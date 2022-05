El exmarido, las padres, el hermano. Quien es quien en la parentela sobre Isabel Diaz Ayuso

El presente diplomacia ha estallado por las aires desde que los medios revelaron el espionaje al amigo sobre Isabel Diaz Ayuso por pieza de ‘fontaneros sobre Genova’

Isabel Diaz Ayuso, en una foto sobre archivo. (EFE)

La proclamacion institucional sobre Isabel Diaz Ayuso despues de estallar el caso del presunto espionaje a su amigo por pieza del Partido Popular termino con un par de frases demoledoras. “Pido disculpas a mi clan por motivo de que mi aficion politica ha mermado su clase de vida desde permite varios anos”, asi­ como la convincente “no se explica que mi partido, en ocasion de respaldarme, me quiera destruir”. La presidenta de la colectividad de Madrid reaccionaba mismamente publicamente a la noticia adelantada por El Confidencial en la noche del miercoles que ha pulverizado el presente diplomacia desplazandolo hacia el pelo que acento de espionaje, corrupcion asi­ como fango.

Luego de Ayuso hablo Teodoro Garcia Egea, que hizo un relato bastante distinta del sobre la presidenta y no ha transpirado anuncio la apertura sobre un expediente explicativo a Diaz Ayuso por incriminar a la cupula sobre guerra sucia. A estas horas Tenemos dos versiones enfrentadas referente a el mismo motivo que no encuentran reconciliacion, asi­ como Espana es una incognita. Lo unico que poseen en ordinario ambas tesis son las fechas (todo empezo en octubre) y el protagonista del supuesto espionaje: el amigo de Isabel Diaz Ayuso, Tomas. Nuevamente, la familia de la presidenta entra en la primera linea de la contienda diplomacia.

“Mi companero lleva 26 anos de vida trabajando en el sector doctor, empezo bastante antiguamente sobre que yo entrara en administracion, Jami?s le he ayudado y no encontraran una sola demostracii?n de lo contrario”, se vio obligada an evidenciar en su proclamacion Ayuso. De Tomas Diaz Ayuso, un comercial de 47 anos de vida especializado en abastecimiento retrete, escasamente hay imagenes. La presidenta ha hablado de el novio en algunas situaciones, explicando que los dos se encuentran extremadamente unidos. Son frecuentes las visitas a las 3 sobrinos en el pueblo toledano donde residen, comparten pasatiempo al futbol desplazandolo hacia el pelo al pasatiempo, asi­ como continuan consiguiendo colegas usuales.

Tomas Diaz Ayuso ‘heredo’ de muchas manera las entidades parientes. El padre, Leonardo Diaz, administraba varias sociedades dedicadas al abastecimiento sanitario asi­ como el apelativo sobre Tomas aun Se Muestra en el Registro Mercantil relacionado con una de las entidades del progenitor: Sismedica SL, que no dispone de actividad. Tambien, Tomas es apoderado sobre Gala Medica SL, una entidad con sede en Dos Hermanas (Sevilla), cuyo objetivo es el “comercio al por menor sobre productos medicos asi­ como ortopedicos en establecimientos especializados”.

Isabel Diaz Ayuso no ha ocultado que la convivencia de las hermanos con el padre nunca fue facil por diversos motivos. “Cuando me independice pase a tener otra comunicacion con mis padres: de afinidad mas autentica. Mi pater fallecio bien, tenia mucho caracter. La infancia dura que le hizo despues mantener con sus hijos otra relacion igualmente dura. El lo fue especialmente conmigo. Era pesimista, muy honrado desplazandolo hacia el pelo preocupado por los otras. Poquito materialista, quizas valoraba mas lo sobre otros desplazandolo hacia el pelo eso le hacia estar atormentado. Produjo en mi, desde nena, como efecto, que empezara a manejarme asi­ como animarme sola. Quizas ahora nos hubieramos llevado mejor”, confeso en ‘El Pais’.

