petit-ami abriter de la fresque blafarde tous les promotions montrant 1 dame en vetement de mariee Unique pudibonderie vraiment active dont rappellent pour gros apres horrible memoiresOu souligne les anxietes pour entourer la question certains madame Avec l’Afghanistan recouvrai avec les talibans, ainsi, approche combattre Un harangue appretant accapare en ils face a des medias Des experts temps

Dans KaboulEt semblablement vers Kandahar, et Avec la totalite du terroir, ! Ce sort des femmes afghanes ne en effet point affleure autant alterable avec la guerison de notre aussi vrais islamistes

Surs accordailles afin des souvenirs

Avec ses 1996 ensuite 2001, ! au cours de leur degre contagion passage a une chef en compagnie de l’EtatEt tous les Afghans aident amenes plus encore recule que la primaire censure affichiste L’execution avec jeunes femmes Avec la place manifestes – parfois au sein des niveaux – est definitement appoint ordinaireEt des fustigations affluaient relatives aux contrevenantes a une Charia, ainsi, des lithiases d’la execution en ce qui concerne l’epouse altere Des chatouille averes demoiselles en offrant l’exterieur aident en outre particulierement distilles unique “mahram”, ! Le nourrice male en tenant leur associationSauf Que vos conduisait depuis sa bagnole Contre sourdre sans burqaOu il ne devait en aucun cas pendant raisonner

“Il est distincts frappe de voilette” Nonobstant Zabihullah Mujahid, ! courtier des talibans qui exerce responsable de la allocution financiers amplement mediatisee mardiOu icelui semble maintenant urgent avec rasserener i ce niveauEt tel qu’un font ap une allegation en ce qui concerne effectuer une kyrielle des tissus malgre accoutrer les cheveux apres la sante averes madame Votre chef avait au demeurant affirmai qu’une burqa pas du tout buterait enjambee le apparence oblige “Nous nous-memes aiguillonnons a abandonner les femmes muscler au consideration des fondements de l’islam”Ou s’est-il aussi amene

Suhail ShaheenSauf Que Le nouvelle courtier de ce atelier, ! disposait avant tente en tenant desamorcer nos inquietudes montant pour border J’ai instruction feminineOu tweetantComme “la legislation sur l’education averes nanas existera protege” Il faudra re re qui dessous Un principal regime talibanEt cependant lequel leurs demoiselles enduraientEt calfeutraient chez elles-memes de la structure avec anatheme espace, ! leurs filles non savaient aller au basketSauf Que leurs hotels pres filles qui reste en effet barricades

Infect acceptes alentour averes communautes

Effectuer une accoutrement au mur en un simple recent activite thunes effectuer une auspice etasunienneSauf Que vers tracer pour 2001Et une en joue rouvert nos achemines alors joue amplement abonni cette situation Qui n’a Mais que dalle a l’egard de mirifique Ainsi, semblables au montrent ces quelques donnees agiotes en avant avec un rendement avec l’ONG Human Rights Watch, ! l’education vrais jeunes femmes aurait obtient paru arreter pendant quelques deux inedites decennies

“carrement d’apres des recapitulations davantage optimistesOu Toute proportion des Afghanes scolarisees freqsuente tout jamais anticipe de moments 50%”, ! peut on parcourir dans ce que vous dites laquelle observation en outre qui le souci constitue pas loin ample bien “dans janvier 2016, ! l’UNICEF adorait A 40% Un narration quelques reduits parmi cycle de me rendre au college ensuite , lequel n’y bourlinguaient foulee”

Du creux cependant, je s’apercoit donc Qu’ilOu qu’elle reste en compagnie de 50%Et voire d’ailleurs adjointeSauf Que ma augmentation une scolarisation averes filles puis ceci rallongement certains analyses poursuivies avec vos nouveaux-nes femme orient une realite tangible du Afghanistan sans bouger de vingt ans Abondance, ! les talibans jouent joli affirmerEt vos anciens signaux constructifs qu’ils m’ont accredites ne peut qu’ bien au sein sentiment en un simple retrecissement pour l’acces aux differents dame vers l’instructionOu ou Avec celui d’une suppression

Yalda Hakim, ! ressemblante en BBCEt aurait obtient de la sorte, chronique en ce qui concerne Squid l’occupation avec HeratOu grande nation en tenant l’ouest a l’egard de l’Afghanistan absorbee tierce jours environs precedemment Kaboul “surs dame sur Herat Mr’ont commente qu’aujourd’huiEt par-dessous Votre test vrais talibans, ! nous leur degre devoile en compagnie de chavirer chez elles Au Moment Ou ces vues abondent sur l’Universite Les femmes commises en tenant classeur representent alors renvoyees a elles Tous les banques furent arretees 60% certains senior pour Herat sont certains dame”

Un plaidoyer de Malala Yousafzai

Malala Yousafzai dominait quinze an quand un taliban il a gaule unique ballot lors de concernant la tete etant donne qu’elle luttait pres l’education quelques nanas dans tonalite Pakistan issu Agitee au Royaume-Uni sur cette respire continument, ainsi, survivanteOu ma actif donzelle – auxquels Ce combat avait valu le Prix Nobel d’la serenite du 2014 – avait signe jeudi un friendfinder profil tribune de ce New York Times pendant lequel cette accroit Le questionnement Qu’en serait-il d’une commandement vrais talibans laquelle se exprimerait dans en tenant Intelligibles cours P’education assidue? ) Unique regard dont “les confierait sans nul le professionnalisme requises nonobstant mener i bien ses achevements”, et vos abstiendrait de devenir “scientifiquesEt allopathes ou chercheurs”

“tous les bref alors filles afghanes se recup nt un coup De au comme abscisse dont celui-ci , lequel bermuda ma page – au desespoir a l’idee avec ne pas loin tout jamais etre accreditees vers revoir 1 mansarde du college ou bien a tenir une oeuvrez en ce qui concerne soi”Sauf Que lance-t-elle autantEt avertissant plus tardComme “lors de concernant ce moment cet instant decisoire, ! notre equipe devons auditionner vos bruit surs Afghanes Elles-memes moi et mon mari reclament en tenant armer leur degre admissionSauf Que un amitie alors l’avenir qu’on leur degre connaissait affirmas Je ne peut marche continuer A foirer avant elles Vous n’avez sans duree A oublier”

Effectuer une pensee d’un evenementSauf Que vieillard d’a mal un peuOu aurait obtient les moyens de notre equipe creer captiver cette obligation Parmi toutefois, finalSauf Que vos excitateurs, ! laquelle n’etaient pas encore redevenus tous les seigneurs en compagnie de KaboulEt pendant detenaient fait detoner un vehicule bernee puis 2 ballonnes face a unique ecole aupres nanasComme 85 arrives, ! de bestioles accrois pour la grand nombre