Empezar una comunicacion amorosa luego de los 60 implica atreverse, confiar en individuo igual

EL ROMANCE EN LOS USUARIOS MAYORES Implica animarse desplazandolo hacia el pelo carear prejuicios

Irma Neves (80) empezo un romance con Ricardo Comarnisky (88) cuando tenia 77 anos de vida. No obstante se conocian desde bastante primero vivian a 3 cuadras de distancia y el era companero de empleo de su marido. Fue la soledad que sobrevino a la viudez (principal sobre uno y luego de el otro) lo que los unio. “la ocasii?n nos cruzamos en la calle y le conte que iba Con El Fin De PAMI. El se ofrecio a llevarme”, recuerda Irma. Desde ese segundo comenzaron a pactar encuentros “Nos juntabamos a almorzar, an adoptar mate a la tarde asi­ como nos acompanabamos a realizar los tramites”, dice la mujer. Pese a que la trato prospero, asi­ como Ahora llevan un relaciones sobre 3 anos de vida, decidieron seguir viviendo en casas separadas. “Hay diferencias sobre caracter que perjudicarian la convivencia. Por eso nos parecio preferiblemente mantenernos asi”, cuenta Irma.

“La capacidad de amar seri­a trascendente, no Tenemos que pensarla en segundo plano a ninguna antiguedad”

tener ganas sobre continuar an emprender, exponerse frente a un otro, asumir las riesgo sobre un viable fracaso, desafiar prejuicios desplazandolo hacia el pelo vencer el pudor sobre explicar un cuerpo gastado por los anos. Nunca es simple y, como perjuicio de la situacion, es un motivo de el que poquito se acento. El apego desplazandolo hacia el pelo la emocion parecerian relegarse necesariamente con el camino de las anos de vida. Para algunos sera mismamente, aunque en otros el afan se mantiene intacto.

La escritora chilena Isabel Allende (72), recientemente separada despues de tener estado 27 anos en pareja, confeso sentirse “muy sola”, en un entrevista que dio a la revista, desplazandolo hacia el pelo se mostro abierta a la alternativa de un nuevo amor “Antes a las 30 anos de vida se suponia que eras reflexivo desplazandolo hacia el pelo a las cincuenta eras viejo. Esto se ha ido circulando. a los 70 aun se puede meditar en romper el sitio la alma activa, trabajando, enamorada. Se suponia que luego sobre la menopausia, luego sobre las 50 anos de vida, una femina nunca tenia afan en enamorarse o en la vida sexual. Eso ha cambiado por motivo de que la desarrollo lo promueve. Tengo 72 anos desplazandolo hacia el pelo estoy listado para enamorarme de nuevo. Conozco que tengo la facultad de enamorarme tan perdidamente como a los 20. Y no ha transpirado elaborar las mismas estupideces que hice a esa edad”, sostuvo.

“El amor luego de las 60 o de las 70 es revitalizador asi­ como mejora la clase sobre vida”

La doble plantea que el amor asi­ como la sexualidad podri?n experimentarse de maneras distinta en las personas mayores “En detrimento de la emocion toman mas fuerza otros sentimientos, igual que la ternura”, desplazandolo hacia el pelo cuenta que en estas relaciones los instantes compartidos se vuelven cruciales de el vinculo, igual que Ademi?s el acompanamiento asi­ como el asiento mutuo.

Sara Iajnuk, medica geriatra diplomada en gerontologia, que el ano ayer dicto un curso sobre “Sexualidad en los adultos mayores” en el Pepam (proyecto de ensenanza de adultos mayores), enfatiza “La facultad sobre amar seri­a tan importante igual que consumir, yacer o trabajar. No hay que pensarla en segundo plano a ninguna edad”.

“Quizas Ahora no entra en juego el sexo puramente fisico, No obstante hay un apuro emocional extremadamente grande”, dice Iajnuk, y no ha transpirado discrepancia dentro de genitalidad desplazandolo hacia el pelo sexualidad “La genitalidad comprende la penetracion por los organos genitales. En la sexualidad esta el erotismo, las caricias, hay sexualidad carente penetracion. Se establece otra intimidad que se lleva a la cama. Entran en juego los sentimientos, los pensamientos, la totalidad de la persona”.

Si bien la comunidad va mostrandose cada ocasion mas abierta a dialogar en diferentes temas desplazandolo hacia el pelo contempla situaciones que “escapan” sobre lo convencional. Poquito se habla de el deseo sobre los “viejos”. Sobre esta manera, quienes aun deben ganas sobre amar sienten verguenza. Como si solo las jovenes gozaran de el derecho al romance.