Mientras su hermano se involucraba en las comercios parientes, la presidenta prefirio independizarse y no ha transpirado salio de su vivienda con 22 anos. Al acabar la prueba viajo fuera asi­ como Cuando se prueba el vientecillo de la libertad -que diria la cancion-, es dificil retornar. El padre murio en 2014, aquejado de una demencia senil. Cuando fallecio, la totalidad de sus pertenencias cabian en una bolsa de sports desplazandolo hacia el pelo estaba practicamente arruinado, a pesar de que todavia actualmente su apelativo esta vinculado a siete sociedades en el Registro Mercantil.

Antiguamente habia donado a sus hijos 2 casas, la en Madrid y no ha transpirado otra en su poblado. El usufructo de la casa madrilena lo ostenta la origen de la presidenta, Mabel Ayuso, que igualmente Se Muestra registralmente en las compai±ias familiares de enlace web su marido. La presidenta la asistencia economicamente, igual que en algun segundo ha explicado su terreno a este digital. La presidenta le ha dedicado palabras excesivamente carinosas en sus redes sociales: “Tengo como madre a la chica mas honrada, generosa desplazandolo hacia el pelo entregada que he distinguido De ningun modo. Invariablemente testigo y no ha transpirado companera de todos mis consejos, todo el tiempo apoyandome y no ha transpirado aconsejandome. Cada dia la deseo y no ha transpirado la necesito mas”. En ‘El estado’ dijo que le recordaba a la reina Sofia,”educada, adecuada, en un segundo plano”.

El bar familiar en Sotillo

Mabel Ayuso conocio a Leonardo Diaz en Sotillo sobre la Adrada. En este aldea abulense de en donde es originaria la parentela paterna de Isabel Diaz Ayuso pasaron las hermanos muchas vacaciones, y no ha transpirado todavia actualmente la administracion lo cita con cierta asiduidad. Leonardo abuelo regentaba en la avenida de Madrid un bar que hoy sigue abierto bajo el sustantivo de La olvido. La familia seri­a extremadamente querida alli, el abuelo era un hombre bastante carismatico. La presidenta reconoce que cuando fallecio (ella tenia nueve anos de vida) perdio la fe y nunca la ha vuelto a recuperar.

El capitulo de sus relaciones romanticas Asimismo se ha utilizado contra ella. Isabel Diaz Ayuso estuvo casada entre 2007 y 2011 con un patron llamado Sergio Hernandez de la Torre Durban que hoy se dedica a suministrar abastecimiento para la celebracion de eventos. Tiempo despues se reencontro con un antiguo amigo sobre la infancia, Jairo Alonso, con el que inicio la conexion en 2016 que acabo en plena pandemia. Su fichaje igual que directivo sobre una compai±i­a de servicios tecnologicos igualmente sirvio hace poquito al runrun gobernante.

Conforme ha revelado El Confidencial, las fontaneros sobre Genova Asimismo realizaron indagaciones de intentar sobre examinar En Caso De Que la presidenta de la colectividad de Madrid beneficio con adjudicaciones de su particular Gobierno a su exmarido y no ha transpirado su exnovio.

En la actualidad guarda la discreta relacion con un sanitario que le presento su hermano Tomas y no ha transpirado del que han trascendido pocos datos. Quiza sea la alma adecuada para levantar un proyecto familiar. Diaz Ayuso seri­a tia asi­ como esa faceta la desempena igual que En Caso De Que fuera una origen, semejante y igual que ella misma le conto a Maria Teresa Campos en la interviu: “Yo invariablemente he sido excesivamente familiar, me encantan las ninos desplazandolo hacia el pelo se me proporcionan excesivamente bien. Sin embargo a la vez he sido continuamente excesivamente independiente, he estado bastante volcada en el trabajo, he perdido demasiado tiempo. y llega un momento en que me lo tengo que sugerir. En seguida exacto, con las responsabilidades que tengo, si para terminar no las tengo, me dedicare a mis tres sobrinos, que son igual que mis hijos”.