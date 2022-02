El Sport Hotel Hermitage y las residencias exclusivas reabren Con El Fin De la epoca sobre verano

Exclusividad, impecables servicios y el acceso en coche son los desmedidos atractivos de los 2 unicos Leading Hotels of the World de Andorra

Ahora se puede gozar desde esta semana sobre la exclusividad de estas Hermitage Mountain Residences, nueve residencias privadas tipicas sobre montana, ideales para unas vacaciones con amistades, en pareja o en parentela. Sus dimensiones varian desde los 120 m2 , inclusive los 500 m2 que Posibilitan lograr ocho habitaciones con ocho cuartos sobre bano desplazandolo hacia el pelo alojar inclusive a dieciseis individuos. Con la decorado moderna asi como acogedora, la totalidad de con las propias chimeneas, las residencias disponen de cocina completa abierta, mesa comedor, sala sobre permanecer asi como, la mayoria sobre ellas, terraza con vistas a la montana.

Una diferente alternativa tambien bastante exclusiva es alojarse en muchas de estas confortables Junior Suites Deluxe de el Sport Hotel Hermitage & Spa 5*, la totalidad de con terrazas y vistas a la montana, en donde todo el mundo los espacios usuales son amplios y no ha transpirado se encuentran decorados con todo lujo sobre detalles.

Estos 2 clases de alojamientos se encuentran en Soldeu, a pata sobre pistas de Grandvalira a donde se puede gozar sobre horizonte unico asi como tareas sobre montana con exclusivos guias o por libre igual que senderismo Con El Fin De todos los niveles, bicis electricas, marchas por los lagos en 4×4. Asi como Con El Fin De los amantes de el golf, el Golf Soldeu es un ambito de 9 hoyos a 2.200 metros sobre nivel, el mas elevado sobre Europa con impresionantes vistas.

A los que deseen permanecer en el exacto resort, no carencia el aquagym mismamente igual que sesiones sobre pilates, tonificacion o estiramientos dentro de otros. Con el fin de los que viajan en casa, los mas pequenos podran disfrutar al aire libre en el Kids Club con tareas variadas.

La oferta sobre alojamiento sobre Sport Hotel Hermitage & Andorra se complementa con su reconocida restauracion. Estas vacaciones es concebible disfrutar sobre la alta gastronomia de el chef Francis Paniego (que cuenta con 2+1 estrellas Michelin) en el restaurante gastronomico Ibaya, Con El Fin De gozar sobre alguno sobre sus 2 menus degustacion. Tambien asesorado por el chef riojano, el restaurante Sol i Neu Club Hermitage esta abierto de comidas y cenas con terraza desplazandolo hacia el pelo la vistas espectaculares del valle sobre Soldeu. Con el fin de los amantes de la gastronomia japonesa, el restaurante Koy Hermitage de la mano del chef Hideki Matsuhisa, con 1 estrella Michelin, propone dos menus degustacion, Igualmente sobre platos a la carta Con El Fin De disfrutar en una autentica lingote japonesa. Tanto el restaurante Ibaya como el Koy Hermitage han sido galardonados con el plato Michelin. Por su pieza, el Glassbar 1.850 posee una carta diversa e interrumpida desde lo mas informal Incluso lo mas exclusivo pasando por especialidades japonesas tambien de la gran diversidad sobre cocteles.

Asimismo con paso directo desde el Sport Hotel Hermitage & Spa y las Hermitage Mountain Residences, se puede disfrutar del Sport Wellness Mountain Spa de 5.000 m2. Un oasis de calma y laxitud, carente aglomeraciones El spa posee varias piscinas de diversas temperaturas, distintas duchas, saunas asi como hammam, en donde la totalidad de las caracteristicas de el agua y las montanas que proporcionan vida a los Pirineos, Posibilitan quedar en excelente cadencia con la naturaleza y obtener un estado de relajacion y no ha transpirado bienestar. Con vistas a la montana, dispone de un hidromasaje exterior con agua templado, Con El Fin De disfrutar de estas superiores vistas. Con 19 cabinas sobre tratamiento asi como la amplia carta an elegir entre el fin relajante de estas piedras calientes inclusive tratamientos ayurvedicos, acompanado sobre prestigiosas firmas igual que Valmont entre diferentes.

Y no ha transpirado al completo ello con la aval sobre que todo el mundo los servicios y no ha transpirado la totalidad de las instalaciones han conseguido el certificado americano GBAC en disciplina sobre medidas de pulcritud sanitaria y no ha transpirado desinfeccion.

Aparte, dese medio de junio a mitad sobre septiembre, se puede disfrutar de nuestra piscina exterior en completa esencia con servicio sobre barbacoa cada mediodia.

Para terminar, luego de tanta serenidad, se puede complementar la oferta “zen” con el Andorra Mountain Music, que abarca la programacion de conciertos al viento libre a escasos metros de www.datingmentor.org/es/the-league-review/ estas instalaciones de el hotel y no ha transpirado de las residencias, con actuaciones todo el mundo los sabados del posterior 26 sobre Junio al 31 sobre julio. Abrira la programacion Armin Van Buuren desplazandolo hacia el pelo la cerrara el 31 sobre julio la comportamiento de David Guetta, pasando por Monica Naranjo, Bob Sinclair, Don Diablo asi como Texas.