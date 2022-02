Employees Afin de trouver le ame soeur ou pour pallier une solitude occasionnelle, les applications de rencontre seront devenues l’une des voies les plus populaires Afin de nos celibataires aux Etats-Unis.

Au cours d’une derniere decennie, la demande de consommation pour les services de rencontre web a augmente en raison des horaires de travail charges et Notre proliferation des connexions Internet au monde. Considerees jadis tel le possible ultime pour nos celibataires desesperes de degoter chaussures a un pied, les applications de rencontre deviennent aujourd’hui integrees a votre nouveau modele et mode de vie. Ainsi, une plethore d’applications ainsi que sites internet de “matchmaking” font d’la rencontre online votre veritable business aux Etats-Unis.

Mes chiffres du business de l’amour made in USA

Ils sont 30% d’Americains adultes a avoir deja utilise une application de dating ou un blog de rencontre, d’apres une etude en 2019 du Pew Research Center, un institut de investigations americain independant. Ce chiffre atteint pres de 50% chez nos adultes de moins de 30 ans et les individus s’identifiant tel homosexuelles, lesbiennes ou bisexuelles.

D’apres Pew Research Center, en 2019, les revenus des rencontres web aux Etats-Unis s’elevaient a 973 millions de dollars americains et devraient depasser 1,1 milliard de dollars americains d’ici 2024. Le nombre d’utilisateurs se doit de egalement connaitre une augmentation annuelle, avec 35,4 millions d’Americains qui devraient se servir de Internet services de rencontre en 2024, contre 30,4 millions d’utilisateurs en 2019.

Cette annee-la, les clients payants representaient environ un tiers des utilisateurs americains de rencontre online. Alors que quantite de sites et applications de dating aux USA paraissent gratuits, quelques plateformes utilisent un modele de tarification “freemium” qui te prend en charge nos emplettes web. En passant a des comptes premium, nos utilisateurs pourront beneficier de eventuelles fonctionnalites exclusives telles que des notifications sur les visiteurs du profil ou une amelioration une visibilite du profil.

Meme s’il reste complique de mesurer le taux de reussite des applications et sites de dating, ils seront devenus les points de contact des plus courants pour nos couples et les partenaires de mariage a toutes les Etats-Unis. Selon la meme etude du Pew Research Center https://besthookupwebsites.org/fr/bronymate-review/, en 2019, pres en moitie des utilisateurs online americains ont rencontre ou connaissent quelqu’un qui possi?de rencontre un partenaire romantique via une application ou un site de rencontre.

Mes meilleures applications de dating aux USA

Tinder : la sulfureuse

Precurseur des applications de dating, Tinder seduit Afin de son cote sulfureux. A sa naissance, bon nombre de rencontres etaient des rendez-vous d’une nuit. Aujourd’hui, les utilisateurs sont enclin a des relations serieuses.

En 2019, suivant les chiffres de Statista, Tinder reste l’application de dating la plus populaire aux Etats-Unis. L’application mobile reussi a surpasser l’ensemble de ses concurrents en raison de le ciblage d’utilisateurs de smartphones dedies. Par exemple, Tinder appartient a Match Group Inc., une societe Internet americaine qui exploite un portefeuille de sites de rencontre web, notamment Match.com, OkCupid et PlentyOfFish.

Comment ca marche ? Pas de questionnaire, juste une geolocalisation qui permet de trouver les futurs amant(e)s a proximite de chez vous. Manque d’inquietude malgre tout, personne n’a acces a la adresse. Choisissez une photo, des lignes si vous le souhaitez et le match est lance. Cette application de dating reste gratuite.

Bumble : la reformiste

Lancee fin 2014 a Londres, Bumble c’est l’appli de dating qui possi?de conquis les pays anglo-saxons. Notre potentiel d’innovation des applications de rencontre reste apparemment infini. Bumble, creee par l’ancienne cofondatrice de Tinder, Whitney Wolfe, le prouve en permettant seulement aux femmes de commencer a discuter. Le but est de freiner les avancees indesirables de certains et de faire de l’univers des rencontres web votre contexte plus sur Afin de les femmes.

Bumble n’est gui?re juste une application de rencontre, c’est aussi “une application de decouverte sociale”, comme la decrit sa fondatrice. Vous pourrez designer de rencontrer Plusieurs hommes, femmes ou femme et homme. Une authentique progression dans les normes de genre etablies puisqu’on n’est plus contraint a celles des rencontres heterosexuelles. Vous pourrez aussi prendre l’option “BFF” qui permet de rencontrer de futurs amis.

Optez pour ces photos, ecrivez des lignes sur vous puis “matchez”, ou gui?re. S’il y a “match” reciproque, l’explication va commencer. Les femmes ont 24h pour entamer la discussion. Le bonus c’est le droit a l’erreur. Secouez ce telephone si vous avez elimine par megarde 1 profil qui vous plait. Cette application de rencontre est gratuite avec deux options premium.

PlentyOfFish : l’insatiable

Appelee communement POF, cette application de rencontre canadienne est gratuite avec une seule option payante permettant d’afficher le statut de membre “serieux”.

Pour creer 1 profil, vous devez satisfaire a tous les champs d’un questionnaire tres fourni et personnel. Vous devez repondre a des questions de type : “Combien de temps a dure ce plus longue relation ?”, “Quels paraissent ces revenus”. Puis, c’est votre autre questionnaire auquel il convient satisfaire, cette fois sur vos esperances en terme de relation et ces criteres physiques ou psychologiques. Comme votre psycho test, cette app de rencontre vous livre la profil psychologique, le profil de partenaire que vous etes susceptible de rechercher cela dans quoi vous avez tendance a vous diriger.

Mes avis paraissent mitiges bien que l’application soit classe 3eme meilleure application de dating aux USA d’apri?s l’etude de Statista en 2019. D’une part, le questionnaire tres personnel rebute legerement bon nombre de utilisateurs qui ne souhaitent pas se envoyer des les premieres lignes. D’autre part, apres la validation de votre profil, votre seront des