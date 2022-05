En caso de que yo hablase lenguas humanas desplazandolo hacia el pelo angelicas, asi­ como nunca tengo amor, vengo an acontecer igual que metal que resuena

1 Corintios 13 – Apego Agape

G. Campbell Morgan dijo que examinar este capitulo seri­a igual que diseccionar una piropo de entenderla. En caso de que las rasgas bastante, pierdes la atractivo. Alan Redpath dijo que uno ?podria obtener un bronceado espiritual del calor de este capitulo!

A. La supremacia de el amor.

1. (1 Corintios 13 1-2) El amor es de arriba a las firstmet dones espirituales desplazandolo hacia el pelo de las mismos.

o cimbalo que retine. Y no ha transpirado En Caso De Que tuviese profecia, asi­ como entendiese todo el mundo los misterios desplazandolo hacia el pelo toda ciencia, asi­ como si tuviese toda la fe, sobre semejante modo que trasladase las montes, y no ha transpirado nunca tengo apego, ninguna cosa soy.

a. Los corintios estaban enamorados con las dones espirituales, particularmente con el don de lenguaje. Pablo les recuerda que hasta el don de lenguas no tiene interes desprovisto amor. Desprovisto amor, la humano puede hablar con el don sobre lenguas, sin embargo seri­a tan insignificante igual que un metal que resuena, o cimbalo que retine. No es solo que un ruido vacio.

Los consumidores de poca religion es siempre ruidosa; aquel que nunca tiene el apego sobre Dios

b. Lenguas humanas y no ha transpirado angelicas La palabra griega traducida lenguas goza de la simple idea sobre “idiomas” en ciertos sitios (Hechos 2 11, Apocalipsis 5 9). Esto ha llevado an algunos a declarar que el don de lenguases la simple capacidad de conectar el evangelio en otros idiomas; es la capacidad de estudiar idiomas de forma rapida. Sin embargo la forma en que lenguases usada aqui que puede, desplazandolo hacia el pelo usualmente, se refiere a un idioma sobrenatural por el cual un creyente se comunica con Dios. Nunca hay otra maneras en que la relato a lenguas… y no ha transpirado angelicas se puede ver.

i. En los dias sobre Pablo, bastantes judios creian que los angeles tenian su particular idioma, desplazandolo hacia el pelo por el Espiritu, alguno igual podria hablarlo. La referencia a lenguas… y angelicas muestra que si bien el don puro sobre lenguas es un idioma verdadero, puede no acontecer un idioma “vivo” humano, o puede nunca ser un idioma humano del cualquier. En apariencia, existe lenguas angelicas que los varones pueden hablar por inspiracion de el Espiritu Santo.

ii. Poole dispone de un opinion deslumbrante, sugiriendo que las lenguas…angelicas dan respuesta an igual que Dios puede hablarnos sobre una manera no verbal “Los angeles no poseen lenguas, tampoco hacen ruidos audibles articulados, por los cuales se puedan asimilar uno al otro; mas sin embargo ciertamente existe la sociedad o contacto dentro de angeles, la que no podria guardar su una forma sobre comunicarse entre ellos para conectar sus pensamientos y voluntades el individuo al otro. Igual que ocurre lo cual no debemos explicarlo ciertos estudiosos dicen, que es por medio sobre impresion sobre esa maneras Dios, en realidad, comunica Su pensar algunas veces a Su aldea, haciendo vivencias secretas de Su voluntad en las mentes asi­ como entendimientos.”

c. Profecia, ciencia, y fe de efectuar milagros del similar manera son irrelevantes exteriormente de el amor. Los cristianos corintios olvidaban el razon y no ha transpirado el finde los dones, convirtiendolos en su personal fin; Pablo devuelve la atencion hacia el apego.

i. Pablo, citando la idea sobre Jesus, permite referencia a la fe que trasladase los montes (Mateo 17 20). ?Que maravilloso seria tener fe que pudiera alcanzar lo inalcanzable! No obstante, aun esa fe no nos permite ninguna cosa En caso de que tiene amor.

ii. Un hombre con gran fe puede agitar enormes montanas; No obstante las pondra en el itinerario de alguien ma…justo sobre sobre alguien mas – ?si no posee apego!

iii. Este nunca es un tema del amor contra los dones. Una iglesia no deberia ser forzada an escoger dentro de el apego asi­ como las dones del Espiritu Santo. Pablo esta enfatizando el planteamiento y no ha transpirado meta de las dones el amor, no las dones de su particular beneficio.

“Poseer carisma no es senal del Espiritu; el apego cristiano lo es.”

d. Y no tengo amor Pablo esta utilizando la expresion griega agape. Los antiguos griegos tenian cuatro palabras diversos que traducimos apego. Es trascendente interpretar la discrepancia dentro de las terminos, y no ha transpirado por que el proselitista Pablo escogio aca la expresion griega agape.

i. Eros era una palabra Con El Fin De amor. Describia, igual que nos podri­amos imaginar de la palabra misma, amor sensual. Se refiere al apego sexual.