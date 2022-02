El sexo oral seri­a parte significativo sobre la vida sexual de muchas parejas.

pieza sobre lo que lo hace tan emocionante es estar dispuesto a darle placer a la pareja falto admitir ninguna cosa a intercambio al segundo. Sin embargo, existen posiciones que te permite dar desplazandolo hacia el pelo recibir al tiempo lapso en un 69 sexual.

Si bien muy placentero, el 69 sexual puede ser un escaso dificil o incomodo En Caso De Que se desempenar por abundante tiempo. Con el fin de que realmente disfrutes la vivencia asi­ como llegues a un orgasmo satisfactorio es libre de loveandseek, te dejamos estas posiciones que puedes intentar.

1. Abajo. Esta postura tiene prerrogativas y desventajas para ti. Acuestate en la cama desplazandolo hacia el pelo deja que tu menudo se acomode encima de ti colocando las rodillas a los lados sobre tu rostro. La utilidad de esta postura, sobre todo En Caso De Que por muchas razon te sientes un poquito pudorosa, podri­a ser no tienes que maniobrar abundante.

Para el 69 sexual te recomendamos situar la almohada bajo sobre tus caderas de alzar tu pelvis desplazandolo hacia el pelo facilitarle el labor a tu pequeno.

La desventaja sobre esta puesto podri­a ser el novio puede agitar las caderas con muchisima fuerza carente pretender, asi­ como seri­a probable que ese movimiento sea un poco incomodo de ti. ?No olvides meter las manos!

2. Arriba. Son muchas las ventajas de esta orientacion. Posees un conveniente control sobre su miembro viril, sin embargo Ademi?s es mas simple que sientas placer explosivo por motivo de que puedes mover tus caderas al ritmo que prefieras, asi­ como acomodarte con mas capacidad para que el use su lengua sobre una forma extremadamente placentera.

La desventaja sobre esta emplazamiento podri­a ser puede ser cansada de ambos, mismamente que pasamos a la tercera para el 69 sexual…

3. Acostados. Alguno al flanco de el otro, doblen la rodilla apoyando la planta de el pie atras de el anca que esta recargada sobre la cama. Usa la pierna de tu menudo como “almohada” Con El Fin De recargarte asi­ como deja que el realice lo mismo en la tuya.

Esta emplazamiento seri­a comoda desplazandolo hacia el pelo te facilita maniobrar con las manos. Puedes resistir mas tiempo en ella, mismamente que te da chance de ser mas carinosa desplazandolo hacia el pelo tomarte tu tiempo. La unica desventaja es que se te puede acostarse el anca, desplazandolo hacia el pelo que a algunas parejas por diversas razones esta puesto no les acomoda fisicamente.

4. Parados. Ya sea que el se acueste en la cama con la cabeza en la orilla o que tu lo hagas. Parate con las rodillas pegadas a la cama con el fin de que tu clitoris le quede justo en donde lo deseas. Agachate de alcanzar su pene con tu boca.

La ventaja sobre esta orientacion podri­a ser te puedes recargar en tus brazos, la desventaja es que la confort va a depender de el alto sobre tu cama, si seri­a muy pequei a o demasiado la mi?s superior, puede nunca servirte de este objetivo.

En caso de que suenas con calles empredadas, edificios llenos de colores y terrazas con el preferible moda mediterraneo, las ciudades sobre Izmir, Alacat? asi­ como Cesme deben acontecer tu destino. Las 3 poblaciones han sido ambiente sobre la telenovela turca y nunca seri­a de expulsar, forman pieza de la de estas zonas mas bonitas de Turquia. Se encuentran llenas sobre esquinas de ensueno adonde obtener sentirse particular. Especialmente si estas al flanco sobre tu pareja.

Para hallar una vivienda tan impresionante igual que la sobre Serkan Bolat, tendras que asomarte a Tarabya, un barrio de Estambul acreditado por mantener las casas sobre esti­o de embajadores extranjeros durante el imperio Otomano. Hoy en dia es afamado por las excelentes restaurantes -especialmente marisquerias- y no ha transpirado clubs nocturnos.

Quizas todo el mundo todos estos lugares sean la de estas motivos por las que Love is in the air es todo un triunfo fuera de Turquia. La serie sobre Kerem Bursin , Hande Ercel , Bige Onal, Elcin Afacan y no ha transpirado Sitare Akbas, dentro de otros, arrasa con el triangulo amoroso sobre sus protagonistas, las giros inesperados y, por supuesto, el Estambul de postal que retrata en cada episodio.