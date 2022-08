el mensaje oculto detras de las looks de atractivo sobre ‘euphoria’

el mensaje oculto detras de las looks de atractivo sobre ‘euphoria’

La serie mas hedonista asi­ como con mas exito del segundo superpone significados ocultos en el maquillaje que utilizan sus personajes.

Hay una decorado en uno de los primeros episodios de Euphoria en el que dos novedosas amigas —Rue, la drogadicta adolescente, desplazandolo hacia el pelo Jules, la novedosa del pueblo— construyen un potente en el dormitorio hecho a base sobre edredones desplazandolo hacia el pelo se toman la comprimido juntas.

seri­a igual que ver el cosmos desde la comodidad de las suburbios; el fascinacion grabado en las caras.

En el antiguo trabajo sobre la narrativa hollywoodiense, existe demasiadas diferentes cosas que se priorizan primero que el procedimiento del maquillaje. Un guion solido y no ha transpirado una buena cuanti­a de artistas con ingenio, como podri­a ser, sin embargo pocos directores se cuestionan lo que una barra sobre labios o la sombra de ojos puede alcanzar an elaborar en el desarrollo sobre un astro. Por tanto, podriamos declarar que Existen extremadamente pocos directores igual que Sam Levinson: el cineasta de Assassination Nation admite sobre forma orgullosa que ocurre la mayoria de su tiempo disponible en Youtube viendo tutoriales sobre delicadeza. Cuando firmo el compromiso de dirigir Euphoria, sabia que el maquillaje seria un factor de vital importancia para la trama.

La gama, que se ha convertido en un triunfo tanto en EEUU como en el resto del ambiente, se sumerge en la vida sobre un grupo de pupilos de instituto estadounidenses desplazandolo hacia el pelo navega por un ambiente condicionado por las tabues sexuales, las narcoticos, las fiestas en residencia, las ‘apps’ de enlazar asi­ como las ‘cam girls’; traspasando constantemente la fina asi­ como borrosa camino que separa la fetichizacion de la fantasia. Esta protagonizada por Zendaya, reina suprema sobre nuestros corazones, y por la maravillosa activista trans Hunter Schafer y, no obstante puede quedar un tanto sensacionalista, disecciona de una manera increiblemente precisa la semantica de como nos comunicamos y no ha transpirado nos expresamos, cualquier envuelto en un formato bastante adictivo.

Lo que nos lleva sobre vuelta al decorado primero mencionado: bajo las sabanas sobre ese potente hecho de edredones. Rue (Zendaya) asi­ como Jules (Schafer) se miran a los ojos. La cara de Jules esta recubierta por entero con una fina apariencia sobre base fulgurante, salpicada de purpurina; Rue llora espesas lagrimas de purpurina: “Soy bastante feliz”, dice Rue.

Esta fascinante oferta seri­a trabajo de Doniella Davy, una top sitios de citas en EE. UU. celebre maquilladora de las Angeles que consiguio elaborar sobresalir la dermis de Little y Chiron en Moonlight, de Barry Jenkins, y no ha transpirado que le pinto un agujero morado a Timothee Chalamet de su personaje en Hostiles: furor americana. Doniella seri­a conocida por fabricar looks integradores, que colocan a estas estrellas de la pantalla en el ambiente real. Y eso es exactamente lo que hace en Euphoria.

En los ultimos 3 anos de vida, la industria sobre la delicadeza ha experimentado una transformacion total, y esa conmocion es una parte intrinseca del ADN de Euphoria. En caso de que bien la mayoria de estas series de tele Con El Fin De ji?venes se conforman con un look un poquito “descarado” —anadiendo quizas un pintalabios un tanto fuera sobre lo habitual como maximo—, el maquillaje en Euphoria se lleva a las extremidades mas potentes, convirtiendose en un astro en si exacto. Sobre hecho, hay un look sobre belleza diferente para cada cambio de guardarropa de cada astro de la grupo.

Entonces, ?como incorporas el maquillaje a la vida de un astro que apenas seri­a competente de encaminarla? Esa resulta una pregunta que Doniella tuvo que meditar cuando se puso a trabajar en Rue. En el primer episodio, la serie nos brinda una breve biografia de su vida asi­ como sobre su historial de adiccion. La vemos sufrir una sobredosis a lo largo de las vacaciones de verano y no ha transpirado somos participes de su disputa por adaptarse a la rutina escolar mientras sigue drogandose. En toda la epoca, Rue se posiciona como la mas desalinada de sus companeras sobre instituto. El cuarto episodio sobre la conjunto posee punto en la feria de la poblacion. Mientras Rue intenta ser sobre guia para su amiga —por la que dispone de sentimientos nunca correspondidos— a traves de la comunicacion compleja, su maquillaje quiere recordarnos al apariencia sobre la clase de payaso aciago: triangulos invertidos en color dorado asi­ como purpurina referente a los parpados, que recuerdan a su look lloroso del episodio 2. Este look sobre maquillaje presagia el modo en la que se sentira cuando deje desplazarse a su amiga desplazandolo hacia el pelo, con suerte, amante. En el episodio sobre Halloween, Rue se disfraza de Marlene Dietrich. Entretanto que todas las otras buscan distinguir —?Jules lleva purpurina en tonos melocoton asi­ como dorado!—, las ojos sobre Rue estan hundidos, pintados con sombra de ojos purpura, delineador asi­ como determinados toques sobre brillo grisaceo.