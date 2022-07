Empezaremos con las lesbianas famosas europeas. Y arrancamos con Elena Anaya.

Si pensabais que solo hay lesbianas famosas en Hollywood, desde MiraLes os vamos an establecer que no seri­a mismamente. Celebrities Tenemos por cualquier, desplazandolo hacia el pelo que sobre sean celebrities lesbianas, existe a la vuelta de la esquina desplazandolo hacia el pelo no tenemos que irnos extremadamente lejos Con El Fin De verlas.

Esta palentina nos regalo la mirada gracias a la cinta Habitacion en Roma. Jami?s deje sobre su vida privada, sin embargo tuvimos la suerte de verla en unas fotos en Menorca con su ex novia Beatriz Sanchis que confirmaron las rumores sobre su homosexualidad.

Anabel Alonso, la que hizo un folio sobre lesbiana en la conjunto 7 vidas, da la impresion que ha estado con hembras. Nunca se ha mencionado al respecto asi­ como dice que eso le corresponde an ella. La hemos conocido apoyando al colectivo gay desde continuamente.

Nagore Robles, ex concursante sobre enorme amigo y Sofia Cristo, hija sobre Barbara Rey desplazandolo hacia el pelo donaire Cristo tuvieron la contacto hasta que Sofia reconocio tener problemas con las drogas y se interno en un nucleo. Seri­a la primera comunicacion que vivimos en Espana sobre dos lesbianas famosas. Las vimos juntas cuando Nagore participo en el programa Acorralados.

Gro Hammerseng resulta una lesbiana archi famosa europea por acontecer la estrella de balonmano de la coleccion noruega. Empezo una comunicacion con otra companera del equipo. Y fue alli cuando esta pareja empezo a ser bastante querida por el publico noruego. Al final se caso con Anja Edin, una diferente jugadora sobre balonmano, con la que ha tenido un hijo.

Francesca Gregorini resulta una cantante asi­ como directora italiana, hijastra de el ex Beattle Ringo Star. Esta lesbiana famosa italiana estuvo saliendo con Portia sobre Rossi con la que le sacaron fotos primero sobre que de Rossi hubiera salido del armario.

Os presentamos a la rompecorazones sobre los anos de vida 80, Martina Navratilova

Dejamos lesbianas famosas europeas para seguir con una listado un tanto particular. Es un popurri de chicas de el ambiente que son de la una diferente bordillo.

Sara Gilbert

Famosa actriz americana; participo en la comedia “The Bing Bang Therory”. Su lesbianismo De ningun modo ha sido un secreto. En el anualidad 2014, se caso con su companera con la que llevaba anos sobre cortejo.

Jodie Foster

Su vida ha sido exitosa, ha triunfado como directora, actriz asi­ como en el amor igualmente le va excesivamente bien. Manifiesta que nunca ha tenido contratiempo por su lesbianismo. En el ano 2014, formalizo la conexion con su mujer en el altar.

Cynthia Nixon

Fue la de estas protagonistas sobre la exitosa serie “Sex And The City”; luego sobre efectuarse estado casada con un varon y no ha transpirado tener hijos, se declaro lesbiana a mediados sobre 2010. En el ano 2012, contrajo casamiento con la que ella eligio fuera el amor sobre su vida.

Ellen Page

Nacida en Canada y no ha transpirado la de estas profesionales de el Septimo procedimiento mas codiciadas; durante un suceso social en el anualidad 2012, dio las declaraciones acerca de cuales eran las gustos. De ningun modo ha inepto que prefiere las mujeres.

Jane Lynch

Actriz americana, conocida por su folio en la serie “Glee”. Abiertamente, siempre ha hablado sobre su lesbianismo, tanto que en el ano 2010, pidio la mano sobre su novia y no ha transpirado contrajo matrimonio en una sencilla asi­ como familiar matrimonio.

Carmen Electra

Pero le ha quitado el aliento a mas de uno, esta bella femina a principios del anualidad 2000, hablo comodamente sobre su lesbianismo; ahora seri­a invitada particular a todas las festividades relacionadas con la homosexualidad.

Kristanna Loken

Recordada por su participacion en la pelicula “Terminator III”; en el anualidad 2005, en la entrega sobre premios, revelo su lesbianismo luego de existir besado a la cantante Pink, pero asegura que siempre ha buscado asi­ como esperado a que el apego retoque su camino, pero lo desea con una mujer.

Samantha Fox

Reconocida cantante, por su excentricidad musical. En el anualidad 2003, dijo ante las camaras, que era lesbiana asi­ como que estaba felizmente enamorada de la chica, con https://www.besthookupwebsites.org/es/luxy-review quien queria ocurrir el resto sobre sus dias.

Ellen DeGeneres

Archi Famosa presentadora duena de un acreditado plan de humor estadounidense. Dijo ser lesbiana durante individuo sobre sus shows en el ano 1997, aumentado asi, su fama.

Portia De Rossi

Fue una de estas actrices que participaron en el rodaje de la gama Ally M eal. Desde el anualidad 2004, se declaro lesbiana asi­ como en el ano 2008, contrajo matrimonio con la precedente mencionada presentadora Ellen DeGenesres.

Cada conmemoracion, pareciera ir en crecimiento la falta de todo tabu o honestidad respecto sobre este asunto, como invariablemente habia sucedido en la mundo. Inclusive, se promueve por estas epocas «salir del closet» y acontecer pieza sobre las defensores sobre estas libertades.