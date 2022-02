En 2017, M. Laurent Fabius, president du Conseil constitutionnel, a souhaite qu’on puisse consacrer, chaque annee, la fi?te du 4 octobre (sauf si le 4 octobre reste 1 vendredi, votre samedi ou un dimanche) a celebrer le Droit, dont la Constitution est la cle de voute.

Depuis 2018, cette initiative reste desormais partagee et mise en ?uvre avec quantite de acteurs.

Notre droit est en gali?re connu de les concitoyens. Pourtant, il regit tous les aspects une vie des Francais, meme quand ils n’en ont jamais conscience. Il protege les libertes, garantit la securite juridique, permettra le reglement pacifique des conflits, assure wiccan rencontres application le bon fonctionnement une vie economique et sociale.

J’ai Nuit du droit, par les manifestations nos plus eventuelles, a concernant objectif de mieux faire connaitre le droit, ses principes, ses institutions, ses metiers.

Notre Nuit du droit en 2021

Le 4 octobre 2021, la Nuit du droit aura lieu en metropole et en Outre-mer. Apres une edition 2020 affectee par le contexte sanitaire, votre evenement national revient donc De surcroit belle votre annee grace a la participation active d’un grand nombre d’institutions qui font vivre le Droit en permanence : tribunaux, administrations, universites… Avec i chaque fois le aussi objectif : sensibiliser le plus grand nombre au Droit, a ses principes et a ses metiers.

Plus d’une centaine de manifestations ludiques ou pedagogiques paraissent deja repertoriees a ce jour dans toute la France. D’autres suivront au sein des prochaines semaines. Vous pourrez ainsi assister au plus pres de chez vous a des proces fictifs de figures emblematiques de notre Histoire, a Plusieurs debats, a Plusieurs pieces de theatre, a Plusieurs conferences, voire a des escape games en salle d’audience.

Afin que chacun puisse jouir pleinement de sa Nuit du Droit, nous mettons bientot a jour quotidiennement la carte de ces manifestations en y detaillant ci-dessous leur programme et leurs conditions d’acces.

L’editorial de Laurent Fabius

J’ai premiere Nuit du Droit, alors circonscrite au Conseil constitutionnel, s’est deroulee le 4 octobre 2017. Elle a ete renouvelee l’annee suivante sur l’ensemble du territoire national avec votre grand succes. Elle a resiste aux obstacles rencontres en 2020, avec ses confinements successifs. Elle te prend votre nouvel elan en 2021.

Mes organisateurs une Nuit du Droit du 4 octobre 2021 ne se sont Par exemple laisse decourager ni par nos difficultes, ni par la multiplication de leurs taches. En une telle annee remplie d’embuches, une centaine d’organisateurs ont persevere dans la mission de faire mieux connaitre le droit a nos concitoyens : je les en remercie tres chaleureusement.

Jamais peut-etre, il n’est apparu a ce point utile, en ces temps libre rendus incertains notamment par la puissance des reseaux sociaux, d’effectuer tomber les murs entre des concitoyens et nos experts du droit. Ce lien direct va i?tre, lors une Nuit du Droit, l’occasion d’un partage et d’un constat : celui du fosse qui separe des realites eventuelles et concretes de l’echo qui en est donne et qui souvent les deforme.

Cette nouvelle edition d’la Nuit du Droit reste riche des hommes et des femmes qui la creent. Elle est riche de les concitoyens qui iront des ecouter au jour de l’anniversaire de notre Constitution. Riche de la diversite des villes qui accueilleront cet evenement. Riche aussi de ses themes varies, nes de l’histoire ou de l’actualite. Elle est riche surtout de l’ensemble de ses acteurs : file, tribunaux, facultes de droit, barreaux, chambres des notaires, fondations, regions, entreprises, police, gendarmerie… Bref de toutes les « institutions » qui enseignent le droit ou qui l’appliquent. J’ai tenu a ce que le Conseil constitutionnel, pour sa part, rappelle pour le 4 octobre l’importance de « l’Etat de droit face aux crises ».

Le website La Nuit du Droit est desormais en place. Cela permet a chacun de degoter les institutions qui ouvriront leurs portes dans leur ville ou dans une ville voisine au soir du 4 octobre.

Plein succes donc a Notre Nuit du Droit 2021 !